“За останні п’ять років 2018 рік стане рекордним за обсягом зданих площ”

— Скільки житла було введено в експлуатацію у Києві 2017 р.?

— За результатами минулого року “Київміськбуд” здав у експлуатацію близько 350 тис.кв.м. Це кілька великих житлових комплексів та кілька точкових новобудов. Важливо, що кожен об’єкт “Київміськбуду” є унікальним для “свого” покупця: мікрорайони у “спальних” районах — для молодих сімей, багатоповерхівки у центрі — для активних та амбітних. Кожен, хто звернувся торік до “Київміськбуду”, щоб придбати житло, знайшов те, що було потрібно.

— Які обсяги житлової нерухомості компанія планує здати в експлуатацію поточного року?

— Цього року “Київміськбуд” планує ввести в експлуатацію понад 400 тис.кв.м. За останні п’ять років 2018 р. стане рекордним за обсягом зданих площ. Це амбітні плани, але впевнений, що саме такою буде фінальна річна цифра.

— Скільки проектів житлової нерухомості ваша компанія почне реалізовувати в столиці цьогоріч? І на скільки цей показник буде вищим/нижчим за показник 2017 р.?

— В цілому, на поточний рік ми запланували розпочати будівництво семи нових об’єктів. Це більше, ніж торік. Незабаром у кількох з них почнеться продаж, хоча попит є вже зараз: у відділі продажів постійно запитують про ціни та планування. Зараз на стадії будівництва знаходяться 39 житлових будинків. А загальний будівельний заділ компанії становить близько 1,4 млн кв.м нерухомості на різних стадіях готовності.

“Щороку звичайні люди інвестують у “Київміськбуд” близько 3,5 млрд грн.”

— Чи очікуєте підвищення попиту на первинну нерухомість в Києві в 2018-2020 рр. і чим він буде підтриманий?

— Попит на нове житло буде завжди. Купуючи квартиру у новобудові, людина отримує не лише квадратні метри, а й комфорт. Це нові енергозберігаючі технології, ліфти, вхідні двері з поліпшеною системою безпеки, повністю комплексна інфраструктура.

Суха статистика вже говорить, що кількість угод на первинному ринку в рази перевищує аналогічний показник вторинного ринку. І тенденція лише розвиватиметься. В Україні один із найнижчих показників забезпеченості житлом на душу населення. Якось підраховували, що для забезпечення житлових потреб столиці необхідно збудувати ще близько 30 млн кв.м. І ринок буде спроможний такий обсяг поглинути!

Тож попит на нове житло є і буде. Головне зараз — надати людям можливість це житло купувати. У “Київміськбуді” діє низка програм, розрахованих на різні можливості. Хтось може сплатити одразу всю суму — і отримає хорошу знижку. Комусь зручніше розстрочити платежі, а хтось зовсім не має збережень, але може укласти угоду з банком. Кожен, у кого є мета придбати власне житло, може це зробити — програми розроблені з урахуванням найдрібніших деталей!

— Конкуренція на ринку весь час загострюється. Завдяки чому зараз конкурують гравці?

— Конкуренція стимулює розвиток. Технології не стоять на місці, а конкуренція підштовхує забудовників до впровадження нового. Тож на деяких наших будинках встановлюватимуться сонячні батареї, завдяки яким освітлюватимуться місця загального користування. На паркінгах — зарядки для електрокарів, адже це вже не елемент розкоші, а вимога часу.

Беззаперечною перевагою “Київміськбуду” є його надійність. 63 роки поспіль компанія виконує зобов’язання перед інвесторами, ми не маємо жодного недобудованого об’єкта! Щороку звичайні люди інвестують у “Київміськбуд” близько 3,5 млрд грн. Компанії довіряють, а це — найцінніший актив.