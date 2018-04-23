Боротьба з корупцією та прозорість військових витрат — це питання національної безпеки

У 2014 р. українці зробили вибір на користь Заходу, західних цінностей та ЄС. Понад сотня людей пожертвували своїм життям на Майдані, протестуючи та захищаю чи своє право вибору. І це вперше. Я повторю слова, що одного разу сказав мій колега, який був тоді послом Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ): “Це вперше, коли люди пролили кров за ЄС під прапором ЄС. Я вважаю, це дуже несправедливо, тому ми повинні пам’ятати про це, особливо в ЄС. Інколи вони втрачають впевненість у тому, що відстоюють, у цінностях та, що дуже важливо, можливостях для країн-членів”. Це також важливо, адже те, що робили українці, — це було відстоювання принципів суверенності. І це актуально й досі, тому США та міжнародна спільнота пильно стежать за подіями в Україні. Вони разом з Україною обстоюють принципи суверенності, непорушності кордонів. Саме те, що так жорстоко було порушено Росією.

Цього року я вперше завітала до Харкова. І дуже рада була відвідати це місто, частково через той романтичний образ, який склався у мене щодо нього. Я багато читала звітів про те, як Росія намагалась вторгнутися в країну, та Харків не піддався. Посадовці й суспільство вчасно зрозуміли, що відбувається, й не дозволили ворожим силам заволодіти тут будь-чим. Я завжди наводила та буду наводити цей приклад у США — це приклад того, як можна боротися з гібридною війною Росії.

Україна — це частина міжнародного правопорядку. Вона має право самостійно визначати своє майбутнє. Громадяни мають право обирати органи, які вони хочуть бачити своїми союзниками, та робити вибір на користь демократичної держави. Але це частина великої проблеми сучасності: міжнародний правопорядок, міжнародна спільнота, міжнародне право, чи витримають вони випробування, впораються з тим викликом, який кидає Росія в Україні та інших регіонах світу? Тому вважаю, що успіх України як ніколи важливий не лише для України, США чи ЄС, а й для всього світу.

США, не вагаючись, допомагали Україні захищати свою суверенність. Починаючи з 2014 р. Україна отримала на оборону близько $880 млн. Ці кошти були спрямовані передусім на навчання та частково на обладнання: рації, радари, засоби прихованого безпечного зв’язку, а також на медичну допомогу, консультаційну підтримку, систему балістичних ракет Titan тощо. Це важливі речі, про які варто згадувати, кажучи про внесок США в оборону України, у можливість втримати територію, яка досі підконтрольна уряду, втримати лінію оборони проти російської агресії. Крім того, США долучаються до масштабніших дій, спрямованих на стримування російської агресії. Лише цього року ми виділили $5 млрд на фінансування так званої Європейської ініціативи стримування. Я можу довго перераховувати кроки, та, щоб Україна була справді незалежною, справді об’єдналась із Заходом, їй слід докласти більше зусиль у боротьбі з корупцією. Це не просто важливо. Це питання національної безпеки. Україна повинна збільшити прозорість, реформувати систему правосуддя, зміцнити засади громадянського суспільства, щоб запанувало верховенство права. Без прозорих економічних та політичних процесів Україна не зможе доєднатись до Заходу й зазнає невдачі. А ми не хочемо поразки для України. В секторі оборони це означає, що оборонний бюджет має бути відкритим. Україна повинна організувати згідно із законодавством громадський контроль за військовим сектором. ProZorro є ефективною системою українського уряду, і вона повинна застосовуватися у багатьох сферах. В тому числі в Міністерстві оборони та у Збройних Силах. І не лише час від часу. Я гадаю, українському уряду слід звернути увагу на “Укроборонпром”: чи виконує він свою функцію модернізації сектора оборони, чи сприяє інвестиціям в український сектор оборони. Я радію американським компаніям, які хочуть інвестувати в сектор оборони України. Вони хочуть бачити більше зрушень у подоланні корупції, у встановленні верховенства права та запровадженні прозорості. Вони хочуть бути впевнені, що їхні інвестиції будуть надійно захищені в Україні законом. Отже на завершення скажу лише, що подолання корупції важливо не лише тому, що Україні потрібні прямі інвестиції і завдяки ним вона стане сильнішою. Це зміцнить демократію, дозволить збудувати економіку вільного ринку, а не автократичної мафіозної держави путінського стилю, яку ви маєте за сусіда.

© Виступ пані Евелін Фаркас відбувся у Харкові на Форумі The US-Ukraine Partnership, організованому Atlantic Council та Burisma Group