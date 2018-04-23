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Точка зору бізнесу

Понедельник, 23 апреля 2018 12:25

Український ринок смартфонів неочікувано залежить від кількості банківських депозитів

Український ринок смартфонів неочікувано залежить від кількості банківських депозитів

Тарас Джамалов, генеральний директор компанії Lenovo Ukraine

Насамперед існують очевидні речі, від яких залежить проникнення смартфонів та інших пристроїв у маси українців. По-перше, якщо сегментувати аудиторію споживачів за віком, то маловірогідно, що ви вигадаєте юзер-кейс для бабусь або покоління старше 55 років. Ви просто не зможете придумати, для чого їм потрібен смартфон. Вони не користуються Facebook чи Instagram, не переписуються з колишніми однокласниками чи колегами.

 По-друге, середній дохід на душу населення у нас доволі невеликий. Людей, які придбали б смартфон просто тому, що їм потрібен телефон і не важливо, коштує він $100- 200 чи $500, у нас не так багато, як, скажімо, в Європі.

 Але я хотів би зупинитися на двох неочевидних факторах. Для прогнозування обсягів ринків деяких пристроїв ми використовуємо математичні моделі, що ґрунтуються на BigData. В Україні результати такого аналізу виявилися досить неочікуваними. Наприклад, що стосується споживацьких настроїв, то у нас ємність ринку, бажання купувати гаджети залежать не стільки від поточного фінансового стану користувачів, скільки від того, на який рівень добробуту вони розраховують у майбутньому. Такі вимірювання здійснюють різні агенції і такий індекс добре відображує, що у майбутньому відбуватиметься на ринку смартфонів та ринку електроніки загалом. Другий, найнесподіваніший для нас факт, — це вплив обсягу депозитів в українських банках на ринок та проникнення смартфонів. Виявилося, що чим більше коштів тримають українці на рахунках, тим менші ринок та проникнення смартфонів. Тому якщо економіка України зростатиме, а облікова ставка НБУ і, як наслідок, відсоткові ставки за депозитами знижуватимуться, населення менше нестиме гроші у банки і купуватиме більше смартфонів. Закономірно, що разом із цим збільшуватиметься й проникнення. Також продажі смартфонів виростуть, якщо підвищиться доступність споживацьких кредитів.

“Смартфон із сегмента розваг поступово переміститься у сегмент середнього та малого бізнесу”

 Також, за прогнозами, смартфон із сегмента розваг поступово переміститься у сегмент середнього та малого бізнесу. Його використовуватимуть як інструмент обліку та оплати. Наприклад, очікується, що найближчим часом в Україні завершиться робота над одним із законопроектів, який дозволить використовувати смартфон як фіскальний термінал. Якщо його приймуть, то сфера використання NFC-датчиків теж зміниться.

 Щоб не жити у світі ілюзій, зазначу, що до показника проникнення у 80% і більше нам ще далеко. Ми очікуємо, що в найближчі три роки цей показник зросте лише на 10-12%. Що, врешті, вже непогано.

 До речі, зараз в Україні спостерігається один з найнижчих показників середньої ціни смартфону, що продається. Принаймні, це означає, що в нас є хороша база для росту. З серпня минулого року середня вартість споживацької електроніки зростає щомісяця. Тому не можу сказати, смартфони якої цінової категорії продаватимуться найкраще, але те, що у кожному наступному циклі споживання цієї продукції користувачі купуватимуть дорожчий гаджет, вже майже факт.

 Справа у тому, що коли людина купує пристрій, скажімо, близький до найдешевшого, вона потенційно обмежує себе у багатьох аспектах, у тому числі і в термінові, протягом якого цей гаджет буде задовольняти її потреби. Наприклад, купуючи смартфон за ціну “Х”, я можу користуватися ним протягом шести місяців. А пристрою вартістю “2Х” “вистачить” на півтора-два роки. Люди починають це розуміти. Тому продажі найдешевших смартфонів поступово скорочуються, а найкраще зростання спостерігається у середньому ціновому сегменті.

 Що стосується аудиторії, то зараз все більше знижується вік людини, яка починає користуватися гаджетами. Відповідно, питання не стільки у тому, що буде зі старшим поколінням, а в тому, як швидко оновлюватиметься населення.

 І наостанок. Тренд “mobilefirst” має таке велике значення, що у світі вже є країни, де в принципі охоплення аудиторії інтернетом через смартфони у декілька разів перевищує охоплення через ноутбуки та персональні комп’ютери. Наприклад, це Індія, де майже в усіх є смартфони і мало хто має десктоп. Тому треба не лише підхоплювати цей тренд. Якщо у бізнесу є якісь сервіси або сайт, що працюють не за принципом “mobilefirst”, потрібно терміново це виправляти.

 

Дополнительная информация

  • Имя Фамилия: Тарас Джамалов
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