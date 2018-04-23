Український ринок смартфонів неочікувано залежить від кількості банківських депозитів

Насамперед існують очевидні речі, від яких залежить проникнення смартфонів та інших пристроїв у маси українців. По-перше, якщо сегментувати аудиторію споживачів за віком, то маловірогідно, що ви вигадаєте юзер-кейс для бабусь або покоління старше 55 років. Ви просто не зможете придумати, для чого їм потрібен смартфон. Вони не користуються Facebook чи Instagram, не переписуються з колишніми однокласниками чи колегами.

По-друге, середній дохід на душу населення у нас доволі невеликий. Людей, які придбали б смартфон просто тому, що їм потрібен телефон і не важливо, коштує він $100- 200 чи $500, у нас не так багато, як, скажімо, в Європі.

Але я хотів би зупинитися на двох неочевидних факторах. Для прогнозування обсягів ринків деяких пристроїв ми використовуємо математичні моделі, що ґрунтуються на BigData. В Україні результати такого аналізу виявилися досить неочікуваними. Наприклад, що стосується споживацьких настроїв, то у нас ємність ринку, бажання купувати гаджети залежать не стільки від поточного фінансового стану користувачів, скільки від того, на який рівень добробуту вони розраховують у майбутньому. Такі вимірювання здійснюють різні агенції і такий індекс добре відображує, що у майбутньому відбуватиметься на ринку смартфонів та ринку електроніки загалом. Другий, найнесподіваніший для нас факт, — це вплив обсягу депозитів в українських банках на ринок та проникнення смартфонів. Виявилося, що чим більше коштів тримають українці на рахунках, тим менші ринок та проникнення смартфонів. Тому якщо економіка України зростатиме, а облікова ставка НБУ і, як наслідок, відсоткові ставки за депозитами знижуватимуться, населення менше нестиме гроші у банки і купуватиме більше смартфонів. Закономірно, що разом із цим збільшуватиметься й проникнення. Також продажі смартфонів виростуть, якщо підвищиться доступність споживацьких кредитів.

“Смартфон із сегмента розваг поступово переміститься у сегмент середнього та малого бізнесу”

Також, за прогнозами, смартфон із сегмента розваг поступово переміститься у сегмент середнього та малого бізнесу. Його використовуватимуть як інструмент обліку та оплати. Наприклад, очікується, що найближчим часом в Україні завершиться робота над одним із законопроектів, який дозволить використовувати смартфон як фіскальний термінал. Якщо його приймуть, то сфера використання NFC-датчиків теж зміниться.

Щоб не жити у світі ілюзій, зазначу, що до показника проникнення у 80% і більше нам ще далеко. Ми очікуємо, що в найближчі три роки цей показник зросте лише на 10-12%. Що, врешті, вже непогано.

До речі, зараз в Україні спостерігається один з найнижчих показників середньої ціни смартфону, що продається. Принаймні, це означає, що в нас є хороша база для росту. З серпня минулого року середня вартість споживацької електроніки зростає щомісяця. Тому не можу сказати, смартфони якої цінової категорії продаватимуться найкраще, але те, що у кожному наступному циклі споживання цієї продукції користувачі купуватимуть дорожчий гаджет, вже майже факт.

Справа у тому, що коли людина купує пристрій, скажімо, близький до найдешевшого, вона потенційно обмежує себе у багатьох аспектах, у тому числі і в термінові, протягом якого цей гаджет буде задовольняти її потреби. Наприклад, купуючи смартфон за ціну “Х”, я можу користуватися ним протягом шести місяців. А пристрою вартістю “2Х” “вистачить” на півтора-два роки. Люди починають це розуміти. Тому продажі найдешевших смартфонів поступово скорочуються, а найкраще зростання спостерігається у середньому ціновому сегменті.

Що стосується аудиторії, то зараз все більше знижується вік людини, яка починає користуватися гаджетами. Відповідно, питання не стільки у тому, що буде зі старшим поколінням, а в тому, як швидко оновлюватиметься населення.

І наостанок. Тренд “mobilefirst” має таке велике значення, що у світі вже є країни, де в принципі охоплення аудиторії інтернетом через смартфони у декілька разів перевищує охоплення через ноутбуки та персональні комп’ютери. Наприклад, це Індія, де майже в усіх є смартфони і мало хто має десктоп. Тому треба не лише підхоплювати цей тренд. Якщо у бізнесу є якісь сервіси або сайт, що працюють не за принципом “mobilefirst”, потрібно терміново це виправляти.