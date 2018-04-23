Чому американська дипломатія хоче підтримувати бізнес

Минулого тижня одразу дві поважні американські установи провели заходи стосовно України — Атлантична рада США та Євразійський центр Атлантичної ради і міжнародна громадська організація Freedom House. Остання представила дослідження “Країни у перехідному періоді 2018. Протистояння антилібералізму”, де відзначено, що показник розвитку демократії в Україні вперше з 2014 р. погіршився, а впровадження реформ відбувається не так швидко, як потрібно. Зокрема, демократична оцінка України згідно із дослідженням знизилась до 4,64 бала, а торік цей показник складав 4,61 бала (1 бал — стійка демократія, а 7 — авторитарний режим). Прогнози Freedom House для України на поточний рік невтішні. Очікується, що під час підготовки до парламентських та президентських виборів 2019 р. ще більше посилиться тиск на опозицію та громадянське суспільство. Прогнозується, що Закон про реінтеграцію Донбасу може загострити ситуацію на сході країни. Щодо антикорупційної реформи, то вона може зупинитися, а основним завданням реформаторів стане збереження існуючих антикорупційних інституцій.

Атлантична рада провела відкриту дискусію “Новий погляд на американсько-українське партнерство”. Вперше дискусія відбувалась у Харкові з акцентом на бізнес, який може змінити формат співробітництва зі Сполученими Штатами Америки у сфері військової допомоги на користь економічної. Регіон був обраний невипадково. Його підприємства паливноенергетичного комплексу 2017 р. реалізували промислової продукції (виконали робіт, послуг) на 81,8 млрд грн., що складає майже половину (49,2%) загального обсягу реалізації області. У добувній промисловості й розробленні кар’єрів обсяги виробництва збільшились на 4,9% (в цілому по Україні падіння на 5,8%). З початку минулого року в області видобуто 9,8 млрд куб.м природного газу, що на 2,5% більше, ніж у 2016 р., і становить 48,8% видобутку газу по Україні. Видобуток газового конденсату збільшився на 11% і склав 206,2 тис.т, або 31,6% видобутку по Україні. За обсягами видобутку природного газу Харківська область займає перше місце серед 12 областей, де видобувається природний газ. “Ми відкриваємо очі на агресивну політику Росії. І ми будемо допомагати Україні в протистоянні російської агресії. Ми вважаємо, що зміни в нафтогазовому секторі є найважливішими для економічного зростання країни. Україна повинна забезпечити умови тим іноземним компаніям, які зможуть допомогти українським підприємствам сучасним обладнанням”, — заявив колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру Атлантичної ради США Джон Гербст. Енергонезалежність поряд з військовою безпекою стає мейнстримом відносин між США та Україною.