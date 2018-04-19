“Зараз треба чітко стежити за тим, які механізми комунікації зручні для клієнтів”

— Наразі у режимі онлайн продається не так багато видів страхування. Знаковою подією став запуск продажів електронного поліса “автоцивілки”. Які результати запуску цього продукту в компанії VUSO?

— Продаж розпочався 7 лютого. Цього дня ми очікували близько трьох років. Процес був досить тривалим. За два місяці компанія VUSO продала вже 2,1 тис. електронних полісів “автоцивілки”. Це один з найкращих результатів на ринку. Знаю, що не всі страхові компанії почали продаж електронних полісів. Лише 20 з них наразі мають технічні можливості та бажання вести цю діяльність. Ми готувалися до запуску цього сегмента ринку заздалегідь. Загалом, технологія була готова і пройшла тестування.

— Поліси туристичного страхування ви почали продавати онлайн раніше?

— Так. Ми вже півтора року продаємо через інтернет поліси туристичного страхування. І цей досвід ми використали для налагодження процесу продажів електронних полісів “автоцивілки”. Я пам’ятаю, як півтора року тому, вже перебуваючи в аеропорту, згадав, що не оформив поліс туристичного страхування, й одразу скористався новою тоді послугою онлайн-страхування.

— Чи важко компаніям долучатися до ринку електронного страхування?

— У страховиків є дві можливості: самостійно розробляти інтернет-платформу та програмні блоки для взаємодії з центральними базами даних МТСБУ або скористатися вже наявними технологіями, розробленими компаніями, що працюють на аутсорсингу. Ми вирішили працювати з підрядником, який забезпечує нам розвиток і підтримку технології продажів електронних полісів.

— Коли компанія вирішила додати до своїх сервісів бот із продажів електронних полісів “автоцивілки”?

— Це була ініціатива команди, що займається розробкою та підтримкою сайту компанії. Близько двох місяців тому вони запропонували цей сервіс як такий, що міг би зацікавити клієнтів. І ось ми вже запускаємо в експлуатацію чат-бот в Telegram. Ми не вигадали нічого нового, просто використали те, що вже використовується у світі на інших ринках. До того ж цей бот не лише дозволяє розрахувати вартість страховки і збирає дані для оформлення поліса, а й виводить процес на посилання, за яким все завершується натисканням на кнопку “Придбати”. Зараз треба чітко стежити за тим, які механізми комунікації зручні для клієнтів. Нові технології дозволяють налагодити такі комунікації та до того ж зекономити для клієнтів час і скоротити кількість необхідних операцій. Причому квитки на потяг чи літак або квитки на концерт ми вже давно не купуємо в касах, все це відбувається онлайн через смартфон. І ми вже не можемо уявити, як жили без цього раніше. Так буде і з багатьма послугами страховиків.

— На жаль, вже є факти, що співробітники поліції намагаються штрафувати водіїв за відсутність паперового поліса “автоцивілки” навіть за наявності електронного поліса. Як ви вирішуєте такі проблеми?

— Треба домогтися того, щоб поліція системніше повідомляла своїх співробітників про зміну нормативів та вимог, про появу нових механізмів страхування та їх законність. Впровадження електронного поліса — це розвиток ринку, який вже не можна зупинити. Щодо тих випадків, що траплялися з нашими клієнтами, то ми допомогли відбитися від необґрунтованих претензій поліції. До того ж ми видали пам’ятку для клієнтів щодо того, що робити в разі виникнення у співробітників поліції питань до електронного поліса “автоцивілки”.

Уявіть собі, що для поїздки до Львова вам треба придбати квиток на потяг у залізничній касі! Це важко. Але ж ще нещодавно у потягах відмовлялися приймати квитки, зображені на екрані телефону або планшета. За два-три роки на ринку “автоцивілки” теж ні в кого не виникатимуть запитання.

— Чи багато продуктів СК зможуть продавати онлайн?

— Електронний поліс зручний тоді, коли продукт простий, стандартизований і має чітке ціноутворення. Зазвичай це обов’язкові види страхування, й “автоцивілка” тут типовий приклад. Це можуть бути прості, зрозумілі “коробкові” продукти. Навряд чи таким продуктом стануть авто-КАСКО або договори добровільного медичного страхування.