“Концентруємося на прибутковому зростанні та цифровій трансформації компанії”

— “ІНГО Україна” торік увійшла до складу групи компаній DCH Олександра Ярославського. Як це впливає на розвиток компанії та на ї ї стратегію?

— Нові акціонери прийняли нашу стратегію і погодилися з тим, що у посткризовий період треба сконцентруватися на прибутковому зростанні та підготовці наступних етапів цифрової трансформації компанії. “ІНГО Україна” щорічно має прибуток і демонструє зростання показників. Разом з тим менеджмент наразі працює над бізнес-стратегією з новим п’ятирічним горизонтом.

— Чому компанія активніше працює в корпоративному сегменті і чи не плануєте змінювати вектор та більше уваги приділяти роздрібному каналу продажів?

— Дійсно, у нашому страховому портфелі 65% припадає на корпоративний бізнес і 35% — на роздрібний. Так склалося історично, що ми більше орієнтуємося на корпоратив, хоча при цьому ніколи не використовували стратегію агресивного захоплення ринку. І акціонери підтримали нас у тому, що агресивне захоплення ринку на даному етапі призведе до погіршення фінансових результатів. Не варто у цьому наслідувати інших.

Після кризи 2014-2016 рр. фінансовому сектору важливо зрозуміти тенденції, які визначатимуть розвиток економіки України. Ми зараз чуємо, що сільське господарство стало локомотивом економіки, але це не вихід для країни з населенням у 40 млн осіб. Я вважаю, що майбутнє все ж таки за промисловими та іншими сучасними галузями.

— Для кого передусім працює компанія, тобто на яких клієнтів орієнтується в бізнесі?

— Передусім ми прагнемо розбудувати бізнес з успішними промисловими підприємствами та банківськими структурами. Цікава співпраця налагоджується з лізинговими компаніями, торговельними мережами та різноманітним середнім бізнесом. Протягом останніх років змінилося ставлення до страхування й у деяких українських промислових груп та IT-компаній. У I кварталі поточного року наш корпоративній портфель добровільного медичного страхування збільшився на 36%, корпоративний портфель страхування майна — на 18,9%. У нас з’явилися нові клієнти, до того ж ми запустили нові напрямки бізнесу.

— СК “ІНГО Україна” має власний медичний центр. Чим цей досвід виявися корисним для компанії?

— Маючи свій медичний центр та спостерігаючи за його розвитком, ми чітко розуміємо, що відбувається у медичних закладах й у сфері медицини взагалі. Компанія зробила для себе багато висновків. Цей досвід допомагає нам у роботі як з клієнтами, так і з іншими медичними закладами. Тому вже п’ятий рік поспіль розвиваємо напрямок, а торік навіть відкрили ще одну філію медичного центру “ІНГО” в Києві.

— Український бізнес намагається бути у тренді діджиталізації. Як цей процес впливає на страховий сектор і на вашу компанію?

— Світ змінюється. Ви можете зважати на цей факт або ні. Але цей процес не зупинити. Зараз нічого не заважає перевести фінансові послуги в онлайн. На перший погляд, це стосується лише роздрібного ринку, але це не так. Наприклад, найпростіша річ — документообіг. Раніше корпоративні клієнти й страховики постійно обмінювалися безліччю паперових документів. Якщо застраховано парк автомобілів, то постійно відбуваються якісь зміни, що вимагають документарного оформлення. Тепер у наших менеджерів є свій електронний кабінет, у якому вони можуть відправляти, отримувати й обробляти усі необхідні документи. Це економить багато часу та дозволяє надати більше додаткових послуг, навіть не страхових, а сервісних.

— Чи змінюються підходи до врегулювання страхових подій?

— Ми оцінюємо процес виплат за швидкістю та адекватністю. Тому вся наша робота зосереджена на досягненні цих показників. За договорами “автоцивілки” ще три роки тому середній строк врегулювання перевищував 100 днів. Зараз ми увійшли до Топ-3 страхових компаній, що здійснюють виплати за 65 днів. Причому є великий масив випадків, в яких виплати здійснюються протягом 10-15 днів. Тут нам допомагають і пряме врегулювання збитків, європротокол, а також зміна наших внутрішніх процесів.