“На повну відмову від паперових полісів українцям знадобиться до трьох років”

— Які результати “АХА Страхування” в моторних видах страхування в 2017 р.?

— За страхуванням КАСКО ми займаємо перше місце в Україні. Порівняно з минулим роком збори премій по КАСКО виросли на 17%, до більше ніж 1 млрд грн. Наші збори по КАСКО у 2017 р. приблизно дорівнюють сумі зборів двох найближчих конкурентів. Ринкова частка “АХА Страхування” за минулий рік склала 19%, а у роздрібному бізнесі — більше ніж 23%. Загалом ми результатами за рік дуже задоволені.

Що стосується ОСЦПВ, то ми не ставили собі за мету особливо нарощувати показники у даному напрямку, тому що він є менш цікавим з точки зору прибутковості. Ми зберегли свою ринкову частку в межах 4% і посідаємо 7-ме місце за даним видом убезпечення. За минулий рік зібрали 147 млн грн. премій, при цьому у грошовому вираженні порівняно з 2016 р. приріст склав 10%, а за кількістю полісів — 5%.

— На початку року розпочато продажі електронних полісів ОСЦПВ. Про які результати вже можна говорити?

— Особисто для нас це важлива і значима подія не лише тому, що це електронний поліс, а, радше, через те, що процес покупки е-полісу здійснюється онлайн. Процедура оформлення полісу відбувається без участі продавців та посередників. Клієнт просто відкриває сайт, обирає поліс і додаткові сервіси та здійснює оплату за допомогою банківської карти. Наразі ми продали вже близько 300 е-полісів ОСЦПВ.

Поки продажі е-полісів знаходяться на рівні 1%, але це було очікувано. Ми планували, що за всіма видами страхування онлайн (а це окрім “автоцивілки”, ще й туристичне страхування) у I кварталі 2018 р. ми зберемо приблизно 900 тис.грн. платежів, а зібрали вдвічі більше — 1800 тис.грн.

— Якими є ваші прогнози стосовно зростання продажів електронних полісів ОСЦПВ у 2018 р.?

— Вважаю, що цього року об’єми продажів е-полісів залишатимуться у межах 1% від загальної кількості проданих полісів. Це доволі обережний і песимістичний сценарій. Максимум — це 3-4%, якщо говорити лише про поліси, що повністю оформлюються та продаються онлайн. Якщо ж говорити про електронні поліси ОСЦПВ загалом, то я переконаний, що вже найближчим часом вони повністю витіснять папірці з ринку. Електронний поліс — це зручно. Я думаю, що на повну відмову від паперових полісів українцям знадобиться до трьох років. В 2018 р. частка е-полісів, які також будуть оформлюватися в офісах страховиків, через банки, через агентів, може сягнути 30%, далі перевалить за 50%, і тоді ми нарешті відмовимося від зайвої бюрократії.

— Чи виправдовує себе досвід використання телематики в Україні?

— Щоб пояснити, чому ми переконані, що даний вид страхування себе виправдовує, наведу наступні цифри. За звичайним КАСКО ми маємо доволі високий рівень відновлення страхових договорів — 65%. Це хороша цифра, оскільки не всі клієнти залишаються з автомобілем, хтось потрапляє в категорію небажаних, на жаль, буває і таке. Для порівняння, за КАСКО з телематикою у нас рівень продовження договорів страхування складає 80%. Це означає, що і для нас, і для клієнта даний продукт є цікавим. Ми плануємо розвивати і збільшувати обсяги продажів полісів з телематикою і зони їх розповсюдження. У 2018 р. в планах “АХА Страхування” збільшити обсяг продажів полісів з телематикою втричі, зараз ми вже бачимо позитивну динаміку.

— Які нововведення і продукти “АХА Страхування” впровадила в 2017 р. у сфері автострахування?

— Разом з ОСЦПВ ми почали продавати продукт “Всі Свої”, який, по суті, розширює “автоцивілку” і за своїм функціоналом наближений до КАСКО. Звичайно, покриття і принцип його роботи значно відрізняються від класичного КАСКО, проте клієнти купують його з задоволенням. До речі, саме цей продукт найчастіше оформлюють на нашому сайті разом з електронним полісом “автоцивілки”.