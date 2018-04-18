“Цього року банки нарощуватимуть кредитування агросектора”

— Яка динаміка роздрібного портфеля Банку Кредит Дніпро? Чим вона зумовлена?

— Роздрібне та агрокредитування є пріоритетними напрямами нашої оновленої бізнес-стратегії. Це досить сміливий крок, враховуючи те, що Банк Кредит Дніпро історично завжди був сильним у корпоративному сегменті. Результати 2017 року показали правильність обрання цього вектора: обсяг нового бізнесу в ритейлі та агросегменті перевищив 520 млн грн., зокрема, портфель агрокредитів збільшився майже в 10 разів. Динаміка матеріальна й відчутна, вона забезпечила нам суттєве зростання нашого портфеля та нових якісних позичальників. Завдання на 2018 рік більш масштабні: велика системна робота з акцентом на таку якість продуктів та клієнтського сервісу, які дозволять посісти лідерські позиції на ринку. Сьогодні краще конкурувати клієнтським досвідом, гнучким підходом, швидкістю прийняття рішень, широкими каналами дистрибуції. Саме навколо цього ми будуємо бізнес-стратегію. Зокрема, родзинкою нашої оновленої продуктової лінійки є продукт “Агрооборотка Експрес”, в рамках якого клієнт за два дні отримує беззаставне фінансування витрат сільськогосподарського циклу на суму до 1 млн грн.

— Чи є передумови для активізації процесів кредитування агробізнесу, підвищення доступності кредитів, зниження вартості?

— Агросектор є флагманом української економіки, формуючи понад 10% ВВП та забезпечуючи понад 40% експортної виручки країни. Для динамічного розвитку, ефективного ведення та модернізації бізнесу АПК постійно залучає фінансові ресурси, генерує прибуток і якісно обслуговує свій кредитний портфель. Закономірно, що банки розглядають його як пріоритетний напрям при формуванні своїх бізнес-стратегій.

Сьогодні ставки в сегменті агрокредитування перебувають на рівні 17-21% річних, знизившись за 2017 р. у середньому на 2 в.п. На їх подальшу динаміку впливатиме вартість ресурсів для банківської системи. Певним індикатором є облікова ставка НБУ, яку останнім часом було підвищено тричі внаслідок посилення інфляційних очікувань. Та навіть в умовах відсутності макроекономічних передумов для зниження кредитних ставок здешевити фінансування для аграріїв вдасться за рахунок розвитку партнерських програм та агророзписок. Наш банк співпрацює з понад 25 провідними виробниками і дистриб’юторами агротехніки, добрив, засобів захисту рослин, кредитуючи сільгоспвиробників на найвигідніших умовах в рамках партнерських програм.

— Які перспективи розвитку програм фінансування аграріїв у 2018 р.?

— Цього року банки нарощуватимуть кредитування агросектора за рахунок розширення співпраці з постачальниками та міжнародними фінансовими партнерами, розвитку нових інструментів і подальшої оптимізації кредитних процесів. Крім традиційних сезонних потреб сьогодні завданням номер один для агросектора є підвищення ефективності, адже наразі потенціал урожайності українських чорноземів розкрито не повністю. Пріоритет експортної стратегії — переорієнтація з сировинного експорту на продукцію з високим ступенем переробки. Все це потребує значного додаткового фінансового ресурсу для інвестицій у технології. Банки готові підставити аграріям надійне фінансове плече для підвищення ефективності та рентабельності бізнесу.

— Хто сьогодні більш перспективний клієнт в агросекторі — невеликий виробник або великий агрохолдинг?

— Банки формують пули агроклієнтів, виходячи з власного досвіду, можливостей щодо залучення фондування під кредитування та апетиту до кредитного ризику. Наша фінустанова фокусується на середніх агрогосподарствах із земельним банком 0,5-10 тис.га. Ми свідомо не йдемо у великі холдинги, які є більш закредитованими та ризиковими з точки зору концентрації портфеля. Невеликі господарства мають суттєві зони для зростання продуктивності за рахунок нарощування інвестицій в агровиробництво, і ми готові фінансово підтримати розвиток їхніх професійних і технологічних компетенцій.