“Традиції — головна умова того, що гроші прийдуть у бізнес надовго”

— Що, на ваш погляд, головне у діяльності успішного банкіра саме зараз?

— Світ змінюється дуже швидко, потреби людей — ще швидше, а банк повинен адаптуватися до змін ще до того, як все прискорилося! Сучасний банкір повинен вже сьогодні знати, скільки завтра часу має намір витрачати клієнт на візит до банку, на здійснення операцій, скільки грошей він зможе заощадити чи скільки йому не вистачатиме на негайні потреби, який бізнес пішов угору і точно прийде за грошима, а на який чекати не варто.

— Які перетворення сталися у вашому банку після зміни власника?

— Нові власники банку прагнуть не лише зберегти набутий досвід і традиції, а й розпочати впровадження новітніх технологій, що забезпечить нашим клієнтам найсучасніше, якнайшвидше, якісніше та безпечніше обслуговування. Крім того, планується розширення мережі відділень і лінійки продуктів та послуг.

— Які цілі ребрендингу вашого банку?

— Оскільки попередній бренд був пов’язаний з міжнародною фінансовою групою Marfi n Group, з приходом нових власників його треба було змінити. В новому логотипі та назві банку ми навмисно використали значну частку елементів, які були притаманні банку довгі роки його існування. Таким чином, ребрендинг поєднав у собі минуле і майбутнє: довгу історію (цього року святкуватимемо 25-річчя, ми практично однолітки незалежної України) і амбітні плани на майбутнє, основою яких є стан нашого фінансового здоров’я. Красномовно про це говорять цифри: миттєва ліквідність — більше 50%, при тому що норматив НБУ встановлює межу в 20%. Поточна ліквідність — вдвічі перевищує норматив, короткострокова — в 1,5 раза. МТВ ВANK — це Money, Traditions, Business. І лише в цій триєдності — запорука успіху.

— Як ви оцінюєте місце вашого банку в регіоні?

— ПАТ “МТБ БАНК” найбільше представлений саме в Південному регіоні — це для нас традиційно. Але мережа наших відділень дотягнулась і до Києва з Харковом. В нас майже п’ять десятків сучасних, комфортних відділень як у великих містах, так і в селищах міського типу.

— На які бізнес-напрямки ваш банк робить акцент цього року?

— Маємо дуже серйозний намір інтенсифікувати кредитування малого й середнього бізнесу, агросектора, фахівців IT-сфери. До речі, ми не лише пропонуємо спеціальні фінансові продукти для спеціалістів в галузі інформаційних технологій, а й вважаємо, що у цих молодих людей є багато споживчих запитів, — і пропонуємо їм актуальні рішення для їхнього задоволення. Ну і неминуща наша любов — моряки, для яких ми плануємо зробити взаємодію з банком ще комфортнішою.

— А хто ще, на ваш погляд, активно працює в вашому регіоні? І що ви можете запропонувати клієнтам такого, що не пропонує поки ніхто?

— Традиційно активно поводяться регіональні банки, наприклад “Південний” і “Восток”. А от фінустанови з іноземним капіталом, на жаль, суттєво знизили свою активність — це не дуже добрий знак для економіки. Ми, зі свого боку, окрім наших традиційних продуктів пропонуємо фінансові інструменти представникам малого та середнього бізнесу, які виходять на міжнародні ринки, а саме торговельне фінансування, банківські гарантії, міжнародний факторинг. Зростання цього сегмента українського бізнесу — гарантія поліпшення економіки країни, а отже, і добробуту всіх українців у найближчому майбутньому. Як завжди, ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта, який незалежно від особистого статусу для нас — VIP. Це зміцнює довіру. А формування довіри — одна з наших традицій. Ми не прагнемо стати найбільшими, наша мета — бути найкращими.

— Які плани банку на поточний рік?

— Ми розуміємо свою місію так: МТБ БАНК — це надійний і відповідальний банк, який наполегливо та професійно працює з метою надання послуг бездоганної якості та зростання добробуту наших клієнтів, співробітників і суспільства в цілому. Тому цьогоріч ми будемо зміцнювати наші конкурентні переваги шляхом впровадження інновацій та розширення відділень, включаючи просунення мережі на захід України.