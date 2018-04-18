— Як наразі виглядають перспективи МСБ?

— Після кризи малий та середній бізнес почав розвиватися набагато активніше. Наразі частка МСБ невелика і оцінюється в 10%. Для порівняння: в країнах Західної Європи — 20-30% і сягає навіть 50%. Банки повірили у цей сегмент і почали активно ним опікуватися. Великі надії покладаються на результати заходів із “відбілювання” економіки, що наразі тривають, — посилення фінмоніторингу, зменшення готівкових розрахунків тощо. Саме МСБ переважно працював у тіні, на відміну від великого бізнесу. Зараз це поступово змінюється, разом із детінізацією до банківської системи надходять додаткові кошти. Ми активно співпрацюємо з сегментом МСБ. Крім того, готуємося до збільшення поля діяльності у найближчі кілька років.

— Що собою являє сегмент зараз?

— Коли піднялись ціни на імпортний одяг, почали з’являтися невеликі пошивочні майстерні, чого не було останніх років 15. Поки цей процес не дуже масовий, крім того, використовується чимало імпортних комплектуючих, але тренд на імпортозаміщення не може не тішити. У прикордонних областях активізувалося виробництво, спрямоване на експорт: скажімо, меблі — до Польщі, косметика — до Молдови. Невеликим компаніям нерідко простіше знайти експортні ніші, ніж крупним гравцям, але треба бути готовим до прозорої роботи, адже будь-яка країна починає просити купу документів, сертифікатів тощо. Доводиться змінюватися.

— Які основні тренди в роботі ПУМБ з сегментом МСБ?

— У своїй роботі ми керуємося принципом “менше говоримо — більше робимо”. Торік ПУМБ переглянув підходи до кредитування малого бізнесу та спростив цей процес. Зараз рішення по кредитах ми приймаємо за п’ять-сім днів. Це дуже зручно для сегмента МСБ. Власники невеликих компаній — люди підприємливі, приймають рішення дуже швидко. В них виникають питання, на які банк має давати швидкі відповіді.

Насправді потреби малого бізнесу на банківському ринку більше ніж задовольняються, тому необхідності створювати новий продукт для цього сегмента найближчим часом немає. Я вірю у продажі через сервіс, саме він підвищує лояльність.

Для нас дуже важливі результати незалежних опитувань наших клієнтів, згідно з якими все більше з них рекомендували би ПУМБ своїм партнерам. У нас цей показник один з найкращих, і це добрий знак — ми рухаємося у правильному напрямку.

— Чи працює ПУМБ над розвитком електронних сервісів для МСБ?

— Займаємося автоматизацією. Незабаром запрацює новий сервіс “Клієнт — Банк”, створений саме під клієнтів МСБ. Старий призначався для великого бізнесу і перевантажений функціями, які МСБ не потрібні. Перед розробкою ми спеціально вивчали побажання бізнесу. Зокрема, включили валютний модуль, який дозволить підприємцю тримати руку на пульсі міжбанківського ринку і продавати (купувати) валюту за курсом, що його влаштовує. Такий сервіс був поширений для великих компаній, тепер ми пропонуємо його для МСБ. Тим більше що зараз МСБ активно ведуть зовнішньоекономічну діяльність. Також облаштовуємо відділення терміналами самообслуговування, щоб клієнти могли самостійно проводити інкасацію готівки.

— Що скажете про кредитні ставки для МСБ?

— Якщо коротко, то відсоткові ставки залежать від інфляції, інфляція — від курсу, курс — від стану платіжного, а саме торговельного балансу, який у нас, на жаль, хронічно дефіцитний. Так склалося, що в Україні будь-яке пожвавлення економічної активності виливається у зростання імпорту, а відтак, формується девальваційний тиск. Причина — відсутність масового потужного внутрішнього виробництва на тлі великої залежності від імпорту. Візьмемо сільське господарство. Так, його продукція експортується, але ж устаткування, добрива, насіння і паливо — імпортні… Добре, якщо у підсумку вийде невеликий плюс по валютній виручці. Частка сільського господарства у кредитному портфелі МСБ нашого банку складає 25-30%. Ще 10% — це виробництво. Решта — більше половини — це торгівля, переважно імпорт… Вихід — розвивати виробництво, займатися імпортозаміщенням.