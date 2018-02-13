Чи справді ми живемо в період кризи глобалізації?

Політика протекціонізму, до якої звертаються зараз багато країн, — не привід робити вигляд, що ми переживаємо кризу глобалізації

З настанням Четвертої промисло­вої революції тренд глобалізації буде лише посилюватися. І те, чи “зможе вписатися” Україна у цей контекст, буде залежати переду­сім від рівня дерегуляції бізнесу, розвитку стартапів і створення інноваційних кластерів.

На недавньому Світовому економічному форумі в Даво­сі однією з найрезонансніших стала заява президента Франції Емануеля Макрона про те, що глобалізація проходить кризовий етап і країнам Європи необхідно згуртуватися, щоб подолати кри­зу. Однак вона є, радше, апелю­ванням до країн-партнерів щодо необхідності об’єднання на тлі ослаблення єдності ЄС, зокрема, після Brexit.

Не варто плутати тренд протек­ціонізму, що набирає обертів у різних країнах на хвилі популізму, і глобалізацію. Подивіться, що відбувається з блокчейном та ICOs. Ці технології розвиваються неймовірно швидко і вже зараз відкривають перед бізнесами в різних країнах можливості залу­чати фінансування без регуля­торного нагляду.

Наразі блокчейн є найяскра­вішим прикладом disruptive technology. Він є показовим щодо стрімкості трендів, які прискорюють подаль­ші процеси глобалізації. Невеликий проміжок між “сьогодні” і “завтра” — час для адаптації до техно­логічних та інших змін, які нас очікують, — постійно скорочується.

Щоб вижити в умовах невизначеності та постійних змін, бізнесу доведеться ставати більш гнучким. Наприклад, повернемося до технології блокчейну. Зараз не можна прогнозувати напевно, яке май­бутнє чекає на цю технологію. Риторичним залиша­ється питання, чи є це тимчасовим явищем або ця технологія посяде гідне місце у світовій фінансовій системі. Поки можна говорити лише про те, що криптовалюта навряд чи зможе замінити або навіть значно потіснити класичні фінансові установи найближчим часом. Так, поява криптовалюти на базі технології блокчейну викликала серйозне збентеження — регулятори в усьому світі не знають, як регулювати цю сферу. Технологія розвивається набагато швидше процесу прийняття рішень в традиційному для регуляторів режимі.

У майбутньому подібних проривних технологій буде більше. Четверта індустріальна революція буде створювати нові виклики для бізнесів, галузей і цілих країн. Саме тому тема глобалізації стала од­нією з основних в рамках Світового економічного форуму цього року. Країни-лідери розуміють, що не лише окремим компаніям слід готуватися до змін, але і країнам — враховувати ймовірний глобальний перерозподіл економічних ролей між державами.

Що це означає для України? В умовах тенденції до зменшення впливу СОТ для України найбільше значення матимуть двосторонні торговельні угоди і приналежність до економічних блоків. Україні неймовірно вигідним буде курс на максимальну інтеграцію з ЄС, адже це дає шанс отримати вигідні торговельні угоди й з іншими країнами і, таким чи­ном, брати участь у глобальних економічних змінах.

Звичайно, повністю “перепрограмувати” всю українську економіку під ви­моги західних ринків в короткі терміни не вийде. Але вже зараз необхідно істотно покращувати внутрішній бізнес-клімат і роз­ставляти необхідні пріоритети. Наприклад, активно впрова­джувати дерегуляцію задля поліпшення умов для підпри­ємців і розвитку нового бізнесу, створювати умови для розвитку стартапів через заснування інно­ваційних кластерів, які змогли б об’єднати різні компанії і зробити можливим обмін ідея­ми і ресурсами між ними.

У США існують два найвідоміших інноваційних кластери — Крем­нієва долина в Каліфорнії і Бос­тон у Массачусетсі. Але остан­нім часом деякі американські міста і регіони, такі як Нашвілл у Теннессі та Колумбус в Огайо, випередили ці інноваційні хаби за кількістю швидкозростаючих стартапів. Як їм це вдалося?

По-перше, вони істотно знизили бар’єр для входу через зменшен­ня вартості створення бізнесу для компаній, що працюють в галузі новітніх технологій.

По-друге, вони відкрили до­ступ до фінансування таких компаній, особливо за рахунок crowdfunding — залучення фі­нансування від великої кількості інвесторів на незначні суми. ICO з використанням технології блокчейн — це теж різновид crowdfunding.

По-третє, місцева влада цих міст зробила ставку на макси­мальну підтримку стартапів і підприємців.

Для України цей кейс є пока­зовим в тому сенсі, що при­скорення глобалізації, про яку говорили в Давосі, може стати як “вікном можливостей”, так і одним з ризиків, якщо її недо­оцінити.