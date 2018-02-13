Розуміння, на що будуть витрачені наші гроші і чи повернуть нам їх коли-небудь, — це фундамент гро­шових відносин

Якщо монетизувати довіру, скільки б ви позичили своєму сусідові? У гривнях, на­приклад? А в американській або європей­ській валюті? У кожного є свої критерії довіри, на яких і базується сума позики. Гроші можуть бути дуже якісним бенчмарком — показником того, наскільки суспільство — громадяни — довіряють ни­нішньому уряду. Іншими словами, скільки б кожен з нас, звичайних українців, позичив діючому Кабміну?

У листопаді минулого року Національний банк почав публікувати дуже корисні цифри — показник інвес­тицій фізичних осіб в облігації внутрішньої держав­ної позики (ОВДП). Так от на ранок 8 лютого 2018 р. у власності українців — фізичних осіб було облігацій на 1568,02 млн грн. Причому в національній валюті й того менше — 319,02 млн грн. У доларах і євро — 1249 млн грн. (в еквіваленті). Іншими словами, з власних заощаджень кожен українець (а ми виходи­мо з чисельності населення України, яку оприлюднив Держстат на 1 грудня 2017 р. — 42233390 постійних жителів) погодився дати уряду в борг... 37 гривень 13 копійок. Менше $2. Це катастрофічно низький рівень довіри в суспільстві до дій уряду та індикатор довіри до проведення внутрішніх реформ. І, відповід­но, самий незаангажований рейтинг. Як то кажуть, “своя копійка ближче до тіла”.

Звідси, як наслідок, і небажання громадян розкривати всі свої доходи і сплачувати з них податки.

Розуміння, на що будуть витрачені наші гроші і чи повернуть нам їх коли-небудь, — це фундамент гро­шових відносин. Монетизація довіри ближче і зрозу­міліше населенню, ніж численні економічні та полі­тичні ренкинги.

Давайте подивимося, хто в Україні найбільш полі­тично й громадянські активний? Правильно, підпри­ємці, які знають, скільки насправді віддають державі власних, “персональних” податків. Ці ж персональні податки вони платять і за своїх працівників (праців­ники часто не підозрюють, скільки становить їхня зарплата до сплати податків).

Зовсім інша справа, наприклад, у США. Inсome tax, податок на доходи фізичних осіб, там варіюється в межах 10-39%, і про це громадяни прекрасно знають, розуміючи, скільки віддають власних грошей. Тому громадяни США, які звикли платити саме персональ­ні податки, активно беруть участь у реформах, розу­міючи, що нічого безкоштовного від держави не бува, а всі реформи насправді оплачуються за їх рахунок.

Одним з виходів з повсюдної кризи довіри може бути переведення наших податків в персональну площи­ну, тобто ми будемо отримувати на руки не залиш­ки зарплати, а всю її цілком. Після цього податки ми будемо платити вже самі, відчуваючи, що це не абстрактні, а саме наші гроші.

А згодом нам регулярно надходитиме звіт: на що витрачені саме наші кошти. Тут також можна послатися, наприклад, на досвід штату Флорида, де громадяни регулярно отримують звіт про вико­ристання їх податків. На федеральному рівні там вказані загальні статті бюджету, а на муніципально­му можна побачити дані про конкретну школу або лікарню. І саме в них житель того ж Маямі має пра­во пріоритетно вчитися або лікуватися. Зрозуміло, що в такому випадку за якість послуг він запитує по повній програмі.

З’явися подібна система в Україні, наші громадяни змогли б побачити, що це саме їхні гроші були зако­пані в пісок або марно витрачені. Тоді вони активно включалися б у суспільне життя і вибори. Чинов­ники кажуть, що відремонтували дорогу? Де вона? Такі наочні приклади просто-таки змушують люди­ну почати контролювати владу, поступово стаючи справжнім громадянином, а не підданцем. Тоді пе­ред виборами і партії почнуть тиражувати конкретні програми, на реалізацію яких буде спрямовано наші податки, а не голі абстракції: за цим принципом за політиків і будуть голосувати. І тоді, дивись, і уряду почнуть довіряти більше, і внутрішній довгий інвес­тиційний ресурс для великих національних проектів з’явиться.