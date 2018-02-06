Економіка дурнів

У центрі більшості дискусій про марш роботизації і штучного інтелекту (скорочено ШІ) за цілком зрозумілих причин перебувають страхи перед масовим зникнен­ням робочих місць. Але наслідки поширення цих технологій на­справді набагато страшніші. Ми опинилися на порозі еволюційного перетворення, що лякає. Причому перетворення не просто людських можливостей, але і самої людини.

Історія дозволяє лише частково пролити світло на неясне май­бутнє, яке нас чекає. Завдяки першій промислової революції ми дізналися, що нові технології здатні фундаментально міняти людей та інші біологічні види. На думку великого історика цієї епохи Тоні Ріглі (Кембриджський університет), суть цього процесу зводилася до заміни механічної енергії людини і тварин продуктивнішими форма­ми енергії, такими як вугілля й інше викопне паливо.

Великомасштабна девальвація м’язової сили людини і тварин сталася, звичайно, не миттєво. Спочатку багато побічних завдань, наприклад видобуток вугілля або створення напівфабрикатів у майстернях, все ще вимагали вели­чезних фізичних зусиль. Але через приблизно два століття попит на фізичну силу різко знизився.

Крок за кроком змінилася сама базова природа праці. До кінця XX століття фермери вже сиділи на тракторах, і навіть видобуток вугілля став здебільшого меха­нізованим. У розвинених країнах небагато людей продовжували заробляти собі на життя важкою фізичною працею.

Змінювався й зовнішній вигляд людини, особливо коли потенціал промислової революції вже повною мірою реалізувався. Сидячий спосіб життя породив явно інших людей. Талії збільшувалися; раніше здорове хар­чування, необхідне для компенсації сильного фізично­го навантаження, ставало все більш нездоровим. Люди частково бачать ці зміни, і вони їх турбують.

Зробивши акцент на розумовій діяльності та перетворивши фізичну рутинну працю на атавізм, транс­формація, що відбувалася протягом трьох століть, дала людям більше можливостей для роздумів. А коли колективний розум людства піднявся до нових висот, виникла мрія про можливість вдосконалення людини. Але, як ми знаємо, все це було ілюзією. Інтелектуальні висоти, досягнуті завдяки промисловій революції, можуть перетворитися на плоскогір’я.

Технічна революція, що триває зараз, призводить до заміщення іншого роду. З багатьма завданнями, які раніше вимагали людського розуму (встановлення зв’язків і формулювання висновків, розпізнавання тенденцій, планування наслідків складних подій), зараз краще справляються програми ШІ. Робота може по­лягати в перевірці тисяч сторінок юридичних контрактів на невідповідності або в аналізі рентгенівських знімків — зараз алгоритми здатні виконати її надійніше і дешевше. А незабаром це буде стосуватися ще й водіння автомобілів.

Крім того, завдяки сучасній поведінковій економіці ми знаємо, що думки людей можуть вносити ірраціональні елементи в процеси, які в іншому випадку були б одно­значними і простими. Зараз проводяться дослідження з метою зрозуміти і поставити під контроль особли­вості людського розуму, які можуть призводити до результатів, що є викривленими, непродуктивними або неефективними. Вочевидь, наступна стадія вдоскона­лення людини вимагатиме від нас повної відмови від незалежного мислення і суджень.

Штучний інтелект і автоматизація явно впливають на зайнятість. Але вони вплинуть ще й на людський розум. Робочі місця майбутнього (більшість з них будуть пов’язані з сектором послуг) вимагатимуть іншого набору навичок, переду­сім навичок міжособистісного спілкування, якими програми- роботи, навіть Siri або Alexa, не володіють. Здатність робити складні обчислення або аналіз стане набагато менш важливою.

Ліквідація незліченної кількості когнітивних завдань має три­вожні наслідки для майбутнього. Промислова революція зробила багатьох людей фізично слабши­ми, а революція ШІ зробить нас колективно дурнішими. На дода­ток до в’ялих талій у нас з’являться в’ялі мізки.

Вся справа не в економіці, дурень; вся справа в економіці дурнів. Центральні банки вже поспіхом вивчають нові способи спрощення своїх заяв для все менш мудрої публіки.

Мотором масового одурманю­вання стануть технології. Але, як і у випадку з культом фізичних вправ, який виник у ході промислової революції, ймовірно, виникне нова галузь розумових тренувань для протидії ослабленню розуму. Слухати людину, яка вибудовує логічно послідовні аргументи, — таким буде ексклюзивне джерело естетичної насолоди та гідності. А “важкі” твори літератури або ві­зуальних мистецтв будуть ставати все більш привабливою формою статусного споживання.

Проте щось в усьому цьому гли­боко неприємно. Слухати, як люди хваляться своєю фізичною фор­мою, — не найбільше задоволення. Але вихваляння переважаючим інтелектом стане набагато гіршим явищем. Необхідність доводити наявність реліктів колишньої пере­ваги людини, які ще зберігаються, поставить під загрозу не лише загальне благо, а й нашу загальну людяність.