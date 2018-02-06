Міжнародно-економічне значення Трампа

Для адміністрації президента СШАДональда Трампа Всесвітній економічний форум в Давосі цього року став ще однією можливістю продемонструвати свою звичну вербальну нестриманість, яка шокує світову економіку. Цього разу хвилі шоку виходили з двох джерел.
Першим став міністр фінансів СШАСтівен Мнучін, який порушив сувору дисципліну, що зберігалася два з лишком десятиліття, заявивши, що ослаблення долара — в інтересах Америки. Ще одним джерелом став міністр торгівлі Уілбур Росс, який, здавалося, насолоджувався перспективами початку торгової війни і перемоги в ній.
Відновлювати спокій взявся сам Дональд Трамп, спростувавши перехід США до стратегії “знищ свого сусіда”. Але він зробив це лише після того, як заяви міністрів його Кабінету викликали різку реакцію міжнародних партнерів.
Перший рік Трампа при владі не дає нам підстав розраховувати на більш стабільне економічне лідерство США. У Давосі, за рік після інавгурації, Трамп рішуче дав зрозуміти, що його політика далека від нормалізації.
Практика прийняття жорстких заходів для захисту американських інтересів виникла ще до Трампа. 1971 р. одностороннє рішення президента Ричарда Ніксона відмовитися від золотого стандарту завдало найсильнішого удару по міжнародній валютній системі. Результатом монетаристських експериментів Федерального резерву СШАнаприкінці 1970-х років стала боргова криза в Латинській Америці. Викручування рук Японії у 1980-х роках проводилося в обхід встановлених правил торгівлі. Після світової фінансової кризи 2008 р. ФРС США проводила політику кількісного пом’якшення, незважаючи на протести експертів, які говорили, що це веде до експорту американської дефляції.
Проте цього разу ми зіткнулися з чимось іншим. Протягом більш ніж 75 років, що минули з того моменту, як США успадкували від Великобританії роль глобального лідера (символом цього стало підписання Атлантичної хартії влітку 1941 р.), і до обрання Трампа, мало хто сумнівався, що США є кінцевим власником міжнародного економічного режиму. Залежно від часу і політичних умов США могли ігнорувати правила або допомагати їх встановлювати; вони могли поводитися більш егоїстично або більш щедро; керуватися вузькими, короткостроковими інтересам або широкими, довгостроковими цілями. Проте, що б США не робили, вони залишалися головним акціонером глобальної системи. І решта світу прекрасно це розуміла.
Однак вважати, що, принаймні, економіка залишається на твердому ґрунті — небезпечна помилка. Така позиція ґрунтується на ідеї, ніби глобальні економічні правила й інститути сформували еквівалент фінансово-економічної конституції. Насправді ж ця система залишається занадто незавершеною, щоб регулювати саму себе, а для її нормального функціонування потрібні регулярні дискреційні ініціативи та чуйне керівництво. Саме тому неформальні об’єднання, такі як “Велика сімка” і “Велика двадцятка”, зберігають настільки велике значення: вони забезпечують необхідний політичний імпульс. Втім, і вони вкрай залежні від американської підтримки й лідерства.
“Для адміністрації президента США Дональда Трампа Всесвітній економічний форум в Давосі цього року став ще однією можливістю продемонструвати свою звичну вербальну нестриманість, яка шокує світову економіку”
Наприклад, зовсім не правила системи допомогли відреагувати на кризу 2008 р., а серія ініціатив ad hoc: припинення політики торгового протекціонізму, скоординований порятунок банків, глобальні стимули, забезпечення доларової ліквідності через свопові лінії. Тут перераховані лише кілька головних ініціатив, і багато в чому вони стали можливими завдяки США. Без американського лідерства, а також без ініціатив ключових гравців, наприклад Великобританії і Франції, минула криза могла б виявитися набагато гіршою.
Так, інші великі гравці (Європа, Китай, Індія та Японія) з часом можуть взяти на себе роль глобальних лідерів. Але наразі в них немає ні волі, ні потенціалу, ні згуртованості, які потрібні для цього. Саме тому світові не слід вдаватися до ілюзій. Утримати корабель на колишньому курсі, коли керманич покинув свій пост, — це одне, а от керувати ним в шторм — зовсім інше. Будемо сподіватися, що наступний шторм почнеться не дуже скоро.