Всередині січня Кабінет міністрів схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України до 2020 р. Компанія “Делойт” була одним з учасників робочої групи, яка працювала над документом, а саме його частиною, де йдеться про важливість розвитку “цифрових” навичок та компетенцій у населення.
“Цифрова” економіка оперує такими ж поняттями, як і традиційна: “капітал”, “ресурси”, “люди”. І, на наш погляд, рушійною силою “цифрової” економіки є передусім людський капітал — тобто знання, таланти, навички, вміння, досвід, інтелект людей. Стрімке розповсюдження “цифрових” технологій робить “цифрові” навички (компетенції) українців ключовими серед інших. Так, “цифровізація” та кросплатформовість наразі є головними трендами на загальному ринку праці. Іншими словами, вміння працювати із “цифровими” технологіями поступово стає необхідним для більшості спеціалізацій.
Іважливо розуміти, що технології прийшли не для того, щоб конкурувати з людиною, а щоб допомогти їй стати ще ефективнішою та продуктивнішою.
Зараз у відкритому доступі є безліч інструментів та ресурсів. Наявність високоякісного, безкоштовного або недорогого контенту створює доступ до безперервного навчання. Завдяки таким інструментам, як YouTube, та новаторам на кшталт “Хан Академія”, Udacity, Udemy, Coursera, NovoEd, edX та інших, нові навички часто можна отримати лише за допомогою ноутбуку, планшету або навіть смартфону. Ів цьому випадку завданням держави та бізнесу є навчити суспільство користуватися “цифровими” ресурсами та капіталізувати отримані навички.
Приємно констатувати, що в Україні кількість робочих місць, що вимагають, принаймні, базового розуміння інформаційних та комунікаційних технологій, стрімко збільшується. Через відсутність точної статистики важко оцінити це зростання протягом останнього десятиліття. Однак об’єктивна реальність свідчить, що уміння користуватися “цифровими” технологіями стає основною вимогою до персоналу.
До речі, “цифрова” грамотність визнана ЄСоднією з восьми ключових компетенцій для повноцінного життя та діяльності у сучасному світі. 2016 р. ЄСпредставив оновлену програмну платформу Digital Competence (DigComp 2.0), що включає 21 компетенцію. Уцьому документі навіть є визначені навички щодо “цифрових” технологій: “цифровий” інтелект — вміння самостійно визначати потребу в отриманні додаткових “цифрових” навичок, за аналогією з IQ або EQ, які використовуються для вимірювання рівня загального та емоційного інтелекту.
Слід зауважити, що “цифрова” зрілість виходить далеко за рамки технологій — це питання синхронізації таланту, культури та організаційної структури з “цифровим” середовищем. Дослідження компанії Deloitte у Великобританії свідчать, що майбутня робоча сила потребує балансу технічних навичок і загальних здібностей, як-от: вміння вирішувати проблеми, творчий потенціал, соціальні навички та емоційний інтелект.
Відповідно до звіту Human Capital Trends 2017, підготованого компанією Deloitte, питання адаптації суспільства наразі актуальне в усьому світі, де кожна країна шукає свої шляхи її вирішення. 90% опитаних керівників по всьому світу (з 10 тис. осіб у 140 країнах) вважають, що їхня компанія стикається з руйнівними змінами, керованими “цифровими” технологіями. 70% кажуть, що їх організація не має навичок адаптації.
“Щоб тандем людини і технологій був успішним, людина має пройти певну особистісну трансформацію, адаптуватися до нових реалій та навчитися в них жити, користуючись усіма їхніми привілеями”
Сфера “цифрових” навичок та компетенцій в Україні розвивається хаотично та окремо від формальної освіти. Масова та розгалужена формальна система освіти наразі не повністю задовольняє потреби ринку праці. Укомерційному сегменті ситуація краща, там частіше використовуються сучасніші методики, а технічне забезпечення та мотиваційна складова у викладачів та тих, хто навчається, зазвичай набагато вища.
Ключовим рішенням є комбінована стратегія, яка передбачає як довгострокові заходи та масштаб, притаманні державній системі освіти, так і короткострокові швидкі заходи, що більш релевантні для реалізації саме у сегменті комерційної освіти.
Підтримка державою комерційних провайдерів освітянських послуг могла б сприяти зростанню приватних інвестицій в даний сегмент, появі нових операторів та за короткий термін суттєво збільшити здатність комерційних провайдерів обслуговувати набагато більшу кількість громадян, створювати нові учбові програми та робити їх доступними як з фізичної (територіальне покриття), так і з фінансової точок зору. За сприятливих умов та підтримки держави бізнес здатен допомогти вирішити проблему “цифрової” грамотності громадян України досить швидко та якісно.