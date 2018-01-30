“Від будь-яких рішень мають вигравати люди, а не певні комерційні установи”

Понад два десятиліття процедури закупівлі препаратів для лікування онкозахворювань, туберкульозу, СНІДу та гепатиту залишалися непрозорими та супроводжувалися гучними корупційними скандалами. За ці роки вітчизняні фармацевтичні компанії виросли до міжнародного рівня та привели виробництво у відповідність глобальним стандартам, за якими працюють наші закордонні колеги.

Тим самим ми казали уряду: “У нас є все для того, щоб тут, в Україні, робити якісні та доступні ліки”. На жаль, нас не завжди чули. Адже якби нам поставили завдання виробляти всі ці ліки, то за два роки весь перелік препаратів, крім оригінальних, захищених патентом, міг би вироблятися в Україні.

Але ж фармацевтичним підприємствам потрібно розуміти, що свою продукцію можливо продати. Замість цього виникали ситуації, коли тендер вигравала індійська компанія. Причому дуже прикро, коли українська компанія програє іноземній з різницею в ціні всього в 0,2 цента. Згодом, коли люди зверталися до нас за допомогою, оскільки вчасно не отримали протитуберкульозні ліки, ми йшли назустріч та оперативно реагували на потреби — адже це ж українці, як і ми.

Зараз діє система тендерів Міністерства охорони здоров’я з залученням міжнародних організацій. Залучення ПРООН, ЮНІСЕФ і Crown Agents до державних закупівель мало передусім зменшити корупційну складову, яка довгий час була суттєвою перепоною для розвитку фармацевтичної галузі. І ми дійсно побачили позитивні зміни. Вся процедура торгів проходить відкрито і прозоро.

Наприклад, наприкінці минулого року ПАТ “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” переміг у тендері МОЗ через ПРООН в Україні на постачання двох онкогематологічних препаратів на загальну суму близько 550 тис.грн. Серед учасників тендера — українських та іноземних фармацевтичних компаній — БХФЗ запропонував препарати на вигідніших умовах.

“Прозорість тендерів із залученням ПРООН надала впевненості вітчизняним фармвиробникам та стимулювала брати у них участь”

Раніше, влітку 2017 р., БХФЗ переміг у аналогічному тендері на постачання двох протитуберкульозних препаратів на 3,6 млн грн. В цілому, можна сказати, що прозорість тендерів із залученням ПРООН надала впевненості вітчизняним фармвиробникам та стимулювала брати у них участь. На відміну від системи ProZorro, процедура закупівель через міжнародні організації виключала можливі штучні пороги та надумані вимоги до учасників тендерів. Тому я можу лише підтримати намагання групи народних депутатів внести певні корективи в існуючу систему електронних публічних державних закупівель.

Звісно, сам по собі законопроект #7206 “Купуй українське, плати українцям!” викликає певні сумніви у професійних колах. На мій погляд, головне, що треба розуміти розробникам, — від будь-яких подібних рішень мають виграти люди, а не певні комерційні установи.

Тим не менш навіть сама ідея зменшення імпорту та підтримки власного товаровиробника, про яку певний час говорять в уряді та Верховній Раді, дійсно сприятиме розвитку вітчизняної промисловості та появі нових ліків українського виробництва за доступною ціною, які не будуть поступатися якістю закордонним.