Ідеальним захистом для виробника, звісно, є встановлення високих ставок ввізного мита на імпортну продукцію, якщо її аналоги виготовляються в країні. Це стимулює підприємців створювати хоча б “викруткову” зборку. Таким шляхом пішли, скажімо, країни Середньої Азії, встановивши мита на побутову техніку в розмірі 100% вартості.
Але, як ми всі добре розуміємо, такий шлях є неприйнятним для України, яка має зобов’язання перед ВТО та ЄСщодо не встановлення митних та технічних обмежень.
Є хороші приклади Білорусі, Словаччини, країн Балтії та інших щодо відкриття ВЕЗта індустріальних парків, де виробникам надаються податкові пільги. До того ж, наприклад, та ж Словаччина додатково компенсує 40-50% вартості обладнання для виробництва. Все це робиться з однією метою — заохочувати бізнес відкривати і розширювати виробництво, створювати нові робочі місця.
В Україні, на жаль, поки є лише законопроекти про індустріальні парки або спеціальний режим окремих економічних зон. Ми навіть ніяк не можемо вирішити питання щодо скасування ввізного мита і ПДВ на технологічне обладнання. Доходить вже до смішного: щоб виробляти кондиціонери, я повинен заплатити 10% мита і 20% ПДВ на обладнання, а при імпорті готових кондиціонерів діє нульова митна ставка. Де-факто дійшло до того, що замість захисту і стимулювання власного виробника держава Україна стимулює імпорт готових товарів.
Тому, на мою думку, законопроект #7206 “Купуй українське, плати українцям” зараз на часі. Адже він дозволить створити певні преференції для національних товаровиробників бодай у сфері державних закупівель. Це загальносвітова практика: кожна країна в той чи інший спосіб захищає власне виробництво при закупівлі товарів для державних потреб.
Звісно, як будь-який законопроект, він має певні недоліки і потребує внесення поправок.
“Встановлення для вітчизняного походження продукції обов’язкового рівня локалізації виробництва у 20% мені видається дещо замалим”
Наприклад, сама система ProZorro у сучасному вигляді не вміє “відрізняти” походження товару (і належність постачальника, який заявив лот, до імпортерів чи вітчизняних виробників). Система працює за принципом вибору за найменшою ціною. На мій погляд, завдання відповідного доопрацювання програмного забезпечення треба прописати безпосередньо у законопроекті #7206, а також передбачити чіткий термін його виконання.
Крім того, встановлення для вітчизняного походження продукції обов’язкового рівня локалізації виробництва у 20% мені видається дещо замалим. Є низка країн, де для таких випадків рівень локалізації повинен бути не менше 50%. До речі, Торгово-промислова палата України також видає експортерам сертифікат походження товару (СТ-1) при локалізації у 50%.
Але, як на мене, якщо ми вже проголосили, що йдемо до Європи, то в цьому питанні достатньо буде пошукати аналогію в європейських нормах. А саме взяти за основу рівень локалізації виробництва, необхідний для отримання сертифікату EUR.1, — 30% (саме за такої локалізації виробник поставляє продукцію до ЄСза нульовими ставками мита). Це буде логічний і розумний компроміс.
Водночас у тексті проекту #7206, який пройшов перше читання, встановлений завеликий розмір “цінової переваги”, яку може отримати вітчизняний виробник, — 30%. До другого читання автори обіцяли знизити цей рівень до 25%, що також занадто багато. Звісно, як виробник, я прагну отримати максимальну “перевагу”. Але потрібний розумний підхід: рівень “цінової переваги” не має ставати причиною перемоги на аукціонах лотів з неякісними товарами.
Зараз, наскільки мені відомо, авторський колектив погодився з тим, щоб встановити цей розмір на рівні 11%. На мій погляд, “перевага” у 10-15% — це цілком достатня преференція для виробника.
І, нарешті, хочу сказати щодо побоювань, що на заваді участі в аукціонах вітчизняних виробників (особливо МСБ) стане кількість необхідних документів, які буде потрібно зібрати. Ідеться про виробництво товарів — там уся необхідна документація вже на руках у підприємців. Це або надуманий аргумент, або його озвучують люди, які не розуміються на проблематиці питання.