В січні ми всі знову стали трохи бідніше

У 2018 р. українській економіці дали команду рости: в передвиборний період статистичні звіти влади мають бути виключно підбадьорюючими. Правда, поки все йде не за планом. Рости ми хоч і будемо, але трохи повільніше, ніж світова економіка. Як сказано в звіті Світового банку для світової економіки, цього року зростання реального ВВП України складе 3,5%, у 2019-2020 рр. — по 4%. Хоча там і визнають, що “цього недостатньо для поліпшення рівня життя українців, які досі відчувають наслідки економічної кризи 2014-2015 рр.”.

До того ж усі переможні реляції кінця минулого року вже нівелювалися двома “новими податками” для громадян і бізнесу — інфляційним і девальваційним. Вони вже “з’їли” весь ефект від осіннього підвищення зарплат і пенсій. У січні ціни на пальне вже кілька разів оновлювали історичні максимуми. На стелах окремих АЗС вартість бензину А-95 значно перевищила 30 грн./л. Основна причина — вартість нафти в світі, яка продовжує рости. А тут ще наклався і черговий виток послаблення гривні на валютному ринку. У підсумку — подорожчання нафтопродуктів і девальвація гривні вже розганяють інфляцію в країні, скорочуючи і без того низький купівельний попит.

Тільки за минулий тиждень в країні різко подорожчав так званий індикативний “борщовий набір”. Причому найдорожчими зараз стали морква, буряк і капуста. Згідно з результатами дослідження на оптових майданчиках України за останні кілька днів морква подорожчала більш ніж на третину, буряк і капуста — в 1,5 разу. Хоча торгові мережі запевняють, що це лише наслідки логістичних проблем, спричинених погіршенням погодних умов, населення почало активно запасатися, ще більше розкручуючи інфляційну спіраль і посилюючи тиск на курс гривні.

Що стосується останньої, то січневий виток па­діння курсу гривні в НБУ пояснюють традиційними сезонними факторами, які повторюються з року в рік, а також психологічними, зокрема “відсутністю співпраці з МВФ”. При цьому міністр фінансів Олександр Данилюк в Давосі продовжив цю тему і заявив: “Україна планує до травня 2018 р. викона­ти всі зобов’язання в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду, що дозволить їй отримати черговий транш кредиту”. Та­ким чином, міністр не просто зафіксував залежність одного від іншого, але й підтвердив “девальваційний податок” для громадян. Нагадаємо: в Держбюджет-2018 закладено середньорічний курс долара на рівні 29,3 грн. Хоча, судячи по курсу обмінників мину­лого тижня, цей рівень на готівковому ринку ми зможемо протестувати вже в найближчий місяць.

Чому про інфляцію і девальвацію все наполегли­віше починають говорити економісти і підприємці? Причина досить проста. Показники доходів бюдже­ту, які були прийняті Верховною Радою в Держбюджеті на поточний рік, неможливо виконати при стабільному курсі національної валюти. Тому, щоб виконати бюджет, щоб продовжувати виплачувати знецінені зарплати і пенсії, необхідно девальвувати національну валюту, щоб збільшити надходження до доходної частини бюджету, оскільки значна части­на економіки формується, як і раніше, за рахунок експорту сировини. Тому якщо подивитися на дані минулого року, ми побачимо, що податкові надходження зросли на 20-30%, тоді як економіка — лише на 2%. Точно такі ж показники ми побачимо за даними експорту. Фізично обсяги експорту прак­тично не змінилися, проте в грошовому вираженні, в гривневому еквіваленті, експортні надходження збільшилися на 20-30%. Може, досить передвиборні обіцянки перекладати на плечі бізнесу і середнього класу, яким також необхідна підтримка держави? А проте вони не вимагають багато. Що саме — чи­тайте в нашій спецтемі “Виробляй українське, купуй українське, експортуй українське”.