Зараз лідерами є генератори ідей на перетинах сфер діяльності людини

Юрій Самець, випускник програми Key Executive MBA Львівської бізнес-школи Українського католицького університету, екс-заступник керівника львівського міського відділення АТ “Ощадбанк”, засновник швейної компанії “Самбай”, — про ризики та готовність до них, драйвери росту української економіки, креативність та нове мислення підприємців

— Назвіть Топ-5 законодавчих змін, що здатні стимулювати зростання української економіки.

— 1. Найочікуванішими змінами в законодавстві 2018 р. є зміни в Податковий кодекс щодо податку на виведений капітал. Вони сприятимуть притоку інвестицій у бізнес, дозволять збільшувати обсяги виробництва чи надання послуг та підвищувати їх якість.

Згідно з Порядком співфінансування зарубіжних міжнародних виставкових та ярмаркових заходів у сфері просування експорту цього року очікується співучасть держави у виставках продукції вітчизняних виробників за кордоном. Важливим також є питання щодо продовження дії Генералізованої системи тарифних преференцій ЄС. Для експортерів це додаткова можливість економити та вести бізнес ефективніше. Досить гострим наразі є питання професійної освіти. Кадровий голод спричинений трудовою міграцією та відсутністю наборів у навчальні заклади. Зміни у процедурах забезпечення навчальних закладів та реформування підготовчої роботи у школах здатні покращити ситуацію. Відновлення Державної програми розвитку легкої промисловості та створення місцевих програм підтримки позитивно вплинули б на розвиток підприємств.

— Які найбільші можливості та ризики для українського бізнесу в 2018-2020 рр.?

— Найбільша можливість для бізнесу найближчим часом — розширення доступу до глобальних ринків. Це фінансові ресурси, великі замовлення, новий рівень кооперації та конкуренції. А найбільший ризик — не бути готовим до цього. Вже зараз все менше місця залишається для ведення бізнесу в “ручному” режимі, без належного обліку, без навчання персоналу та без стратегії розвитку компаній. Такі речі стають мінімальним набором компетенцій для отримання права на присутність на ринку. Хто буде готовий — той матиме можливість розвитку.

— Які галузі можуть найбільше стимулювати розвиток економіки в 2018 р.?

— Я працюю у текстильному секторі і слідкую за глобальними трендами. Зараз левова частка текстилю продукується в країнах Азії. Проте остання новина про ініціативу щодо збільшення оплати праці в цьому регіоні створює нові можливості для підприємств, які територіально ближчі до замовників, та ще не є дорогими, як європейські. Зважаючи на низьку споживчу активність в Україні, робота з європейськими брендами — це хороший досвід та отримання ресурсів для подальшого розвитку.

Наступним кроком буде створення власної продукції з високою доданою вартістю та вихід на глобальні ринки. Отже, текстильний напрям цілком може бути одним з драйверів економіки.

— Які тренди глобальної освіти суттєво впливатимуть на Україну найближчими роками?

— Все більше молоді вільно володіє іноземними мовами, зокрема англійською. Україна стає відкритішою, доступ до інформації — не проблема, і тренд вчитись стає популярним. Разом з тим країни Європи та Америки активно фінансують та втілюють навчальні програми для подальшої кооперації з бізнесом цих регіонів. Це можливість вчитись та будувати контакти з однодумцями з усього світу. Важливим аспектом більшості програм є мотивація повернення студента додому та здійснення діяльності тут.

Також надзвичайної популярності набувають навчальні онлайн-платформи. Тут можна послухати світових лідерів думок, поспілкуватись з однокурсниками з різних куточків світу та здобути цілком реальні знання.

— Яких управлінців потребуватиме “бізнес майбутнього”? Які навички та знання стають основними?

— Раніше лідерами були ті, хто мав інформацію, потім ті, хто мав можливість швидко обробляти інформаційні потоки. Зараз лідерами є генератори ідей на перетинах сфер діяльності людини. На мою думку, для успішної діяльності у “бізнесі майбутнього” людині потрібно навчитись максимально використовувати себе у напрямах, які недоступні машині. Це креативність, вміння бачити відтінки у життєвих та бізнесових ситуаціях і особливо навик почуватися впевнено у глобальному відкритому середовищі.

— Бути “більше, ніж бізнес”, на вашу думку, це...

— Це — створювати цінність.

У підручниках написано, що метою бізнесу є отримання прибутку. Так, без грошей побудувати бізнес неможливо, проте жити довго і щасливо він може, лише маючи на меті щось більше, ніж гроші. У нас сімейна компанія, і коли 2015 р. ми її засновували, звучала фраза: колись наші нащадки розповідатимуть новоприйнятим працівникам про цінності, закладені засновниками компанії. Це мотивує і щодня дає поштовх до втілення нових задумів.

Також важливим аспектом бізнесу є його соціальна складова. Не для PR, а для формування цінностей в корпоративній культурі.

— Що та хто зараз формують репутаційний бізнес-капітал України?

— Однією з основних перепон на шляху нашої країни до успіху є її репутація та стереотипи, які побутують у світі. Іноземний бізнес характеризує нашу країну фактами, які їм відомі з минулих часів та з медіа, що зацікавлені у незмінності статус-кво. Люди, які виходять назовні, впевнено та голосно розповідають про свій бізнес і свою країну, і є репутаційним капіталом. Таких людей стає все більше, зокрема, завдяки підтримці програм навчання, експорту та торгових місій.

— Назвіть Топ-3 ваших бізнес-задач на 2018 р.?

— Як я вже зазначав, українському бізнесу потрібно бути готовим до приходу капіталу, конкуренції та нових правил гри. Цього року ми сконцентрувались на двох напрямках діяльності — роботі з корпоративним сектором та розвитку власних брендів. Для цього будемо розширювати площі виробництва, виведемо новий бренд та збільшимо мережу власних магазинів чоловічих сорочок.

— Що об’єднує бізнес-спільноти України зараз? Яка надмета здатна згуртувати та стимулювати розвиток української економіки?

— Об’єднання у спільноти, кластери, ліги та асоціації — це нормальний процес розвитку бізнес-суспільства. Зараз значно активізувався процес створення таких об’єднань, в тому числі у текстильній галузі. Зокрема, у Львові ми створили “модний кластер” виробників легкої промисловості. Це свідчить про готовність бізнесу ділитись досвідом, дає сигнал про впевненість компаній у своїх силах і відсутність страху перед відкритою конкуренцією.

У країнах Європи об’єднання — це надзвичайна сила, яка концентрує в собі сильні риси кожної з компаній-учасниць. Ці об’єднання мають вплив на питання державного рівня та є представниками країни на глобальному ринку. Раніше в Україні компанії об’єднувались заради захисту бізнесу. Зараз цей процес починає працювати на розвиток та стимулює ставати сильнішими.

— Ваше найбільше очікування від 2018 р.?

— Вирішення конфлікту на сході країни. Його наявність — надзвичайно важкий для країни процес. Також він є основним негативним інформаційним приводом для іноземців, який утримує від співпраці з нами, не дозволяє йти в Україну та інвестувати.