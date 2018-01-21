Вимоги бізнесу до законодавців

У стосунках з державою бізнес звик захищатись і боротись, а не вимагати і контролювати. Після Революції Гідності ситуація почала змінюватись, влада почала дослухатися до бізнесу і навіть зробила перші кроки назустріч – податковий компроміс в 2014, зниження ЄСВ в 2015, єдиний реєстр заявок на відшкодування ПДВ в 2016 році. На жаль, шлях українських економічних реформ можна описати «крок вперед, два назад». В 2017 році був нанесений нищівний удар добропорядному малому і середньому бізнесу надолугим блокуванням податкових накладних. Хоча бізнесу не так вже й багато треба від держави.

Перше і головне прохання бізнесу до влади – не заважати. Мінімізація ролі держави сприятиме як інвестиційному клімату, так і зростанню економіки. У стосунках влади і бізнесу вже давно прийшов час змінити каральну функцію держави на сервісну. Треба дати підприємцям можливість займатись своєю справою, забезпечувати собі прибуток, а державі – сплату податків і наповнення бюджету.

Друга вимога - це рівні умови та чесна конкуренція. Одні підприємці офіційно розмитнюють товари і платять в бюджет ПДВ, а інші завозять ці ж товари «вчорну», не сплачують податків і тим спотворюють конкуренцію. Одні підприємці чи іноземні інвестори вкладають кошти в розробку газових родовищ, а інші, близькі до влади, отримують безкоштовний доступ до родовищ та «дерибанять» ліцензії. Одним невмотивовано блокують податкові накладні, що призводить до втрати клієнтів і вилучення обігових коштів, а інших навіть не перевіряють.

На третьому місці є вимога припинити необґрунтовані обшуки, так звані «маски-шоу» та тиск силовиків на бізнес. Це можливо забезпечити шляхом ліквідації всіх неефективних економічних підрозділів СБУ, ГПУ та поліції, кінцевої ліквідації податкової міліції, що вже рік без повноважень, та створення правоохоронного органу, який єдиний буде розслідувати фінансові злочини проти держави. Нова фінансова поліція повинна мати посилену аналітичну складову, спочатку перевіряти інформацію по всіх базах даних, які є в наявності, і, лише у випадку підтвердження підозри, починати розслідування. А перед тим як 30 податкових міліціонерів без запрошення «приходять в гості» до таких компаній, як «Київстар» за 3 старими договорами, треба спочатку спробувати іх отримати не у силовий спосіб. Також новий орган повинен контролювати не тільки тих, хто не сплачує податки, а і тих, хто розкрадає гроші з державного бюджету.

Четверте. Зміна дозвільної системи. Потрібно скасувати тисячі регуляторних документів, всіх цих дозволів, довідок, нескінченних папірців, які має збирати підприємець замість того, щоб займатись власною справою, забезпечувати прибуток собі та гідну зарплату своїм працівникам, створювати нові робочі місця. Ми не просто так займаємо 76 місце з 190 в рейтингу Doing Business. Нова система регулювання економіки повинна забезпечувати підприємцям захист прав, створення конкурентних умов, а споживачам – безпеку.

П'яте. Вільний рух капіталу і скасування застарілого, пострадянського декрету про валютне регулювання. Третє тисячоліття, а в нас досі діє купа обмежень на валютну виручку, на придбання валюти, на виплату дивідендів іноземній материнській компанії та навіть на придбання майна чи компаній закордоном. Нацбанк обіцяє валютну лібералізацію, і при цьому обмежує використання ФОПами валюти у вересні 2017. Підприємці, які чесно заробили свої гроші повинні мати право вільно ними розпоряджатись.

Ці прості вимоги дозволять бізнесу розвиватись, а державі отримувати податки. Створити умови, вигідні для підприємців не складно і не так вже й дорого для держави, але дуже дорого для кишень тих, хто зараз нечесно наживається на підприємцях. Оскільки влада перед виборами взяла курс на високі соціальні зобов'язання, щоб підвищенням зарплат і пенсій продемонструвати турботу про виборців, то в умовах теперішнього зростання економіки 2-3%, ці кроки стають єдино можливим шляхом. Зміна правил гри разом з контролем державних витрат (аудит соцвиплат, скорочення фінансування чиновницького апарату, приватизація держпідприємств) вбережуть Україну від дефолту і забезпечать процвітання.