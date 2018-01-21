Українському бізнесу дуже важливо не пропустити “мобільну революцію”

Ринок інтернету і технологій в Україні постійно росте і розвивається, активно навчаючись новим технологіям і швидко адаптуючи нові рішення. В 2017 р. великим успіхом став запуск сервісу Android Pay в нашій країні, і я очікую, що у 2018 р. якомога більше українських банків впровадять цей продукт.

Так само активно зростатиме використання мобільного інтернету. Паралельно з цим набуватимуть популярності й усі пов’язані з ним сервіси та додатки, покликані полегшити користувачам отримання необхідної інформації. Найпомітнішим, на мою думку, буде розвиток сервісів, пов’язаних з ритейлом та фінансами, таких як системи миттєвих платежів, порівняння цін у магазинах, мобільні програми лояльності тощо.

Українському бізнесу дуже важливо не пропустити так звану “мобільну революцію”. Очікується, що у поточному році мобільний трафік усередині України перевищить традиційний десктопний. Це означає, що більшість користувачів вивчатимуть пропозиції компаній, обиратимуть, що купувати, дивитися, де відпочивати, та приймати інші рішення переважно за допомогою мобільних пристроїв.

“Зростання мобільного інтернету та активне впровадження рішень AI (штучного інтелекту) — дві основні тенденції, що будуть впливати на ринок в 2018 р.”

Але шлях прийняття рішення при використанні мобільного інтернету суттєво відрізняється від традиційного підходу до десктопних пропозицій. Тут багато що залежить від того, яку інформацію компанія одержує від користувача.

Передусім ми говоримо про дані, що базуються на місцезнаходженні, часі, проведеному на сторінці або всередині програми, кількості дій, які користувач виконав на сторінці або у додатку, тощо. Саме тому бізнесу важливо перебудувати свій підхід до клієнтів виходячи з їхніх інтересів, уподобань, поведінки. Допомогти в цьому може детальний аналіз даних користувачів. Хоча, звичайно ж, не можна при цьому забувати і про відповідальне використання цих даних у своїй роботі для точнішого націлювання рекламних оголошень і пропозиції найбільш підходящих варіантів покупки того чи іншого сервісу або продукту.

У зв’язку з останнім багато урядових організацій, у тому числі й українських, звертають увагу на відповідальність за використання даних про користувачів комерційними компаніями і приймають рішення, що мають зробити його безпечнішими.

Існують дві основні тенденції, що найсуттєвіше впливатимуть на ринок. Це зростання мобільного інтернету та активне впровадження рішень AI (штучного інтелекту) у повсякденні послуги в мережі. Наприклад, елементи AI імплементуватимуться у сервісні чати компаній тощо. Всі ці процеси матимуть позитивний вплив на розвиток економіки України. Усе більше компаній дедалі активніше використовуватимуть онлайн-інструменти для просування свого бізнесу та спілкування з цільовими аудиторіями не лише в нашій країні, а й поза її межами. Адже в інтернеті кордонів немає.