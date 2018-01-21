Що готує ринку консалтингу 2018 рік?

Ситуація в Україні й досі складна. Бойові дії, що почалися в 2014 р. на сході, значно погіршили економічний стан країни. Низка російських компаній пішла з ринку, українські компанії зменшили масштаби діяльності, обсяги іноземних інвестицій скоротилися. В цих умовах очікувалася стагнація ринку консалтингу, але на практиці ми бачимо зовсім інше.

Якщо говорити про наш сегмент фінансового консалтингу, то можу зазначити, що тут відбуваються значні зміни. В основному вони пов’язані з жорсткістю вимог регулятора ринку і змінами стандартів обліку. Все більше керівників компаній звертаються за консультаціями. Передусім це пов’язано з тим, що менеджмент фокусується на заходах, які дозволяють максимально скоротити витрати компанії і підвищити якість виробленого продукту. Тим більше що у світі, де все стрімко змінюється, компаніям важливо переформатовуватися під ринкові реалії. Клієнти стали більше цікавитися глибинними факторами, що впливають на діяльність компанії, і комплексними рішеннями з оптимізації бізнес-процесів.

З огляду на прийнятий Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, який набирав чинності 1 січня, в податковому законодавстві стануться зміни. Згідно з цим Законом більшість підприємств України (потрапляють під критерії даного документа) в обов’язковому порядку будуть змушені проводити аудит, публікувати на корпоративному сайті аудиторський звіт і фінансову звітність, складати форми звітності. Абсолютно всі підприємства України (ТОВ, приватні підприємці, компанії з іноземними інвестиціями) будуть зобов’язані забезпечити доступ до фінансової звітності та консолідованої звітності на запит юридичної або фізичної особи (згідно із Законом “Про доступ до публічної інформації”).

До того ж ходять чутки, що при отриманні кредиту для великих компаній теж обов’язковою умовою буде надання аудованої консолідованої звітності (звітності по групі компаній). Це означає, що компаніям вже потрібно починати підготовку своїх облікових систем: структурувати документообіг, приводити облік до міжнародних стандартів тощо.

Всі ці зміни, звичайно ж, призведуть до додаткових витрат, але водночас дозволять залучати фінансування за нижчими ставками, що, в свою чергу, окупає витрати на консультантів.

На думку авторів дослідження “Аналіз ринку на предмет професійного консалтингу в області фінансів 2017”, активне відновлення і розвиток ринку консалтингу відбуватиметься протягом чотирьох років і почнеться вже цього року. Ця тенденція відчувається вже зараз.

Все більше українських компаній розуміють важливість і перспективи ведення прозорого бізнесу, які справляють позитивний вплив на ділову репутацію, сприяють підвищенню активності й зростанню фінансових показників компанії. Це означає, що все більше компаній-замовників звертатимуться до послуг незалежних консалтингових компаній.

У свою чергу, консалтинговим компаніям важливо сфокусувати свою увагу і зусилля на майбутніх перспективах. І, як писав у своїй книзі Пол Хакен: “До всякої справи найкраще ставитися, як до зростаючого дерева: дбайливо вирощувати його, захищати від шкідників, вносити добрива, піклуватися, щоб саджанець в повній мірі отримував світло і тепло... Тоді дерево принесе плоди, і з часом можна буде зібрати хороший врожай”. У бізнесі все так само!