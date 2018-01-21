Як Україні стати цікавою для інвесторів

Зміни минулого року відбувалися і були відчутними: Україна набрала впевнений темп просування реформ, зробивши кроки у правильному напрямку та довівши світовій бізнес-спільноті серйозність ставлення до процесу реформування.

Зараз найголовніше не зупинятися і в жодному випадку не допустити повернення назад, адже очікування бізнес-спільноти є як ніколи високими. Поточний рік, безсумнівно, буде не з легких. Багато чого має бути зроблено, аби Україна стала місцем, куди інвестори прагнуть приходити і започатковувати бізнес. Саме тому драйверами зростання економіки України можуть стати:

1. Залучення прямих іноземних інвестицій. Воно є ключем до сталого економічного зростання в Україні. Саме тому це має стати одним із найвищих пріоритетів на 2018 р. Під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком президент США Дональд Трамп сказав: “Зараз компанії дуже рішуче йдуть до України. Вони бачать там величезний потенціал, тому добре піклуйтеся про них”. Україна має зосередити свої зусилля на створенні сприятливих та безпечних умов для роботи інвесторів. Згідно з опитуванням Американської торговельної палати в Україні щодо інвестиційного клімату в 2017 р., найвагомішими факторами, що впливають на рішення компаній про розширення інвестицій в Україні, є сприятливий бізнес-клімат, макро­економічна стабільність та відсутність політичних ризиків. Інвестори мають бути впевнені, що їхні контракти виконуються. У цьому контексті важливо забезпечувати захист прав інвесторів шляхом проведення повномасштабної судової реформи.

2. Продовження програми Міжнародного валютного фонду в Україні. Це надзвичайно важливо як для інвесторів, які вже працюють тут, так і для потенційних інвесторів, які розглядають нашу країну для інвестування. Кожного дня, спілкуючись з представниками міжнародних компаній, розу­мієш, що їхні штаб-квартири уважно стежать за тим, що відбувається в Україні. Вони прагнуть бачити стале економічне зростання. Саме тому отримувати підтримку від МВФ для досягнення подальшого економічного росту є критично важливим.

3. Питання приватизації та пов’язаних з ним аспектів, які також зумовлені зобов’язаннями України згідно з Меморандумом з МВФ. Нещодавно було прийнято законопроект “Про приватизацію державного майна”. Це може стати основою для підвищення ефективності роботи державних підприємств, створення нових робочих місць, збільшення надход­жень до державного бюджету, а також допомогти у боротьбі з корупцією. Найголовніше дотримуватися тривимірної прозорості приватизації — прозорості об’єкта, суб’єкта та власне процесу приватизації, адже саме це є запорукою її успішного здійснення.

4. Будь-які реформи, що відбуваються в Україні, — це, безперечно, позитивний сигнал для іноземних інвесторів приходити до нашої країни. Водночас Україна може реалізувати низку нагальних реформ, але якщо корупція превалює, всі наші зусилля марні. Згідно з опитуванням Палати щодо інвестиційного клімату в 2017 р., головним викликом для підвищення інвестиційної привабливості бізнес назвав високий рівень корупції. Корупція — це не популістичні розмови, а виклик #1 для бізнесу. Процитую слова Державного секретаря США Рекса Тіллерсона: “Для України немає сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу від корупції. Антикорупційні інститути слід підтримувати, фінансувати і захищати”. Викорінення корупції є ключем до досягнення стабільності, безпеки та процвітання всіх українців. Боротьба з корупцією має бути одним із пріоритетів на 2018 р., а створення незалежного Антикорупційного суду має стати першим кроком.

5. Викликом для економіки України є недостатній захист прав інтелек­туальної власності, хоча саме інтелектуальна власність є рушійною силою інновацій та ключем для підтримки конкурентних переваг будь-якої компанії. Це вже питання глобальної величини. Відповідно до Індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму Україна посідає 119-е місце серед 137 країн за рівнем захисту прав інтелектуальної власності. Це невтішний показник. Через брак захисту прав інтелектуальної власності в Україні Сполучені Штати ініціювали припинення безмитного режиму для низки українських товарів. Як відомо, 22 грудня 2017 р. президент США Дональд Трамп звернувся до Сенату та Палати представників з листом щодо припинення торгових преференцій для України. Це може стати справжньою проблемою для представників бізнесу. Саме тому бізнес прагне бачити драйвера у сфері захисту прав інтелектуальної власності — людину з уряду, яка підніме це питання на найвищий рівень і докладе максимум зусиль для його вирішення.

Попереду на нас чекає насичений та складний рік, але труднощі — це, як ми знаємо, синонім цікавості. В 2018 р. Американська торговельна палата в Україні вбачає свою місію у тому, аби продовжувати допомагати уряду впроваджувати нагальні реформи. Ми залишимось рушійною силою позитивних змін у сфері ведення бізнесу і будемо всебічно сприяти просуванню України в світі як привабливого інвестиційного напрямку, адже на карту поставлено майбутнє України.