Цифровізація та конкурентоспроможність бізнесу — ключові драйвери розвитку української економіки

Інтернет речей, штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн та інші технологічні тенденції — це нові перспективи для економіки України. Швидкість впровадження інновацій та здатність надійно захищати свої активи визначають успіх компаній і організацій.

Згідно з результатами дослідження Глобального центру цифровізації бізнесу (Global Center for Digital Business Transformation), протягом найближчих п’яти років внаслідок цифрової революції ті, хто впровадив передові технології від початку своєї діяльності, зможуть витіснити з ринку чотири з 10 діючих компаній. В умовах збільшення кількості підключень і цифрової трансформації мережа грає ключову роль у модернізації економіки та реалізації “Цифрової адженди України — 2020”.

Опитування, проведене Cisco в рамках Форуму “Інтуїтивна мережа”, що відбувся в Києві у листопаді 2017 р., підтвердило важливість цифрових пере­творень для українського ринку: 38% респондентів зазначили, що спостерігають істотний вплив цього тренду на бізнес-стратегію їхніх компаній, який триватиме протягом одного-трьох років, а 50% — вплив до певної міри. Саме тому, щоб управляти постійно зростаючим трафіком, потрібні засоби автоматизації, які замінять “ручні” процеси налаштування й управління мережевими ресурсами. Очевидне і першорядне значення захисту інформації, адже інформація — основний стратегічний ресурс, від якого в рівній мірі залежить успіх як окремих під­приємств, так і держав.

Більше половини опитаних — 56% — стурбовані питанням кібербезпеки, 39% — дуже стурбовані і лише 5% не переймаються ним зов­сім. Показово, що за останні 12-18 місяців тільки 3% респондентів не стикалися з інцидентами в галузі ІТ-безпеки. За цей період серед таких інцидентів частіше за інші називали віруси, поштовий спам і фішингову пошту, трояни, DDoS-атаки і програми-вимагачі. Ці атаки призводили до відмови систем (31% відповідей) та знищення даних (20%). Щодо основної перешкоди для забезпечення захисту від кіберзагроз, то тут з великим відривом серед відповідей лідирували бюджетні обмеження. На думку респондентів, вони ж посідають чільне місце в переліку перешкод на шляху цифровізації їх компаній (49%). За ними йде небачення керівництвом взаємозв’язку цього тренду з бізнесом (14%), а також недостатнє розуміння того, що таке цифровізація і що вона може принести компанії (13%).

Управляти мережею підключених пристроїв, яких до 2030 р. в світі може бути вже понад 500 млрд, традиційними методами — як мінімум, неефективно. Уявімо собі стару модель управління мережею. Щоб зробити конфігурацію, доводиться вручну налаштовувати зв’язок з кожним пристроєм. Відомо, що 75-90% операцій з конфігурації мережі виконуються вручну, а витрати на управління й усунення неполадок становлять 75% операційних витрат. З цим пов’язана важлива особливість цифрової епохи: з одного боку, ніколи раніше мережа не була такою критичною для успіху бізнесу, з іншого — ніколи ще до неї не висувалися настільки великі вимоги.

Висновок очевидний: настав час нових підходів до мережевої взаємодії. Мережа має безперервно самонавчатися в режимі реального часу, використовуючи засоби автоматизації, машинного навчання та штучного інтелекту. І чим більше її експлуатують, тим досконалішою має ставати її “інтуїція”! Інтерпретуючи зазначені адміністратором наміри і реальну поведінку ресурсів, користувачів, трафіку, така мережа буде безперервно підвищувати рівень безпеки і пришвидшувати виконання операційних процесів. Кругообіг інформації в мережі дозволяє накопичувати аналітичні матеріа­ли, на основі яких приймаються рішення і готуються прогнози.

На закінчення підкреслю, що утримувати позиції та стимулювати подальше зростання економіки здатні інноваційні проекти і комплекс ефективних ІТ-рішень для їх реалізації. Використовуючи інтуїтивну мережу в якості фундаменту, організації зможуть грати на випередження в нашу епоху цифровізації.