Мене часто запитують: що є ключем до успіху? Моя відповідь завжди проста — щастя. Щастя має бути метою кожного. Але я розумію, що воно може здаватися недосяжним для багатьох, наприклад для тих, хто страждає від ментальних розладів, що змінюють погляди на життя.

Кілька років тому я написав листа до книги роздумів на тему “Дорогий незнайомцю, що таке щастя?”. Нещодавно я його перечитав і був вражений тим, наскільки щирими були ці слова. Тому я вирішив перевидати цього листа, сподіваючись, що мої думки допоможуть іншим знайти у 2018 р. справжнє щастя, на яке вони заслуговують.

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“Шановний незнайомцю!

Ви не знаєте мене, але я відчуваю, що ви зараз переживаєте важкі часи, і я хотів би вам допомогти. Я хочу бути відвертим і чесним з вами й дати зрозуміти, що щастя — це не привілей для вузького кола осіб. Воно може стати вашим, якщо ви дасте йому час для розвитку.

Це нормально бути знервованим, наляканим або засмученим, я сам переживав ці відчуття. Я раз за разом стикався зі своїми найбільшими страхами. Я грав зі смертю у багатьох “пригодах”, бачив, як йдуть з життя мої близькі, терпів невдачі у бізнесі, моє серце теж розбивали.

Я знаю, що мені пощастило жити надзвичайним життям, і більшість людей вважають, що успішний бізнес і багатство зробили мене щасливим. Але це не так. Насправді все навпаки: я успішний та багатий, через те що щасливий.

Багато хто страждає, думаючи, що справа, якою вони займаються, має принести їм щастя. Гадаю, що саме в цьому головна помилка. Щастя — не у тому, щоб “робити”, а у тому, щоб “бути”. Треба усвідомлено налаштуватися на те, щоб бути щасливим. Не слід забувати про список потрібних справ, але також пам’ятайте про список того, яким потрібно бути.

“Щастя не має бути метою, воно повинно стати звичкою”

В дітей часто запитують: “Ким ти хочеш бути, коли виростеш?”. Світ чекає грандіозних прагнень: “Я хочу бути письменником, лікарем, прем’єр-міністром”.

Їм кажуть: ходи до школи, вступи до коледжу, отримай роботу, одружися, а потім ти будеш щасливим. Але це знову про те, щоб “робити”, а не про те, щоб “бути”. Дії можуть принести радість, але не обов’язково винагородять вас тривалим щастям.

Зупиніться і переведіть подих. Будьте здоровими. Спілкуйтеся з друзями та родиною. Будьте для когось, і нехай хтось буде для вас. Майте сміливість. Просто на хвилину “будьте”.

Якщо ви дозволите собі “бути” тут і зараз, дозволите собі усвідомити момент, щастя прийде слідом. Я говорю про це з власного досвіду. Ми побудували бізнес-імперію, приєдналися до дискусій про майбутнє нашої планети, відвідали багато пам’ятних вечірок та познайомилися з багатьма незабутніми людьми. Ці речі принесли мені багато радості. Але моменти, у які я зупинився, просто щоб “бути”, а не “робити”, дали мені справж­нє щастя. Чому? Дозволяючи собі просто “бути”, ви отримуєте можливість поглянути на речі у перспективі. Спробуйте це. Будьте спокійними. Будьте тут і зараз.

Для мене це означає споглядати, як фламінго летить через сутінковий острів Некер. Тримати рученята моїх онуків. Дивитися на зірки, мріючи одного дня побачити їх зовсім близько. Слухати родинні розмови за вечерею.

Це усмішка на обличчі незнайом­ця, запах дощу, шелест хвилі, гра вітру у піску. Це перший зимовий снігопад та останній літній шторм.

Не без причин ми називаємося “людськими створіннями”, а не “людськими справами”. Ми здатні мислити, рухатись і спілкуватися. Ми можемо співпрацювати, розуміти, примирятись і любити, це відрізняє нас від більшості інших видів.

Не витрачайте свої людські таланти на приземлені речі або на те, що ви не можете змінити. Якщо ви призупинитеся та почнете просто цінувати плоди життя, ваші стреси почнуть розчинятися, ви поступово ставатимете щасливішими.

Але не просто шукайте щастя у моменти відчаю. Щастя не має бути метою, воно повинно стати звичкою. Переключіть увагу з того, щоб “робити”, на те, щоб “бути”. Будьте люблячими, вдячними, корисними, споглядайте за своїми думками. Дозвольте собі бути тут і зараз, оцініть цей момент. Перемістіть увагу з усього, що, як вам здається, треба робити, та почніть “бути”.

І обіцяю, щастя прийде”.