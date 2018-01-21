Від Давосу до Дубая

Відлік нового економічного та політичного року в Україні довгий час починався саме з Давосу, де збирається увесь світовий економічний бомонд.

Тема нинішнього, 48-го Форуму — “Пошук корінних причин і ефективних заходів вирішення політичних й соціально-економічних проблем, з якими стикається світ”. Для одних Давос, як і раніше, залишається дефіле високої економічної моди. Інші називають його “політбюро капіталістів” і вважають, що Давос зжив себе. Але саме з нього починають економічний рік світові лідери.

Наприклад, президент США Дональд Трамп їде на Всесвітній економічний форум не один, а з 14 членами свого Кабінету та радниками. У складі делегації вісім керівників міністерств і відомств. Взяти участь в Форумі планують Держсекретар Рекс Тіллерсон, міністр торгівлі Вілбур Росс, міністр енергетики Рік Перрі, міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Якщо візит Трампа відбудеться, то він стане другим американським президентом, який відвідав Давос, за весь час його існування з 1971 р. Останнього разу глава Білого дому побував у Давосі 18 років тому — це був Білл Клінтон. Цьогоріч Форум відвідають президенти та лідери ще п’яти десятків країн.

Україна також не знижує статус своєї участі в Давоському форумі. Делегацію очолить Президент України Петро Порошенко. Але відмінність від попередніх заходів все ж є. Вперше було змінено формат участі країни з політичних зустрічей на користь бізнесової складової. Власне, “Український дім” об’єднає підприємців, які обговорюватимуть проблеми агробізнесу, залучення в Україну інвестицій та технологій. Усі дискусії та панелі пройдуть під лозунгом “Інновації, можливості та креативність”. Детальніше про українську програму Форуму можна прочитати на сторінках цього номера БІЗНЕСа.

Домінування бізнесу в Давосі — це більш адекватно. Україна стає абсолютно нормальним суб’єктом світової економіки, й у світі нас оцінюють за тими ж критеріями, що й будь-яку іншу країну. Тож Давос для нас зараз є просто місцем для дискусій серед бізнесу. Таким, як його і замислював уродженець німецького Равенсбурга, професор економіки Женевського університету Клаус Шваб. Як свідчить “офіційна версія”, 1970 р. він запропонував членам європейських урядів зібратися для обговорення “в неформальній обстановці” економічної стратегії для континенту і перспектив інтеграції в світовий ринок. Відгукнулися вельми представницькі персони. Правда, про Давос тоді ще не йшлося.

У 1971 р. виникла некомерційна Асоціація “Європейський форум менеджменту”, яка буквально за декілька років набула всесвітнього розмаху. Форуми спочатку проводилися в різних країнах, але їх формат був одразу вгаданий на диво правильно: пан Шваб прагнув зібрати в одному місці “генералів” бізнесу, національних політиків та міжнародну бюрократію з ООН, МВФ, Світового банку. В 1976 р. Форум став постійно діючою організацією. А до початку 1980-х років виникла ідея проводити засідання подалі від нескромних очей.

Вибір пав на Давос, де в 1982 р. пройшла перша зустріч. Згодом теми та події, що ставалися в Давосі, не раз вгадували (а то й міняли) хід історичних подій. Багато що залишалося за кадром. За чверть століття Форум перетворився на постійно діючу організацію — він засновує премії, проводить симпозіуми й мозкові штурми, відстежує політичну, економічну, науково-технічну кон’юнктуру. Однак мета самого елітарного світового клубу залишається незмінною — забезпечити своїм членам постійне спілкування з політиками першої величини.

Давос — перша ланка у формуванні стратегічного бачення українського бізнесу на глобальному рівні. Другою ланкою стане Форум AIM в Дубаї, де український бізнес сформує експортну стратегію щодо ринків Арабського світу й Африки. В рамках Дубайського форуму відбудеться і стратегічна сесія, на якій підприємці сформують свою Road map, яка дозволить Україні повернути втрачені позиції на міжнародних ринках. Ви запитаєте, чому для цього необхідно їхати в Давос або Дубай? Власне, про це ми й хотіли розповісти детальніше на сторінках нашого першого номера 2018 р.