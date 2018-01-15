Захід №5 Плану дій BEPS: досвід застосування

Однією за найобговорюваніших змін 2017 року стало офіційне приєднання України до плану протидії виведення прибутку із-під оподаткування та розмивання оподатковуваної бази (далі - BEPS). Пакет мінімальних стандартів, які зобов’язалася запровадити Україна, є основою реалізації BEPS. Головна мета їх реалізації - встановлення чесної податкової конкуренції між країнами.

Захід №5 “Більш ефективна боротьба зі шкідливими податковими практиками, зважаючи на прозорість та сутність” є першим із чотирьох мінімальних стандартів BEPS для України. Основну проблему, яку він має вирішити, це пільгові правила оподаткування, які застосовуються до доходів від об’єктів інтелектуальної власності (IPregimes).

Для проведення експертної оцінки мінімального стандарту Заходу №5 Організація економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) створила Форум з питань шкідливих податкових практик (FHTP). Для реалізації Заходу № 5 Форум, ставлячи за пріоритет поліпшення прозорості, виявляє шкідливі податкові практики, включаючи обов’язковий обмін податковими роз’ясненнями щодо застосування IPregimes, надані платникам податків відповідними країнами (Рішення). Для оцінки пільгових податкових режимів потрібен комплексний підхід, тому до експертної оцінки Форуму залучатимуться не тільки країни-члени OECР та Великої двадцятки (G20), а також країни, що не є їх членами, як наприклад, Україна, які розглядатимуть зміни та доповнення до вже існуючих шкідливих практик. В останні роки Єврокомісія виявила, що деякі низькоподаткові країни, зокрема Люксембург та Нідерланди, мають і надають сприятливі IP regimes для таких транснаціональних компаній, як Amazon, IKEA та McDonalds.

Зупинимося на двох аспектах реалізації Заходу №5. Йдеться про процес перегляду і виявлення шкідливих пільгових податкових режимів в країнах, що імплементували цей захід, а також поліпшення прозорості та обмін Рішеннями. Перший аспект, розроблений у контексті IPregimes, дозволяє платнику податків скористатися останніми лише в тому обсязі, в якому сам платник податків поніс відповідні витрати на наукові дослідження та розробки, які принесли дохід. Цей аспект гарантує, що виробники, які користуються режимом, насправді займаються згаданою діяльністю і фактично несли витрати, які з нею пов’язані.

На сьогодні Захід № 5 вже реалізується в таких країнах, як Швейцарія, Угорщина, Ліхтенштейн, Португалія, Нідерланди, Великобританія, Кіпр та Люксембург, де імплементація Заходу №5 плану BEPS визначає, що сприятливий податковий режим буде застосовано до об’єктів інтелектуальної власності відповідно до підходу «nexus approach», проте не буде поширюватися на торговельні марки. Специфіка цього підходу обумовлюється тим, що він потребує прямого зв’язку між отриманим компанією доходом від IPregimes та її фактичною діяльністю. «Nexus approach», буде визначатися на основі кваліфікованих (дозволених) витрат, які понесенікомпанією.

На сьогоднішній день Форум вже переглянув 43 пільгових податкових режими, 16 з яких є IPregimes. За даними OECР, в Україні поки що не виявлено шкідливих пільгових податкових режимів, відповідно, перший аспект Заходу №5 в Україні вже реалізовано.

Ключовою метою другого аспекту Заходу № 5 є підвищення прозорості, яка ґрунтується на своєчасному обміні інформацією про Рішення. Наразі від країн вимагається миттєве надання інформації про Рішення, які були надані пов’язаній особі нерезиденту чи постійному представництву. Інформація надається про такі типи Рішень: рішення про постійне представництво; рішення судів, пов’язані з діяльністю компаній; рішення про пільгові податкові режими та договори про попереднє узгодження ціноутворення. Понад 10 тис. відповідних Рішень було визначено на кінець 2016 року.

На початку грудня минулого року, OECР випустила перший звіт-прогрес про окремі країни в обов’язковому обміні інформацією про Рішення.

Введення єдиної системи обміну Рішеннями між країнами, які імплементували мінімальні стандарти пакету BEPS, є дуже важливим для українського бізнесу. Це дозволить попередити ризики та проблеми,пов’язані з підприємницькою діяльністю в країнах-членах BEPS. Зокрема, це буде актуально для представників IT галузі, бізнесу який створює або використовує в своїй діяльності об’єкти інтелектуальної власності.

Якщо дивитися на сучасні реалії, то відверто, українські правила міжнародного оподаткування мають недоліки. Прогалини в них створюють можливості для розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування, через це Україна та український бізнес поки що знаходяться в режимі «заповільненої співпраці» з іноземними інвесторами.

Але, наразі, Україна вже реалізовує взяті на себе зобов’язання щодо імплементації мінімальних стандартів пакету BEPS, зокрема Заходу № 5, що значно підвищать її репутацію на міжнародній арені, а також створять безпечні податкові умови для ведення бізнесу.