Україна має всього два роки на завоювання продуктового ринку Китаю

Протягом останніх трьох-чотирьох років Україна докладає надвеликих зусиль для пошуку нових ринків збуту для реалізації своєї продукції, відмовившись від російського ринку. Така активність обумовлена як набранням чинності Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, так і численними міжурядовими домовленостями зі США та країнами Азії.

Цьогоріч українська урядова делегація кілька разів відвідувала Китайську Народну Республіку з різними бізнес-місіями. І це не дивно, адже згідно з “Експортною стратегією України на 2017-2021 рр.” Піднебесна посідає друге місце в переліку 20 перспективних ринків (за винятком ринку ЄС). За результатами останнього візиту нашої делегації та проведення перемовин з китайськими колегами було досягнуто домовленостей про всіляку підтримку виходу вітчизняних виробників продуктів харчування на ринок КНР з боку як уряду України, так і різних китайських компаній.

Однак для завоювання продуктового ринку Китаю українським виробникам слід врахувати п’ять істотних “але”.

1. Стислі терміни

Вже з 2020 р. КНР значно посилить вимоги до імпорту продуктів харчування. В українського бізнесу є буквально два роки, щоб зацікавити китайців в своїй продукції, провести переговори та налагодити експорт в Піднебесну.

Одним з рішень цього завдання для вітчизняних виробників може стати участь в першій найбільшої китайської виставці імпортних товарів International Import Expo 2018, яка відбудеться 6-10 жовтня 2018 р. в Шанхаї. Згідно з планами організаторів під іноземні павільйони на заході буде виділено 210 тис.кв.м. За словами голови Всекитайської Ради зі сприяння міжнародній торгівлі Шанхая Ян Цзяньхуна, вони готові надати всіляку допомогу українським експортерам в Китаї і навіть запропонували продавати українські товари через інтернет-майданчик Import Expo.

Часу на роздуми вже немає, час діяти. Хто першим займе свою нішу в тому чи іншому продуктовому сегменті, той ще довго матиме суттєві переваги. Це як полка на рівні очей в супермаркеті — перше, на що звертаєш увагу.

2. Експортний потенціал

Українські виробники часто не можуть об’єктивно оцінити свої експортні можливості. Небагато компаній розуміють, що для виходу на ринок Китаю недостатньо мати лише виробничі потужності. Перш ніж починати планування покрокової роботи з розвитку торговельно-економічних відносин з китайцями, дуже важливо провести на підприємстві ретельний аудит і виявити його реальний експортний потенціал. Якщо компанія виробляє низькоякісну продукцію, що поставляється на внутрішній ринок, вона ніяк не зможе задовольнити очікування китайських споживачів.

Для успіху на ринку Китаю необхідно мати: постійний споживчий попит, надійних партнерів, стратегію розвитку виробничого комплексу.

3. Проведення переговорів

Вітчизняні бізнесмени дуже часто живуть застарілими стереотипами щодо китайців. Вони досі впевнені, що рівень освіти і бізнес-хватка їх колег з Піднебесної залишають бажати кращого, і вважають, що на ділових перемовинах успіху з легкістю досягне навіть менеджер середньої ланки.

Проте це не відповідає дійсності. За останні 20 років Китай пішов далеко вперед і посів лідерські позиції серед економік світу з усіма відповідними наслідками. Тому, щоб оцінити реальні можливості свого майбутнього партнера і налагодити по-справжньому успішний діалог, на переговори в Китай мають вирушати безпосередні власники бізнесу.

4. Асортимент і фасування

Хто експортував товари до Китаю, той знає, що асортимент одного виду товару має бути мінімальним. Китайці можуть до безкінечності обирати з десятків видів продукції одного виробника — такий вже у них менталітет. Це стосується і фасування готових продуктів харчування. Жителі КНР звикли купувати певну кількість продукції на кожний прийом їжі. Чого тільки варті пляшки з водою ємністю 591 мл або 0,372 л! І таких прикладів сотні.

5. Міжнародна конкуренція

Українським підприємцям слід чітко розуміти, що, виходячи на ринок КНР, вони зіткнуться не з китайськими конкурентами, а з великими міжнародними корпораціями. Тому в продукті, що експортується, ідеальним має бути практично все: і склад, і упаковка, і назва (адаптована для китайських споживачів).

Незважаючи на всі ці труднощі, вчасно зорієнтувавшись в ситуації і зайнявши певну нішу на продуктовому ринку Китаю, можна збільшити прибуток своєї компанії в кілька разів.

Наприклад, банка новозеландського меду “Manuka” (600 г) коштує $100; кекс з родзинками (270 г) — $5; печиво (125 г) — $4,5; сухий сніданок (150 г) — $3 тощо.

Виходячи зі сказаного вище, можна сміливо стверджувати, що у вітчизняних виробників поки є всі шанси для виведення товарів на ринок Китаю і збільшення свого чистого прибутку в кілька разів.