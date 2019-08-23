Вибори за правилами українського бізнесу — долучайтесь!

З початком нового політичного сезону, нас чекають наступні вибори — новообрані народні депутати визначатимуть склад нового Кабінету Міністрів України. Українські підприємці можуть бути звичайними глядачами цього процесу, а можуть стати його активними учасниками та висловити своє бачення щодо голови уряду та міністрів, які визначатимуть розвиток економіки України.

Співінвестори журналу БІЗНЕС, власники великого та середнього бізнесу, обговорили і визначили перелік можливих кандидатур на посади економічного блоку в новому Кабінеті. Але це лише перший крок — тисячі українських підприємців також повинні сказати своє слово. Тільки разом ми матимемо сильну позицію!

Долучайтесь до голосування за майбутніх прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку, міністра фінансів та інших. Результати волевиявлення підприємців співінвестори журналу БІЗНЕС публічно нададуть представникам вищої влади на економічному форумі, який відбудеться в першій декаді вересня 2019 року. Кількість ваших голосів матиме велике значення, тож потрібна наша максимальна мобілізація.

Обирайте одну з кандидатур на кожну посаду, яка на вашу думку могла би бути найбільш корисною для розвитку економіки країни. Обравши з-поміж кандидатів, натисніть кнопку “Голосувати” наприкінці сторінки.

Якщо на якійсь із посад ви хотіли би бачити іншу особу — залишайте запропонованих кандидатів невідміченими та голосуйте за тих, кого підтримуєте. Після цього тисніть на посилання “Подати кандидатуру на посаду” та додайте кандидата згідно інструкцій на сторінці.

Дякуємо за Вашу активну позицію щодо формування персонального складу економічного блоку майбутнього Кабінету Міністрів, що має діяти в інтересах економіки України!