Перстень — символ влади майбутнього лідера України!

Україна заслуговує на те, щоб з новим президентським циклом почалися конструктивні зміни. Ми занадто погрузли в нагальних процесах, в з’ясування, хто правий, хто винен. Настав час сконцентруватися на головному.
У кожного з нас своя дорога, кожен йде своїм шляхом… Невдовзі ми разом визначимо шлях цілої країни, нашої Батьківщини на покоління наперед. Дорогу, якою підуть наші діти, онуки, правнуки… Шляхи Господні несповідимі, проте ми віримо в тих, хто вірить в самого себе!
Історія нашого народу сповнена героїзмом, подвигами і величчю духу попередників. Наша земля, щедро зрошена кров’ю наших предків, завжди була багата на сильних, сміливих і волелюбних особистостей: князь Володимир Великий і княгиня Ольга, князь Василь Острозький, князь Дмитро (Байда) Вишневецький, гетьмани Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Іван Виговський і Петро Сагайдачний, граф Кирило Розумовський, кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко, Степан Бандера та багато інших.
Всі вони були знаковими персонажами в історії не тільки нашої держави, але Європи і світу в цілому! Їхні вчинки кардинально змінювали хід історії України з часів Давньої Русі й часто прямо впливали на світовий політичний ландшафт! Вони боролися з ворогами нашої землі та перемагали!
Чому ми відроджуємо особисті символи влади (персні) епохальних особистостей в історії України? Тому, що саме зараз настав момент доленосного вибору нашого народу, тому що це один з найважливіших моментів у житті нашої держави — вибір гаранта нашої Конституції, вибори президента. Оскільки у кожного лідера був свій талісман — оберіг і концентратор сили! Найчастіше, таким оберегом були каблучки й персні, бо сакральний символ кільця — коло. Символ кола суть ідеальна форма, глибинний образ свідомості всього життєвого потоку, що позначає досконалість і витік світобудови, а також — захист від будь-якого зла. Для посилення захисних властивостей і сили, в дизайн персня додавали дорогоцінні й напівкоштовні камені, які посилювали магічні властивості персня. Так зароджувалися традиції. Наприклад, було заведено передавати знаковий предмет — каблучку або перстень далі всередині роду — своїм нащадкам, щоб і їм посміхнулася удача.
У всі часи утримувати увагу на ключових моментах людям допомагали символи. І якщо Президент країни є для народу України символом процесів, що відбуваються в ній, то й у самого Президента має бути символ, що допоможе утримувати його увагу на ключовому завданні, яке йому потрібно виконати за час свого президентства.
Таким символом може стати президентський перстень. Компактний, але гідний аксесуар — він простий, невеликий за розмірами, зате помітний і концентрує в собі величезну енергію століть. Його малюнок і дизайн містить як очевидні, так і приховані смисли.
Образ кого з видатних персонажів минулого України-Русі для тебе співвідноситься з майбутнім лідером України?
Обери перстень — символ влади майбутнього лідера України!