Перстень — символ влади майбутнього лідера України!

У кожного з нас своя дорога, кожен йде своїм шляхом… Невдовзі ми разом визначимо шлях цілої країни, нашої Батьківщини на покоління наперед. Дорогу, якою підуть наші діти, онуки, правнуки… Шляхи Господні несповідимі, проте ми віримо в тих, хто вірить в самого себе!

Історія нашого народу сповнена героїзмом, подвигами і величчю духу попередників. Наша земля, щедро зрошена кров’ю наших предків, завжди була багата на сильних, сміливих і волелюбних особистостей: князь Володимир Великий і княгиня Ольга, князь Василь Острозький, князь Дмитро (Байда) Вишневецький, гетьмани Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Іван Виговський і Петро Сагайдачний, граф Кирило Розумовський, кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко, Степан Бандера та багато інших.