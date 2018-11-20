Розвиваємо креативність у співробітників: три прості вправи

Прийти і сказати співробітникам «Будьте креативними!» не вийде. Це процес копіткої праці і тренування «м’язів креативності».

Творчість у бізнесі має стати пріоритетом керівництва. Опитування, проведене компанією IBM серед 1500 керівників, показує консенсус: творчість оцінювалася як фактор номер один для майбутнього успіху в бізнесі – вище дисципліна, цілісність та бачення.

Брати Девід і Том Келлі – засновники компанії IDEO та Стенфордської d.school - у книзі «Творча впевненість» писали, що креативність дорівнює інновації.

Креативні люди – це не лише художники, письменники, артисти, у XXI столітті вони – основа креативної економіки, яка базується на інтелектуальній діяльності. Нині за даними ООН на креативну економіку припадає 3,4% світового ВВП.

Креативні люди у компанії вирішують задачі нестандартно, шукають нові підходи та рішення: хіба не це потрібно підприємцям?

Але просто так прийти і сказати співробітникам «Будьте креативними!» не вийде. Це процес копіткої праці і тренування «м’язів креативності». Найголовніший секрет для вас як для підприємця: усі люди креативні. Не існує не креативних людей. Згадайте себе у дитинстві: для вас не було перешкоди у складанні конструкторів чи вирізанні дивних фігурок. Експерт з креативності Майкл Микалко у книзі «Рисовий Штурм» розповідає про виконавчого директора видавництва, який дуже занепокоївся відсутністю творчого підходу у співробітників редакційного та маркетингового відділів. Видавництво найняло високооплачуваних психологів, щоб дослідити творчих та нетворчих людей. Після року досліджень психологи виявили, що між двома групами креативних і ні, існує одна-єдина відмінність: творча людина впевнена в тому, що вона - особистість творча, а нетворча переконана, що творчість не для неї. Проте як тільки «некреативним людям» дали волю, вони показали кращі результати ніж креативники, вони стали генераторами ідей.

Креативні м’язи як і усі інші можна накачати вправами. Їх ми взяли з книг Майкл Микалко «Рисовий Штурм» та «Творча впевненість. Як розкрити свiй потенцiал» Девіда Келлі, Тома Келлі.

Вправа «Тік так». Виховуємо творчу впевненість

Це дієва вправа, що базується на роботах Прескотта Леккі. Допомагає подолати страх, сумніви і невпевненість. Вам пропонується записувати свої страхи, відкрито протистояти їм і замінювати їх на позитивні думки.

План дій:

1. Визначити і запишіть всі негативні думки, що заважають вам досягти

поставленої мети. Запишіть їх у графу «Тік». (Наприклад, «я не зможу цього зробити».

2. Ретельно вивчіть записи. Проаналізуйте, наскільки ви спотворили існуючий стан справ і надмірно перебільшили значення негативних думок і явищ.

3. Замініть кожну неперевірену негативну думку на позитивну, об'єктивно вивірену. Запишіть це в графу «Так». (Наприклад, «головне - почати і не допустити хаосу».



Вправа «Ментальна карта». Нові ідеї для старих задач

Це така собі гра в асоціації, проте покликана вирішити конкретну задачу. Унікальність цієї вправи в тому, що вирішення буде лежати не на першому колі асоціацій, тому витискати ідеї потрібно до останнього.

План дій:

1. У центрі великого листа чистого паперу закріпіть центральну тему або завдання і обведіть її. Ви можете записати: «Класний захід для партнерів бізнесу».

2. Промалюйте кілька зв'язків теми, розташовуйте їх навколо центру. Запитайте себе:

«Що ще можна додати в цю карту? Яким він має бути?» У прикладі із заходом можна записати: «лакшері зала» або «неформальна вечірка для усіх партнерів», як два напрямки мислення. Якщо якась важлива ідея привела вас до нового блоку, намалюйте овал навколо неї.

3. Використовуйте кожен зв'язок, щоб розвивати нові ідеї. Наприклад, до «неформальної вечірки» можна написати: «запрошення зірки» або «презентація підсумку року», або «приватна фотосесія з власниками бізнесу».

Вправа «Незвичне у звичному». Розвиваємо уяву

1. Роздайте всім учасникам на листку 30 пустих кіл та ручки.

2. Попросіть їх перетворити як можна більше кіл у звичайні об'єкти (годинники, обличчя, шар для більярду і т. п.) за 3 хвилини.

3. Порівнюємо. Звертайте увагу на кількість і свободу ідей. Запитайте, скільки кіл було заповнено 10, 15, 20 або більше. Далі, подивіться на різноманітність та індивідуальність: повторює вони один друг (м'яч для баскетболу, бейсболу) або відрізняються (планета, печиво)?

Початок покладено, тепер за вами місія підтримки духу ініціатив та новаторських ідей. Давайте більше свободи співробітникам у висловлюванні ідей, поставте коробку, куди вони будуть складати ідеї для покращення бізнесу та проектів та імплементуйте їх.