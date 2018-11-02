В Київській області відкрито спортивно-стрілецький клуб STEEL ARGUMENT

На території клубу проходить виставка ексклюзивної зброї кращих майстрів Європи.

31 жовтня в заміському селищі Лісники відбулося урочисте відкриття спортивно-стрілецького клубу STEEL ARGUMENT - одного з найбільших і сучасних стрілецьких комплексів критого типу.

Спортивно-стрілецький клуб "Steel Argument" включає в себе чотири тири, різної конфігурації та призначення, а також відкриту площадку для страйкболу, збройовий магазин, майстерню по ремонту зброї, радіо, інтерактивний лазерний тир для дітей, невелике лучне поле.

У церемонії відкриття клубу взяли участь мер Києва Віталій Кличко, а також Олімпійська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич, підкресливши, що відкриття спортивно-стрілецького клубу Steel Argument - це вагомий внесок у розвиток спортивної інфраструктури Києва та підготовці майбутніх чемпіонів.

Гості заходу мали можливість взяти участь у змаганнях зі стрільби, а також відвідати виставку зброї кращих майстрів Європи, яка триватиме до 3 листопада.

Виставка ексклюзивної зброї кращих майстрів Європи здивує вас найнеймовірнішою і ексклюзивною мисливською зброєю з усього Старого Світу. Найстаріші збройові будинки, які вже сотні років виготовляють ексклюзивну мисливську зброю демонструють свої кращі вироби. Ви зможете ознайомитися зі зброєю від P. Hofer, G. Fuchs, Heym, Springer, Hausmann та багатьма іншими експонатами.

Відомі виробники особисто дадуть відповідь на всі ваші запитання.

Більше характеристик про клуб та більш докладна інформація про виставку за посиланням.

Дата і місце проведення: 1-3 листопада 2018 Р. SPORT SHOOTING CLUB. Адреса: Київська область, с. Лісники, вул. Вишнева (Чапаєва) 36.

Замовлення квитків за телефоном +38 (050) 461 11 21

Також до уваги відвідувачів виставка позашляховиків з ексклюзивним тюнінгом.

Завітайте, ми будемо Вам раді!