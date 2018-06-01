10 запитань Вікторії Березиній

Засновник тренінгової компанії business&people, бізнес-тренер, консультант, мотиваційний спікер форумів і конференцій, про можливості жінок у бізнесі, позитивну роль керівника у компанії та улюблену справу

1. Яке основне завдання бізнес-тренера? Якої мети він має досягти під час тренінгу?

— Основне завдання коуча — щоб як учасники під час процесу навчання, так і бізнес-замовники досягли своїх цілей. Мета тренінгу завжди лежить за його межами, за рамками вдосконалення та професійного росту. Важливі якісні зміни, які відбудуться в житті як учасників, так і підприємництва після навчання.

2. Хто ваші учні — підприємці-початківці, бізнесмені чи досить відомі особистості?

— Безумовно, серед клієнтів є бізнесмени, які у підприємництві не перший рік, — це найчастіше замовники. Учасники тренінгу можуть бути абсолютно різними людьми. Я працюю як з командами, які тільки-но починають свій шлях, так і з експертами в своїй області. І, відповідно, програми наших тренінгів абсолютно різні.

3. Чи існує гендерна перевага у бізнесі? Чоловіки чи жінки переважають в успішному підприємництві?

— Під словосполученням “гендерна перевага” зазвичай мають на увазі перевагу чоловіків у бізнесі. Так, очевидно, що жінок як в бізнесі, так і в політиці менше, аніж чоловіків. Гадаю, це пов’язано, радше, з невмінням реалізовувати свій потенціал і з цінностями самих жінок. Без перебільшень хочу зазначити, що саме зараз надзвичайно вдалий час для самореалізації — є безліч шансів, адже всі двері відкриті. Головне — обрати потрібну, і вперед, за успіхом!

4. Що краще для керівника: аби його поважали чи боялись?

— Любили! Спеціальною, особливою любов’ю — це суміш поваги, подяки і гордості. Можливо, це занадто пафосно сказано і в нашій країні не зовсім прийнято. Але моя позиція саме така. Неможливо реалізувати свій потенціал, якщо ти не готовий служити своєму шефу.

5. Яким бізнесом ви ніколи б не займались, навіть якби він був дуже прибутковим?

— Нецікавим мені. Бізнес — це частина життя. Більша частина життя! Бізнес має викликати щирий інтерес, викликати бажання його вивчати, занурюватись все глибше й глибше. Якщо людина щиро любить те, чим займається, результати будуть чудовими, виключно позитивними. Гроші — це і є наслідок зайняття улюбленою справою.

6. Хто ваші професійні авторитети на світовому рівні?

— На світовому рівні зараз дуже багато професіоналів, у яких потрібно вчитися. Серед них:

Ентоні Роббінс, письменник, підприємець, який займається темою саморозвитку, оратор-мотиватор і тренер;

Маршалл Голдсміт, консультант кращих топ-менеджерів США та світу, відомий бізнес-експерт, який увійшов до Топ-50 мислителів у сфері менеджменту;

Мерілін Аткінсон, канадський бізнес-тренер, засновник і президент компанії “Еріксон коучінг Інт.”;

Іцхак Адізес, македонський та американський письменник, експерт у галузі підвищення ефективності ведення бізнесу;

Роберт Кійосакі, американський бізнесмен, інвестор, автор низки книг із саморозвитку, мотиваційний спікер та фінансовий оглядач на Yahoo Finance.

7. Що ви найбільше любите у своїй роботі?

— Можливість професійного росту. Ця професія не дає зупинятися. Технології, інформація, ринок — все постійно змінюється. Якщо тренер перестає навчатися — він помирає, адже зараз нікому не потрібні “вчорашні” технології.

8. Як ви налаштовуєте себе на початок успішного дня?

— Налаштовую себе на те, що сьогодні принесу користь світу.

9. Наскільки ви інноваційна людина?

— Дивлячись у чому. Професійну інформацію відстежую постійно — це частина моєї роботи. А от до речей звикаю. Якби телефони не ламалися — я б і зараз користувалася iPhone третього покоління.

10. Якщо б у добі з’явилась зайва година, на що б ви її витрачали?

— Робила б те, що роблю завжди, лише на одну годину більше.