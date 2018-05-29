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Точка зору бізнесу

LIM-2018
Вторник, 29 мая 2018 19:53

Лідер автострахування – 2018. За версією Журналу БІЗНЕС.

Лідер автострахування – 2018. За версією Журналу БІЗНЕС.

Журнал БІЗНЕС визначає кращі страхові компанії у сфері моторного страхування. Читачам БІЗНЕСу та експертам ринку пропонується проголосувати за компанії, які на їх думку є кращими у наведених нижче номінаціях. У short-list конкурсу редакцією відібрані ті фінустанови, що за підсумками 2017р. отримали найбільші обсяги страхових премій за договорами КАСКО та «Автоцивілка» через що мають найбільш впливові позиції на ринку у 2018р. Лідерами Рейтингу стануть ті страхові компанії, що наберуть найбільшу кількість Ваших голосів. Перегони розпочато! Обирайте свої улюблені СК!

 

Кращий сервіс по КАСКО - оцінка роботи офісу в процесі продажу поліса і врегулювання збитків, а також якості додаткових сервісів, які компанія пропонує своїм клієнтам
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Швидка виплата по КАСКО – оцінка здатності СК оперативно врегульовувати страхові випадки
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Краща цінова пропозиція по КСАКО – оцінка поєднання вартості та наповненості договору КАСКО
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Лідер інновацій у КАСКО – оцінка діяльності СК по впровадженню інновацій в процес страхування КАСКО
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Швидка виплата за полісом «автоцивілки» - оцінка здатності СК оперативно врегульовувати страхові випадки
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Лідер прямого врегулювання за полісами «автоцивілки» - оцінка роботи СК в системі прямого врегулювання збитків
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Кращий продавець електронних полісів «автоцивілки» - оцінка сервісу з продажу й обслуговування електронних полісів «автоцівілки»
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Опубликовано в Free Time
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