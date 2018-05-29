Лідер автострахування – 2018. За версією Журналу БІЗНЕС.

Журнал БІЗНЕС визначає кращі страхові компанії у сфері моторного страхування. Читачам БІЗНЕСу та експертам ринку пропонується проголосувати за компанії, які на їх думку є кращими у наведених нижче номінаціях. У short-list конкурсу редакцією відібрані ті фінустанови, що за підсумками 2017р. отримали найбільші обсяги страхових премій за договорами КАСКО та «Автоцивілка» через що мають найбільш впливові позиції на ринку у 2018р. Лідерами Рейтингу стануть ті страхові компанії, що наберуть найбільшу кількість Ваших голосів. Перегони розпочато! Обирайте свої улюблені СК!