10 запитань Владиславу Тісленку

1. Як прийшла ідея розробляти гаджети? Чому саме ця сфера?

— У мене зі школи була пристрасть до технологій і підприємництва. Коли я навчався в університеті, остаточно вирішив, що хочу спробувати запустити інноваційний продукт. Вивчав багато інформації про те, як це робиться. Зрештою, в якусь мить прийшла ідея спалаху iblazr, і я відразу заходився її реалізовувати.

2. Скільки часу і коштів пішло на розробку iblazr?

— З моменту появи ідеї до запуску на Kickstarter — близько дев’яти місяців. Впродовж цього часу зібралася команда ентузіастів, яким було цікаво взяти участь у такому проекті. Багато завдань робилося на перспективу. В цілому, ми вклали трохи понад $10 тис. до моменту запуску.

3. Які ваші найулюбленіші розробки у Concepter та серед запропонованих новаторами?

— Мій улюблений проект — додаток Soul, який автоматично показує, на що ми витрачаємо свій час, але з цього проекту поки не вдалося зробити бізнес. З тих, яким ми допомагаємо, бачу велику перспективу SolarGaps — це “розумні” жалюзі, які отримують енергію від сонця прямо з вікон, і Cardiomo — мініатюрний прилад для моніторингу життєво важливих параметрів організму людини.

Ще на початку цього року Concepter запустила акселераційну програму, яка складається з трьох етапів: валідація ідеї, розробка та підготовка до запуску на Kickstarter. Вірю в усі п’ять команд, які ми відібрали для цього. Дуже хочеться, щоб всі вони стали успішними, хоча в результаті проінвестуємо лише два стартапи.

4. Одразу визначаєте успіх стартапу? Як це відбувається?

— Стартапи мають дуже високу ймовірність “не злетіти”. У світі, мабуть, немає людини або компанії, яка могла б дуже точно прогнозувати успіх на ранніх стадіях. В цілому, потрібно тверезо оцінювати низку параметрів:

команду (особливо засновників), продукт, ринок, бізнес-модель та маркетинговий потенціал. Слід так само розуміти, що деякі з параметрів можуть нас не задовольнити, тому потрібно ще оцінювати динаміку стартапу і здатність досягати своїх цілей незважаючи ні на що.

5. Який новий продукт плануєте запустити?

— Зараз маємо кілька ідей на стадії тестування ринкового попиту. Ми прийшли до того, що будемо запускати лише продукти, які з самих ранніх тестів покажуть високий потенціал до зростання. Все ще шукаємо свого “єдинорога”.

6. Чи було так, що ви ігнорували якийсь проект, а він потім “вистрілив”? Як не упустити такі стартапи чи проекти?

— Так. Один з закордонних стартапів, який ми не взяли в акселератор, за півтора місяця отримав інвестиції від респектабельного фонду. Не можу сказати, що ми дуже шкодуємо, оскільки побачили низку вразливих речей в продукті й так звану “розфокусованість” засновника. А щоб не упустити — потрібно багато працювати. Найуспішніші акселератори та інвестори левову частку свого часу спілкуються з кращими командами в пошуку таких можливостей.

7. Три найголовніші правила організації вашого дня?

— Виспатися, поставити цілі на день та виконати їх.

8. Як бути постійно в робочому тонусі, але не перегоріти? У вас є якісь власні рецепти?

— Щоб бути мотивованим, треба визначити собі місію і йти до неї. Тримати себе в тонусі мені дуже допомагають регулярні заняття спортом. До того ж тренуватися я люблю після роботи — це добре розвантажує мозок. Вченими доведено, що при аеробному навантаженні на 30% зменшується приплив крові до мозку, відповідно, думки стають набагато чистішими.

9. Що чи хто для вас найкращий мотиватор у роботі? Можливо, є іноземні приклади?

— Я періодично переглядаю інтерв’ю Стіва Джобса, вони дуже надихають. Як рольова модель, мені ближче Річард Бренсон, він створив потужну групу компаній і веде активне життя поза роботою. Так само цікаво спостерігати за успіхами вітчизняних підприємців, які почали нарощувати бізнес на рівні з нами. Серед них — Ярослав Ажнюк, Ігор і Денис Жаданови та Кирило Бігай.

10. Що для вас спорт і яке місце він займає у вашому житті?

— Донедавна спорт займав другу позицію після роботи. Під час активної підготовки до Ironman я тренувався до 25 годин на тиждень, виходило по два тренування на день. Цього року мої спортивні цілі перекрили громадські. Наприклад, я братиму участь у Київському напівмарафоні, але метою буде не першість, а фандрейзинг на допомогу онкохворим дітям. Тож забіг буде на користь не лише мені, а й передусім цим дітям та їх сім’ям.