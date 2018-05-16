Гран Плезір

Ідеальний автомобіль завжди вміло підлаштовується до образу життя власника. Головне — зробити правильний вибір. Renault Koleos, який дебютував ще 2008 р., в другому поколінні подався до преміум-сегмента

БІЗНЕС оцінив “преміальність” та інші достоїнства авто на київських вулицях, протестувавши новинку в версії з дволітровим 177-сильним турбодизелем

Французи йдуть шляхом революції, вони відформатували перевірену конструкцію на догоду часу і споживачам, які стали трохи старшими й істотно вимогливішими. А час зажадав, щоб новий Koleos став більшим і вищим. Хоча команда дизайнерів Renault під проводом голландця Лоренса ван ден Акера — творця образу багатьох моделей Ford, Mazda і Renault — пішла далі: у другому поколінні Koleos вони виключили всі можливості для самовираження, запропонувавши натомість, на їхню думку, ідеальний кросовер.

Всупереч стереотипам, він вийшов витонченіше схожих один на одного седанів. Koleos виглядає солідно і переконливо, тому навряд чи знайдеться сміливець, який звинуватить вас у хлоп’яцтві, якщо ви з’явитеся на публіці на Koleos. До того ж якщо у вас не вистачає нахабства купити собі звичайне купе (все ж дружина, діти, спортивні сумки, собаки і кіт), а кузов у формі сараю, в який все це добро повинно влізти, пригнічує ваше почуття прекрасного, то у випадку Koleos ви отримуєте все й одразу. Навіть коли видається хвилинка самотності, а ще й можливість проїхати на цій машині з гідною швидкістю трасою й у разі необхідності з’їхати на одну з численних фантомних ґрунтових доріг, повнопривідний Renault підтримає реноме свого власника. Власне, набір таких раціональних речей і складає філософію нового Renault Koleos Лоренцо ван ден Акера.

У Koleos химерність салону сусідить з практичністю і зручністю — в кишеню на дверях запросто вміщується ноутбук

Як на мене, то новий Koleos, мабуть, найкрасивіший в історії Renault. Це перше авто, яке змушувало обертатися пішоходів і підходити сторонніх людей. Завдяки цьому автомобіль ставав предметом для знайомства на заправці, у дворі, в дорожніх тягнучках... Після зміни поколінь кросовер став набагато більшим і відноситься тепер до сегмента D, в якому французький виробник раніше не пропонував позашляховиків. Renault позиціонує новий Koleos як частину своєї преміальної лінійки, що також включає кросовер-мінівен Espace і седан/універсал Talisman.

Подібно до Nissan X-Trail в основу Koleos лягла модульна платформа CMF від альянсу Renault — Nissan. Але при цьому “француз” перевершує “японця” за низкою параметрів — габаритною довжиною, розміром колісної бази, дорожнім просвітом і об’ємом багажника. Тому в другому поколінні Koleos став довше попередника на 150 мм, колісна база збільшилася на 15 мм, і новинка отримала наймісткіший у класі салон, в тому числі — 289 мм простору для колін пасажирів задніх сидінь.

Але розміри, звичайно, не саме головне, що відразу кидається у вічі. Тестовий автомобіль в кольорі “червоний каштан” навіть спочатку візуально здавався могутнішим і більшим і без наявності статистичних габаритних розмірів. Французький кросовер зберіг незвичайний дизайнерський ген передньої частини кузова з масивною рельєфною решіткою радіатора. Хиже головне світло (денні ходові LED-вогні С-shape) і тривимірні фари full LED ми вже бачили на інших моделях Renault, але монументальному кросоверу Koleos вони особливо пасують. Зокрема, в парі з його 18-дюймовими двоколірними дисками і захисними накладками навколо нижньої частини кузова.

Тепер про салон. У Renault Koleos це зразок того, яким має бути салон авто доступного преміум-класу. Матеріали обробки — найкраще, що можна придумати. Дивовижні за своєю тактильністю пластики, метал, тканина. Шкіри — багато, і вона теж хороша. Виглядає і на дотик відчувається вельми гідно. Причому не лише на кріслах, а й на кермі, поручнях в салоні.

Об’єм багажника, якщо розкласти задні сидіння, — 550 л. Це на 100 л більше у порівнянні з машиною першого покоління

Сприйняття салону формують три великих елемента — панорамний дах з електролюком; передні крісла, які стали справжнім подарунком хребту — високі й широкі з підтримкою поперекового відділу, і видатних розмірів вертикальний екран-планшет з сенсорним ЖК-дисплеєм (8,7 дюйма, або 22 см).

Повноцінний планшет на передній панелі дійсно виглядає респектабельно, і в Renault пишаються ним. По-перше, він поступається розмірами лише тим, що встановлені в Tesla, а подруге, його меню інформативніше й зрозуміліше, ніж в цих авто. Щоправда, це суто суб’єктивна думка, але приємна база для порівняння.

Мультимедійний комплекс R-Link2 дозволяє управляти аудіосистемою Bose, навігацією, інформаційними та розважальними службами, телефонією і розумними помічниками з одного екрану. На українському ринку оснащення включає активну систему екстреного гальмування, системи попередження про схід зі смуги, безпечну дистанцію, розпізнавання дорожніх знаків, стеження за “сліпими” зонами, розпізнавання втоми водія, камеру заднього виду, датчики паркування і паркувальний асистент. Також в переліку “зимових опцій” — підігрів керма, обігрів лобового скла і задніх бічних сидінь, система боротьби з обмерзанням (для холодних країн), електропривод багажника (відкривання і закривання) і салонний повітряний фільтр.

“Кокпіт” у Koleos не “кросоверний”, але це навіть “плюс”. Мені така посадка здається зручною. Вперше подібну архітектуру водійського місця представили в бізнесседані Talisman, і, сподіваюся, надалі Renault від неї не відмовиться.

Преміальності надає і контурне кольорове підсвічування салону в п’яти варіантах. Інженери Renault попрацювали і з шумоізоляцією, причому не лише із зовнішніми кузовними елементами, але і всередині. Навіть оснастили аудіосистему преміум-класу Bose системою активного шумопоглинання ANC спеціально для дизельних версій.

Французи не дарма славляться вмінням налаштовувати шасі краще за всіх, перевершуючи навіть німців, не кажучи вже про японців або корейців. От і тепер шасі Renault Koleos дійсно відмінне.

Технічно Renault Koleos багато в чому повторює Nissan X-Trail. У них загальна модульна платформа — CMF

Авто їде м’яко, комфортно — вистачає й енергоємності, й ходів. Але при цьому він азартний — не завалюється в поворотах, не сповзає з траєкторії і швидко реагує на кермо. Головне — його відчуваєш. Сибаритськохуліганський характер. Я жодного разу не нарікав на нестачу потужності. Тестовий 2-літровий турбодизель dCi стандарту Євро-6 видає 177 к.с. і 380 Нм. У поєднанні з варіатором і повним приводом він розганяє кросовер до 100 км/год за 9,5 секунди, витрата палива у змішаному циклі складає 5,9 л на 100 км (на 17-дюймових дисках цей показник буде навіть трохи нижчим).

До речі, нині в Україні недоступні версії з бензиновими двигунами — 2-літровим 144-сильним і 2,5-літровим 171-сильним. Але, за нашим досвідом, дизельний двигун має оптимальне співвідношення між потужністю й економічністю/екологічністю. Зате авто з двигуном цього типу в Україні представлені одразу в трьох комплектаціях — від 860 тис.грн. до 1,03 млн грн. Але за ці гроші покупцям дістануться дійсно “преміальні” опції й отримані у 2017 р. “5 зірок” Euro NCAP з ABS, ESP, фронтальними і бічними подушками безпеки та шторками безпеки для обох рядів сидінь.

Тема екології взагалі стала мейнстрімом в альянсі Renault — Nissan. Якщо раніше “вирощувати” екодеревце на приладовій панелі можна було лише в Leaf, то зараз воно з’являється і в одному з візуальних варіантів налаштувань в Renault Koleos. Воно то зростає, то в’яне залежно від екологічності їзди. В цілому, приємний шанс взяти участь в русі Greenpeace і зайняти увагу маленьких пасажирів на задньому дивані.

В Koleos трохи футуристичний салон сусідить з практичністю і зручністю — в кишеню на двері запросто вміщується ноутбук. Маленьких відділень, ніш і поличок — як в комунальній квартирі. Підлокітник, що рухається з ходом 8 см, дозволяє комфортно розташовуватися в далеких поїздках. Про них теж подумали: об’єм багажника, якщо розкласти задні сидіння, — 550 л. Це на 100 л більше в порівнянні з машиною першого покоління. Кут відкривання дверей також став ширше (а задніх — до 80о).

Новий Renault Koleos отримав повний привід All Mode 4x4-i з можливістю перемикання між режимами 2WD (для оптимізації витрати палива), 4WD AUTO (автоматично розподіляє крутний момент між передніми і задніми колесами, забезпечуючи оптимальне зчеплення з дорогою) і 4WD LOCK (виключно для їзди бездоріжжям) і високий кліренс до 210 мм з вдалими кутами проходження перешкод. Спеціально для нашого ринку кросоверу збільшили бачок омивача, додали захист картера і колісних арок. Крім того, двигун було додатково підготовлено для експлуатації у холодному кліматі.

Цей автомобіль дарує задоволення від водіння: добре управляється, майже не крениться, спритно маневрує при парковці. Найголовніше, що його дорожній просвіт — 210 мм — дозволяє не відчути недосконалості українських доріг. Чергові програми київської мерії по відновленню дорожнього полотна в Києві у вигляді всіляких загороджень, відкритих “ямкових” ділянок висувають особливі вимоги до авто. І якщо у вас немає толкового та симпатичного кросовера, можливо, варто подумати про Renault Koleos.