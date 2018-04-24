10 Запитань Мар’яні Савці

1. Як наразі розвивається видавнича справа поряд із масовим використанням інтернет-ресурсів та гаджетів?

— Вже кілька років поспіль нас хвилює питання, чи витіснить електронна книга паперову. Однак видавничий ринок не збирається занепадати. Навпаки, він активно розвивається: зараз не лише заповнюються порожні ніші, а й підвищуються естетичний рівень і поліграфічна якість видань. Паперова книга, через те що вона є дуже старою історією, добре законсервована на своїх позиціях. Вона стала артефактом культури. Красива домашня бібліотека — це ознака сучасного дому, де живуть освічені люди. Я легко сприймаю і книжку, і гаджет. Одне іншому не заважає, лише доповнює.

2. Чи існує конкуренція серед видавництв?

— Наявність конкуренції свідчить про оздоровлення ринку. Так, серед видавців існує досить жорстка конкуренція: за першість у купівлі прав на іноземний бестселер, за “топових” українських авторів, за присутність на полицях та вітринах книгарень, за перемоги у конкурсах і рейтингах, за кращих перекладачів, редакторів, ілюстраторів. Іноді доводиться чекати, поки хтось з потрібних нам фахівців завершить попередній проект. Коли ми конкуруємо за іноземний бестселер, потрапляємо на аукціон, і ціна питання тоді може зростати, виходячи далеко за рамки ринкової.

3. Чим ваші книги відрізняються від видань інших видавництв?

— Ми ніколи не робимо книжку, щоб просто зробити. Це книжки, які нам самим дуже подобаються. Шукаємо найкраще художнє вирішення і ніколи не йдемо шляхом найменшого опору. Навпаки, часто ускладнюємо і собі, і друкарям життя, обираючи нестандартні поліграфічні матеріали чи певні особливості друку. До речі, наша друкарня ніколи не порушує прав на інтелектуальну власність. Якщо нашим дизайнерам потрібна фотографія чи картинка, яку вони знайшли в інтернеті, менеджери з прав перевернуть півсвіту, щоб знайти автора. І, звичайно, ми не забуваємо про читача та його сприйняття, але намагаємося йти на півкроку попереду і вести читача за собою.

4. Яка книга сьогодні необхідна нашій малечі?

— Останнім часом ніша дитячої книги в Україні дуже розвинулася. У наших дітей їх достатньо. Простежуються вже певні тренди. Наприклад, нонфікшн для дітей має велику популярність, а віммельбухи стали трендом. Діти потребують книжок для різних вікових етапів. Можливо, варто, аби було більше книжок для креативного розвитку дитини, або мистецьких, або на тему музики. Такі книжки за кордоном можна придбати в примузейних крамничках. На жаль, у нас таких крамничок майже немає. Але ми самі почали створювати подібні книги. Скоро представимо їх читачеві.

5. Можна відразу визначити, чи стане книга бестселером, який відгук отримає у читача?

— Це мистецтво інтуїції, основане на джерелах інформації. Наприклад, прогнозувати, що перша в Україні книга про біг “Never stop!” Марі Карачиної одразу стане успішною, наш комерційний відділ брався з легкістю, бо багато наших менеджерів були захоплені цією темою — вони бігають півмарафони і знають, що це зараз модний тренд. А що популярною стане книга Доржа Бату “Франческа”, відділ комерції не знав, проте відділ редакції був у цьому впевнений, адже ми стежили за сторінкою Доржа на Facebook, знали, що у нього багато прихильників. В обох випадках інтуїція була підкріплена інформацією.

6. Якщо вам особисто не подобається автор чи книга, ви будете її видавати?

— Швидше за все, ні.

7. Якою є книгарня вашої мрії?

— Книгарня моєї мрії, гадаю, скоро стане реальністю. Оскільки ми навчилися мрії робити планами. Її особливість — у поєднанні дуже несподіваних форматів. А більше не розповідатиму, нехай залишиться інтрига.

8. Назвіть ваші улюблені книжки іноземних письменників.

— “Фієста” Ернеста Гемінґвея, “Джейн Ейр” Шарлотти Бронте, “Сто років самотності” Габрієля Гарсії Маркеса, “Бог дрібниць” Арундаті Рой, “Коханець леді Чаттерлей” Девіда Герберта Лоуренса, “Середина світу” Андреаса Штайнгьофеля, “Природа всіх речей” Елізабет Ґілберт, “Нестерпна легкість буття” Мілана Кундери.

9. Якщо би ви зустрілись з письменником минулих століть, що б ви йому сказали про сучасну книгу?

— Нічого не змінилося. Люди хочуть читати про кохання, стосунки, пошуки сенсу життя, самотність і ліки від неї. І найбільше читачі цінують добре розказану історію. І ще сказала б, що життя дуже багате на історії, які неможливо вигадати.

10. Чи написана книга вашої мрії та якою вона має бути?

— Я сама мрію дописати нарешті одну книгу. І коли її допишу, то, мабуть, ця моя мрія здійсниться. Але що таке книга-мрія? Я не сподіваюся на таку книгу. Я просто люблю читати і мрію про те, що в мене колись буде трохи більше на це часу.