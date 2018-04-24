Наступна зупинка

Минулого тижня у Львові всесвітньо відомий німецький автомобільний та машинобудівний концерн запропонував усім бажаючим “прогулятись” салоном своєї нової розробки — автобуса MAN Lion’s City, що впроваджує новий рівень стандартів для задоволення потреб міського пасажира. Останнього разу західноукраїнські користувачі мали можливість їздити на новому міському транспорті виробництва МАN у далекому 1938 р., коли для міста Чернівці було вироблено чотири тролейбуси. Наразі міськдержадміністрації задовольняються вітчизняними розробками далеко не вищого ступеня комфорту та надійності або списаним 20-річним транспортом європейських сусідів. Звичайно, сказати, що за декілька місяців приголомшуючі новими технологіями автобуси виробництва чи то MAN, чи то інших світових виробників почнуть курсувати українськими містами, буде перебільшенням. Але починати колись треба. Чим ближче до нас Європа, тим голосніше наші нові європейські друзі чують скрип наших проіржавілих маршруток. Тож новий автобус MAN Lion’s City — це не просто задоволення потреб пересічного містянина, а й виклик для мерів наших міст, більшість з яких радо вимахували прапором європейського вибору під час своїх передвиборчих кампаній.

Передусім ідеться про безпечність нового транспорту. MAN Lion’s City відповідає усім європейським стандартам безпеки та комфорту, багато з яких ще не прийнято в Україні. Це і міцність корпусу при можливому перевертанні, і відсутність схильних до корозії зовнішніх елементів та горючих елементів в інтер’єрі, і системи контролю стану водія та кількості пасажирів в салоні, і навіть зручність для прибирання. Нове LEDосвітлення з регульованою яскравістю максимально наближене до природного. Новий автобус може мати довжину від 12 м до майже 19 м. Відповідно до цього оснащується дизельними та газовими двигунами різної потужності — від 280 к.с. до 360 к.с.

Зовнішній дизайн — висока лицьова частина з чорною хромованою панеллю, візуально нахилені донизу бічні лінії скла, динамічні ребра даху — виглядає сучасно, привертає погляд, і... це той автобус, в якому хочеться проїхати хоча б кілька зупинок.