Музейні хіти

Останні кілька років ознаменувалися музейним бумом: у світі відкрили та планують відкрити близько 20 великих музеїв і ще більше малих вузькоспеціалізованих. Торік понад 36 тис. музеїв зі 157 країн взяли участь у заходах з нагоди Міжнародного дня музеїв, який святкують 18 травня. Попит на відвідування музеїв стрімко зростає, а самі вони перетворюються на інноваційні науково-культурні та архітектурні шедеври

Ріо-де-Жанейро

Музей завтрашнього дня (Museu do Amanhã)

Грандіозний комплекс побудували на набережній Porto Maravilha до Олімпійських ігор 2016 р. Цей футуристичний об’єкт площею 15 тис.кв.м, за словами архітектора Сантьяго Калатрави, “пливе над поверхнею води, як корабель або птах”. На території музею побудовано басейни, велосипедні доріжки та закладено пишні сади. Експозиції присвячені здебільшого сучасному та майбутньому нашої планети і людства, вони об’єднують мистецтво з наукою за допомогою аудіовізуальних дисплеїв та інтерактивних установок з іграми на основі наукових досліджень. Гості музею можуть стати учасниками унікальних експериментів з фізики і космології.

Для забезпечення функціонування споруди використовуються місцеві природні ресурси. Наприклад, вода з бухти Гуанабара використовується в басейнах і системі кондиціонування повітря, а згодом повертається назад. На 45-метрових сталевих “крилах” встановлені сонячні панелі, які протягом дня рухаються за сонцем і забезпечують близько десятої частини потреб споруди в електроенергії.

Кейптаун

Музей сучасного африканського мистецтва Цайтца (Zeitz MOCAA)

Відкриття восени 2017 р. найбільшого музею Африки за останні 100 років стало головною подією континенту — не лише тому, що у 80 виставкових залах нарешті експонуються надбання африканського мистецтва, але й тому, що музей побудовано на місці старого силосного елеватора. Перетворив закинуту споруду на символ африканського модернізму зірковий британський архітектор Томас Хізервік. Будуючи атріум музею, він пішов нелегким шляхом та зберіг частину силосів — масивних бетонних труб елеватора. Завдяки цьому стеля атріуму нагадує урочисте склепіння собору: на висоті 27 м видніють розсічені бетонні труби, перекриті скляною стелею, звідки ллється денне світло.

Випуклі грановані вікна вигідно контрастують з сірою бетонною поверхнею, а вночі, коли з них струменить світло, стають схожими на дорогоцінне каміння. У цих вікнах відвідувачі музею можуть бачити відображення своїх облич, а також головних пам’яток Кейптауна (Столову гору, острів Робен).

Левова частка колекції музею належить німецькому філантропу і колишньому директору компанії Puma Йохену Цайтцу.

Париж, Марракеш

Музей Іва Сен-Лорана (Musees Yves Saint Laurent)

Музей відомого модельєра створено за ініціативою Фонду Pierre Bergé — Yves Saint Laurent, очолюваного партнером і колишнім чоловіком Сен-Лорана П’єром Берже, який помер за 20 днів до відкриття паризького філіалу. Музей знаходиться в будинку 5 по вулиці Марсо, де більше 30 років жив і працював кутюр’є.

В колекції представлений одяг 1970-1980-х років, аксесуари, ескізи, фотографії та дрібнички, які модельєр старанно зберігав протягом багатьох років. Особливої уваги заслуговують робочий офіс Іва, а також студія-салон Haute Couture.

Народжений в Алжирі, Ів Сен-Лоран часто відвідував і Марокко, аби надихнутися яскравими африканськими кольорами для створення нових колекцій. Музей у Марракеші розташований у будинку дизайнера, який він придбав 1966 р. Зараз там виставляють колекції марокканських дизайнерів.

Париж

Lafayette Anticipations

10 березня у 5-поверховій будівлі XIX ст.. в модному кварталі Маре відкрився незвичайний арт-простір Lafayette Anticipations, так звана галерея-трансформер, визнана “новою Меккою сучасного мистецтва”. Ця унікальна споруда, сконструйована архітектором Ремом Колхасом у вигляді вежі зі сталі та скла, містить чотири мобільні платформи і змінює форму 50 різними способами.

Галерея стане справжньою знахідкою для художників, кураторів виставок і шанувальників мистецтва, адже кожна виставка буде виглядати особливо і неповторно. В підвалі будівлі знаходиться високотехнологічна майстерня для художників, яку планують перетворити на експериментальну лабораторію сучасного мистецтва.

Дахран

Центр світової культури короля Абдул-Азіза (ITHRA)

Будівництво Центру вартістю $400 млн в нафтовій столиці Саудівської Аравії почалося 10 років тому і повністю фінансується Saudi Aramco — найбільшою нафтовою компанією світу. Незважаючи на складний ландшафт та численні нафтові родовища, норвезькому бюро Snøhetta вдалося спроектувати і побудувати вражаючу архітектурну композицію, що нагадує гігантські округлі камені, використовуючи пресовані природні матеріали — пісок, глину та гравій.

У центрі композиції — 18-поверхова Вежа Знань, в якій планується щорічно проводити близько 2 тис. семінарів, конференцій та інших освітніх заходів. Центр світової культури містить також музей, кінотеатр, виставковий зал, безкоштовну бібліотеку й архів. За словами архітекторів, “цей об’єкт стане впливовим культурним центром не лише регіону, а й усього світу, поєднуючи в собі минуле і майбутнє країни та втілюючись у сучасності”. Відкриття Центру заплановане на осінь поточного року.

Шанхай

Tank Shanghai

Цей музей є вражаючим прикладом перевтілення виведеної з експлуатації промислової архітектури: пекінське архітектурне бюро Open Architecture перетворило п’ять нафтових танкерів і склад вогнепальної зброї на міський парк і культурний центр.

Заснований китайським колекціонером сучасного мистецтва і “королем караоке” Цяо Чжибіном, Tank Shanghai об’єднує художню галерею, виставкові зали, книжковий магазин, освітній центр, зону відпочинку, сад та ресторан. Збирати твори сучасного китайського мистецтва Цяо Чжибін почав 2006 р., а згодом його колекцію поповнили роботи західних митців, таких як Олафур Еліассон, Вольфганг Тільманс, Деміен Херст. Вже наприкінці цього року відвідувачі зможуть ознайомитись з колекцію підприємця, названою за його прізвищем — “Цяо”, а також оглянути створені спеціально для музею інсталяції.