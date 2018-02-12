10 запитань Олексію Адаміву

Коуч з досягнення цілей, засновник Ukrainian Business Marathon, мотиваційний спікер, про цьогорічний бізнес-марафон у Львові, нечитання книжок та вартість помилок

1. Якби вам запропонували обрати особистого коуча чи ментора з найкращих світових управлінців, кого ви обрали б?

— Лі Куан Ю! Без варіантів. Людина-аномалія. Основний критерій його результативності як лідера — швидкість впровадження змін.

Незважаючи на оточення, за до­сить короткий термін створити восьме диво світу — Сінгапур — це можна поставити в один ряд хіба що з винаходами Ніколи Тесли, Леонардо да Вінчі та Ілона Маска разом узятих.

2. Що ви ніколи не ігноруєте?

— Без завищеної самооцінки скажу, що я — теж простий смертний. При всій тренова­ності психіки неможливо по­стійно утримувати всі факто­ри в голові. Я теж помиляюсь. Часто. Дуже часто. Частіше, ніж люди навколо, разів у п’ять. Вгадайте, наскільки більше досвіду я отримую?

3. Ukrainain Business Marathon 2018 — це… Трьома словами.

— Оточення, оточення, оточення!

4. В чому основні відмінності цьогорічної бізнес-події від минулорічної? Кому і чому це потрібно?

— Якість. Перший марафон був як прототип. При цьому ми отримали досить високу оцін­ку — 8,7 бала з 10. Цьогорічний UBM — це максимальне покра­щення ядра події, детальніший підбір спікерів і більше елемен­тів, які створюють можливість спілкування. Ми врахували більш ніж 270 помилок, які були зроблені попереднього разу. Буде якісніша подія. В рази якісніша!

UBM — подія, що на два дні збирає разом весь малий і серед­ній бізнес Західної України. Ду­маю, бізнесмени розуміють, яку користь у вигляді партнерства і якісного оточення вони можуть отримати: відрекомендувати себе, зібрати контакти, послуха­ти найактуальнішу інформацію від топ-спікерів України.

5. Скільки годин на день ви навчаєте і скільки — самі навчаєтесь?

— Книжки майже перестав читати. Більше слу­хаю аудіокниги. Процес навчання йде через прак­тику. Один реалізований чи провальний проект дає досвіду більше, ніж п’ять років інституту. Тому я — за навчання в процесі.

Є програма-мінімум на день — це один відеотре­нінг на YouTube-каналі на тему бізнесу чи психо­логії та моїх два основних напрямки.

6. Яка ціль змінила ваше життя?

— Отримати вищу освіту у Львові. Сам я родом з маленького містечка Бурштин. І головну роль в даному випадку відіграє не так навчання, як місто більших масштабів. Людина адаптується до оточення, в якому вона зна­ходиться.

До речі, за цією ж логікою, в планах — переїзд до Києва. Ін­ший масштаб — інші можливості.

7. Результат “БОГ” в life&work balance — це…

— В баланс не вірю. І навіть пере­коную клієнтів коучингу, аби не гналися за балансом. Психіка буде цілішою.

Сам по собі результат не такий важливий, як насолода від про­цесу його досягнення. А мета по­трібна, щоб створити цей процес.

8. Які книжки ви радите молодим підприємцям?

— Жодних. Єдиний критерій правильної книжки — вона повинна давати додаткову інфор­мацію для досягнення теперіш­ньої мети.

90% людей не мають чітких цілей, тому читають все, що на очі трапляється: від Стіве­на Джобса до Біблії. Поставте мету і під неї знайдіть три кращих книжки.

9. Яким бізнесом ви б не займа­лися, навіть якщо б він був достат­ньо прибутковим? На що у вас табу?

— Табу немає. Це не означає, що немає певних принципів. Проте, з досвіду, будь-яка людина, навіть з надпотужними принципами і психікою, за певних умов здатна практично на все. Як то кажуть, не зарікаюсь, та все ж дотриму­юсь норм моралі.

10. Якщо вам дати ще одну зайву годину в добі, на що ви її витра­тите?

— На те, що й інших 24 години, — просто жив би. Одна година аж ніяк не змінить хід речей. Якщо людина не здатна впорядкувати 24 години, то плюс-мінус одна година — це як капля в морі.

Якщо б дали добу, то додатково спілкувався б ще цілу добу з людьми.