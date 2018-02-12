10 запитань Олексію Адаміву

1. Якби вам запропонували обрати особистого коуча чи ментора з найкращих світових управлінців, кого ви обрали б?
— Лі Куан Ю! Без варіантів. Людина-аномалія. Основний критерій його результативності як лідера — швидкість впровадження змін.
Незважаючи на оточення, за досить короткий термін створити восьме диво світу — Сінгапур — це можна поставити в один ряд хіба що з винаходами Ніколи Тесли, Леонардо да Вінчі та Ілона Маска разом узятих.
2. Що ви ніколи не ігноруєте?
— Без завищеної самооцінки скажу, що я — теж простий смертний. При всій тренованості психіки неможливо постійно утримувати всі фактори в голові. Я теж помиляюсь. Часто. Дуже часто. Частіше, ніж люди навколо, разів у п’ять. Вгадайте, наскільки більше досвіду я отримую?
3. Ukrainain Business Marathon 2018 — це… Трьома словами.
— Оточення, оточення, оточення!
4. В чому основні відмінності цьогорічної бізнес-події від минулорічної? Кому і чому це потрібно?
— Якість. Перший марафон був як прототип. При цьому ми отримали досить високу оцінку — 8,7 бала з 10. Цьогорічний UBM — це максимальне покращення ядра події, детальніший підбір спікерів і більше елементів, які створюють можливість спілкування. Ми врахували більш ніж 270 помилок, які були зроблені попереднього разу. Буде якісніша подія. В рази якісніша!
UBM — подія, що на два дні збирає разом весь малий і середній бізнес Західної України. Думаю, бізнесмени розуміють, яку користь у вигляді партнерства і якісного оточення вони можуть отримати: відрекомендувати себе, зібрати контакти, послухати найактуальнішу інформацію від топ-спікерів України.
5. Скільки годин на день ви навчаєте і скільки — самі навчаєтесь?
— Книжки майже перестав читати. Більше слухаю аудіокниги. Процес навчання йде через практику. Один реалізований чи провальний проект дає досвіду більше, ніж п’ять років інституту. Тому я — за навчання в процесі.
Є програма-мінімум на день — це один відеотренінг на YouTube-каналі на тему бізнесу чи психології та моїх два основних напрямки.
6. Яка ціль змінила ваше життя?
— Отримати вищу освіту у Львові. Сам я родом з маленького містечка Бурштин. І головну роль в даному випадку відіграє не так навчання, як місто більших масштабів. Людина адаптується до оточення, в якому вона знаходиться.
До речі, за цією ж логікою, в планах — переїзд до Києва. Інший масштаб — інші можливості.
7. Результат “БОГ” в life&work balance — це…
— В баланс не вірю. І навіть переконую клієнтів коучингу, аби не гналися за балансом. Психіка буде цілішою.
Сам по собі результат не такий важливий, як насолода від процесу його досягнення. А мета потрібна, щоб створити цей процес.
8. Які книжки ви радите молодим підприємцям?
— Жодних. Єдиний критерій правильної книжки — вона повинна давати додаткову інформацію для досягнення теперішньої мети.
90% людей не мають чітких цілей, тому читають все, що на очі трапляється: від Стівена Джобса до Біблії. Поставте мету і під неї знайдіть три кращих книжки.
9. Яким бізнесом ви б не займалися, навіть якщо б він був достатньо прибутковим? На що у вас табу?
— Табу немає. Це не означає, що немає певних принципів. Проте, з досвіду, будь-яка людина, навіть з надпотужними принципами і психікою, за певних умов здатна практично на все. Як то кажуть, не зарікаюсь, та все ж дотримуюсь норм моралі.
10. Якщо вам дати ще одну зайву годину в добі, на що ви її витратите?
— На те, що й інших 24 години, — просто жив би. Одна година аж ніяк не змінить хід речей. Якщо людина не здатна впорядкувати 24 години, то плюс-мінус одна година — це як капля в морі.
Якщо б дали добу, то додатково спілкувався б ще цілу добу з людьми.