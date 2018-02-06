10 запитань Євгену Саранцову

1. Наскільки ви інноваційний за 100-бальною шкалою?
— Особисто я не такий вже й інноваційний. А от у своїх підходах — інноваційний на 90 балів. На 10 балів я — консерватор, і це тільки стосовно моїх дітей.
2. Хто вас надихає?
— Моя дружина, партнери, команда reactor.ua, яка кожен день бореться за нашу спільну інноваційну ідею. Мене надихають історії публічних інноваторів. Найчастіше — це добре побудований PR. Якщо навести приклади, то я б назвав Євгена Пенцака, керівника програми MBF kmbs, викладача kmbs, який має кваліфікацію Ph.D. (Lausanne University, Швейцарія), експерта з ризик-, фінансового й інвестиційного менеджменту. Я вважаю його інноватором в теорії фінансів. Також Максима Нефьодова, заступника міністра економічного розвитку і торгівлі. Він реальній таран інновацій у сфері публичних закупівель. Назву ще Миколу Палієнка, CEO EVO. Company. Для мене ця компанія — найінноваційніша в Україні. До цієї когорти належить і Василь Хмельницький, український підприємець, засновник інвестиційної групи UFuture і фонду K.Fund, який закладає фундамент на національному рівні під майбутнє українських інновацій, Валерія Заболотна, керівник UNIT Factory, яка є справжнім інноватором навчальних моделей в Україні, а також підприємець Денис Гурський, який відстоює інновації в галузі відкритих даних та Civic Tech.
3. Будь-яку зміну необхідно почати з...
— З права на помилку, з питання майбутньому клієнту: “Тобі взагалі це потрібно?”, з мінімальної версії та експерименту, з готовності до фрази: “А я казав, що нічого не вийде?”. Зараз у моєму професійному житті новий виток. Я займаюсь трансформацією компанії клієнта. Зміни — це частина цієї професії. І мені здається, що я на своєму місці. Найскладніше — змінювати себе. Люди за своєю природою не люблять зміни, адже вони несуть за собою невизначеність.
4. Загалом у скількох проектах ви наразі задіяні?
— У трьох: платформа відкритих інновацій reactor.ua, трансформація великої компанії та один божевільний проект, пов’язаний з технологією Blockchain.
5. У дитинстві ким мріяли стати?
— Вдячною людиною! Моя бабуся часто казала мені: “Женя, вміння бути вдячним — це талант, і, на жаль, він дається не кожному”. Тому я так і говорив в дитинстві: “Вдячною людиною!”.
Власне, на мій вибір професії вплинули деякі події: робота топ-менеджером у великій горілчаній компанії. Мені доводилось вирішувати складні задачі і до того ж — нестандартні. Тоді такого поняття, як “інноватор” чи “менеджер з інновацій”, не було. Були маркетологи і бренд-менеджери. З часом події змінювались, а підхід залишався нестандартним. Вже у 2012 р. я почав усвідомлювати, що таке стартапи, інновації, траблшутінги тощо. У 2013 р. я став підприємцем і вже більш ніж п’ять років займаюсь стартапами та вірю, що зможу створити свого Єдинорога!
6. Які у вас табу?
— Жорстокість та негідні вчинки. Навіть якщо в бізнесі вам потрібно бути прагматичним, жорстким, сильним і агресивним, то з часом ви повернетесь до поняття “Що посієш, те й пожнеш”. Не сійте вітер!
7. Який проект буде наступним?
— Дайте розібратися з існуючими! Сподіваюсь, буде потрібний людям й інноваційний.
8. Назвіть три книги, які рекомендуєте прочитати майбутньому інноватору.
— “Антикрихкість: Речі, що стають кращими від безладу” Нассіма Ніколаса Талеба, “Sapiens: Коротка історія людства” професора Юваля Ноя Харарі та “Теорія ігор. Мистецтво стратегічного мислення в бізнесі і житті” Авінаша Діксіта та Баррі Нейлбаффа.
9. Яким буде 2050 р.?
— Ніхто не знає. І не вірте тому, хто будує прогнози!
10. Ваша основна мета на цей рік?
— Любов, вдячність і прагнення до радості. Чого ще можна бажати?!