10 запитань Євгену Саранцову

1. Наскільки ви інноваційний за 100-бальною шкалою?

— Особисто я не такий вже й інноваційний. А от у своїх підходах — інноваційний на 90 балів. На 10 балів я — кон­серватор, і це тільки стосовно моїх дітей.

2. Хто вас надихає?

— Моя дружина, партнери, команда reactor.ua, яка кожен день бореться за нашу спіль­ну інноваційну ідею. Мене надихають історії публічних інноваторів. Найчастіше — це добре побудований PR. Якщо навести приклади, то я б на­звав Євгена Пенцака, керів­ника програми MBF kmbs, викладача kmbs, який має кваліфікацію Ph.D. (Lausanne University, Швейцарія), екс­перта з ризик-, фінансового й інвестиційного менеджменту. Я вважаю його інноватором в теорії фінансів. Також Мак­сима Нефьодова, заступника міністра економічного роз­витку і торгівлі. Він реаль­ній таран інновацій у сфері публичних закупівель. Назву ще Миколу Палієнка, CEO EVO. Company. Для мене ця компанія — найінноваційні­ша в Україні. До цієї когорти належить і Василь Хмель­ницький, український під­приємець, засновник інвести­ційної групи UFuture і фонду K.Fund, який закладає фунда­мент на національному рівні під майбутнє українських інновацій, Валерія Заболотна, керівник UNIT Factory, яка є справжнім інноватором навчальних моделей в Україні, а також підприємець Денис Гурський, який відстоює інно­вації в галузі відкритих даних та Civic Tech.

3. Будь-яку зміну необхідно почати з...

— З права на помилку, з пи­тання майбутньому клієнту: “Тобі взагалі це потрібно?”, з мінімальної версії та експери­менту, з готовності до фрази: “А я казав, що нічого не вийде?”. Зараз у моєму профе­сійному житті новий виток. Я займаюсь трансформацією компанії клієнта. Зміни — це частина цієї профе­сії. І мені здається, що я на своєму місці. Найскладніше — змінювати себе. Люди за своєю природою не люблять зміни, адже вони несуть за собою невизначеність.

4. Загалом у скількох проектах ви наразі задіяні?

— У трьох: платформа відкритих інно­вацій reactor.ua, трансформація великої компанії та один божевільний проект, пов’язаний з технологією Blockchain.

5. У дитинстві ким мріяли стати?

— Вдячною людиною! Моя бабуся часто казала мені: “Женя, вміння бути вдяч­ним — це талант, і, на жаль, він дається не кожному”. Тому я так і говорив в дитин­стві: “Вдячною людиною!”.

Власне, на мій вибір професії вплину­ли деякі події: робота топ-менеджером у великій горілчаній компа­нії. Мені доводилось вирішу­вати складні задачі і до того ж — нестандартні. Тоді такого поняття, як “інноватор” чи “менеджер з інновацій”, не було. Були маркетологи і бренд-менеджери. З часом події змінювались, а підхід залишався нестандартним. Вже у 2012 р. я почав усві­домлювати, що таке стартапи, інновації, траблшутінги тощо. У 2013 р. я став підприємцем і вже більш ніж п’ять років займаюсь стартапами та вірю, що зможу створити свого Єдинорога!

6. Які у вас табу?

— Жорстокість та негідні вчинки. Навіть якщо в бізнесі вам потрібно бути прагма­тичним, жорстким, сильним і агресивним, то з часом ви повернетесь до поняття “Що посієш, те й пожнеш”. Не сій­те вітер!

7. Який проект буде наступ­ним?

— Дайте розібратися з іс­нуючими! Сподіваюсь, буде потрібний людям й іннова­ційний.

8. Назвіть три книги, які рекомендуєте прочитати май­бутньому інноватору.

— “Антикрихкість: Речі, що стають кращими від безладу” Нассіма Ніколаса Талеба, “Sapiens: Коротка історія людства” професора Юваля Ноя Харарі та “Теорія ігор. Мистецтво стратегічного мислення в бізнесі і житті” Авінаша Діксіта та Баррі Нейлбаффа.

9. Яким буде 2050 р.?

— Ніхто не знає. І не вірте тому, хто будує прогнози!

10. Ваша основна мета на цей рік?

— Любов, вдячність і прагнен­ня до радості. Чого ще можна бажати?!