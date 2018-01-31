Квітковий рай для аристократії

Відпочивати в Сан-Ремо можна цілий рік, але пляжний сезон триває приблизно з кінця травня по вересень. Пік сезону — найспекотніші місяці липень і серпень. Тоді повітря прогрівається до 27-28°С, вода — до 23°С.

Невеличке італійське місто Сан-Ремо — прекрасне місце для відпочинку як взимку, так і літом. Недарма його так полюбляли члени царської родини та представники світової аристократії

Це місто має все, щоб закохатися в нього з першого погляду. Море, сонце, величезна кіль­кість квітів і пальм, які за теплий прийом подарувала місту росій­ська імператрица Марія Олександрівна, на честь якої пізніше була названа набережна міста. Взагалі, російськомовного населення в Сан-Ремо досить багато. Показовою є велика кількість агенцій з про­дажу нерухомості, які друкують свої об’яви російською. До речі, придбати житло на Лігурійському узбережжі можна в середньому за EUR0,5 млн.

Місто вічної весни

Курортне місто Сан-Ремо розташувалося на західному узбережжі Італії, в 25 км від кордону з Францією. Зі східного боку курорт укритий Зеленим мисом, з західно­го — Чорним мисом. Посеред ми­сів — неймовірно красива затока, в якій і знаходиться Сан-Ремо. Місто розташоване на березі Середземно­го моря неподалік від Альпійських гір, що створює тут надзвичайно приємний клімат. Тому його часто називають містом “вічної весни”. Вночі в місті не душно, а вдень не жарко, що ідеально для відпочин­ку. Саме через це курорт став дуже популярним в Італії. Відпочивати тут можна в будь-який сезон року.

Казино Сан-Ремо знаходиться в розкішному будинку стилю ар-нуво. До речі, саме тут розпочалася історія пісенного конкурсу. Казино не припиняє роботу вже понад століття, з 1905 р.

Цікаво, що жителі Сан-Ремо з іронією називають місто “раєм для пенсіонерів”. М’який клімат і всі умови для спокійного життя дійсно приваблюють сюди безліч замож­них людей похилого віку. Але не варто гадати, що життя на курорті цілком гламурне. Сан-Ремо — до­сить демократичне містечко: в одному порту поруч погойдують­ся вражаючі розкішшю туристичні яхти і скромні човни місцевих жителів, на вулиці сусідять кращі готелі і не дуже привабливі будівлі.

Одна з визначних пам’яток міста — старовинний квартал Ла-Пінья — складається з безлічі звивистих вузьких вуличок, спусків, критих переходів, що до наших днів зберегли середньовічний вигляд

На смак і колір

Занудьгувати в Сан-Ремо навряд чи можливо. Розваги тут є на будь-який смак: від медитації на прекрасній морській набережній до гри в гольф на знаменитому май­данчику з 18 лунками, якому вже більше 80 років, чи прогулянці на яхті. До речі, тут можна орендува­ти моторний або вітрильний човен, а для всіх бажаючих періодично проводяться курси ходіння під вітрилами. В цьому курортному містечку часто проходять різні спортивні змагання: авторалі, велосипедні гонки, гребні та ві­трильні змагання.

Сан-Ремо ще називають “містом квітів”. Саме тут щорічно прово­дять парад квітів і Міжнародний квітковий ярмарок.

Особливий шарм місто набуває з настанням сутінків. Сан-Ремо, в прямому сенсі, світиться. Особли­во яскраво освітлюється будівля казино, яка, коли починає сутені­ти, “оживає”.

Набережна Імператриці названа на честь дружини царя Олександра II Марії Олександрівни. Саме в Сан-Ремо знаходився царський будинок сім’ї Романових

Сан-Ремо — досить безпечний курорт, тому не варто відмов­ляти собі в променаді навіть вночі. Оживають і місцеві ресторани, адже по дорозі до казино або нічного клубу заможні туристи заїжджають сюди на вечерю.

Знайти, де повечеряти, в Сан-Ремо не проблема. Тут безліч місць на будь-який апетит і гаманець: від не­великих тратторій і піцерій до ресторанів, які спеціалізу­ються на лігурійськой кухні або виключно рибному меню. З традиційних страв варто спробувати “зелений пиріг” (з начинкою з рису, варених яєць, сиру і зелені), кролика у вині Верментіно, а також коржики, серед яких найзна­менитішим є “Сарденаіра” (з сардинами, помідорами, оливками і оливковою олією).

Також популярні висушена тріс­ка та оригінальний різновид піци piscialandrea — щось на зразок фокаччі з томатами, анчоусами, часником і оливковою олією.

Вілла відомого вченого і засновника найпрестижнішої в світі премії Альфреда Нобеля розташована в центрі міста. Він часто бував у Сан-Ремо, тут же і помер в 1896 р. Свій розкішний особняк він називав не інакше як “моє гніздо”. Наразі тут розмістилася штаб-квартира Міжнародного інституту з прав людини

Казино Сан-Ремо — ще один при­від завітати до міста. Знаходиться воно в розкішному будинку стилю ар-нуво, який був побудований в 1905 р. Цим же роком датується поява ігрової ін­дустрії в Сан-Ремо, яка успішно конкурує з гральними закладами Монако і Лазурного берега.