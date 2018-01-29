10 запитань Дмитру Сєроухову

1. Як ви потрапили до туристичної індустрії? Це була мрія чи випадковість?

— Абсолютна випадковість. Мені запропонували познайомитись з власниками компанії. Ми зацікавили один одного, і я вирішив прийняти пропозицію. Звісно, я вважав, що туризм — це дуже яскрава та вражаюча індустрія. І вона дійсно мене вразила своїми викликами та масштабами.

2. Чи часто подорожуєте?

— Відверто кажучи, хотілося б частіше, але з моїм темпом життя не завжди вдається виділити час на подорожі. Обираючи подорож, намагаюсь чергувати екзотичні напрямки з можливістю релаксу та пізнавальні, надихаючись можливістю естетичного розвитку.

3. Скільки країн відвідали і які з них найбільше вплинули на вас?

— О, я навіть з цікавості перерахував. Я відвідав 19 країн. Найбільше мене вразила Домінікана. Вже за тиждень вона змусила мене повністю забути про робочі справи та віддатись відпочинку. Дивовижний народ, що живе з гаслом “Є проблема — нема проблеми”. Живуть собі музикою, танцями, відчуттям того, що час зупинився. І таким своїм ставленням до життя вони мене і вразили.

4. В які країни ви б не радили їхати туристам?

— Я б абсолютно точно не рекомендував відвідувати країни на кшталт Сомалі та інші місця, де є військові конфлікти.

5. Можете декількома словами охарактеризувати ситуацію на туристичному ринку України?

— Відносно стабільна ситуація в країні дозволяє ринку динамічно розвиватись. Ми, наприклад, минулого року відправили на відпочинок понад 700 тис. туристів, що на 40% більше, ніж у 2016 р. Навіть в цілому кількість подорожуючих за кордон, за даними Держприкордонслужби, зростає з року в рік. У 2017 р. за кордон виїжджали 23 млн громадян.

Але водночас ринок має і свої слабкі сторони. Це надзвичайно конкурентне середовище з дуже низьким порогом входу, де розпочати роботу може, по суті, будь-хто. Тому обрати агента, який виконає свою роботу дійсно якісно, стає все складніше.

Також наразі бачимо проблему в тому, що турист мало захищений не лише від некомпетентності турагента, а й від нестабільного фінансового становища туроператора. Фактично гучні банкротства останніх кількох років довели недієздатність чинного Закону про туризм. Зараз активно обговорюються зміни до законодавства, які передбачають банківську гарантію та обов’язкове фінансове страхування в розмірі 5% щорічного обороту туроператора. Але ми впевнені, що це не дасть бажаного захисту туристу, адже незрозуміло, що саме входить в ці 5% і яку кількість постраждалих вони можуть покрити. Тому ми, зі свого боку, наголошуємо на важливості придбання страхування від невиїзду. Це гарантує туристам відшкодування збитків у випадку непередбачуваних обставин. Саме цей механізм може реально захистити кожного туриста.

6. Що можете порадити туристам при виборі турагентства?

— Однозначно потрібно обирати агента, якого ви можете реально бачити, який працює в своєму офісі та має досвід. Обов’язково укладайте договір з агентом. А ще варто насторожитися, якщо вас активно спокушають знижками. Жоден професійний турагент не може якісно працювати, утримувати офіс, розвивати своїх співробітників, відвідувати рекламні тури, щоб згодом давати розгорнуту консультацію туристу, якщо він постійно роздає знижки.

7. Чи зменшився туристичний попит на такі напрямки, як Туреччина та Єгипет, після надання Україні безвізового режиму?

— Ні, потік не зменшився, просто українці стали більше подорожувати. Але ви маєте рацію: безвіз збільшив турпотік до Європи. Вже за результатами першого півроку дії безвізового режиму зріс попит на подорожі до Чехії та Франції — в 4 рази, та Іспанії — в 2 рази. Абсолютним хітом цієї зими стала Андорра.

8. Які напрямки зараз найактуальніші серед туристів?

— Найпопулярнішими залишаються Туреччина та Єгипет. Наприклад, за даними прильотів з аеропортів Єгипту, турпотік з України перевищує 700 тис. осіб. А загалом в світі Україна посідає третє місце по відвідуванню Єгипту. Популярність подорожів до цієї країни буде зростати і далі, а от до Туреччини, швидше за все, залишиться на тому ж рівні.

Зростатиме попит на відпочинок в Україні, а також в Іспанії, на Кіпрі та в Італії. Крім того, бачимо колосальну популярність відпочинку на Балі.

9. Другий рік компанія активно просуває національний продукт — українські туристичні напрямки. В чому їхні особливості?

— Україна може запропонувати будь-який вид відпочинку в сегментах як преміум, так і економ. Найближчим часом ми будемо активно зайняті створенням власної incoming company, що дозволить відкрити Україну туристам з усього світу. Як приклад, зростання потоку туристів з Республіки Білорусь, звідки ми планували лише один автобус на тиждень до Затоки на Одещині, а в результаті виконували рейси щоденно. Україна має, чим вражати.

10. Скільки туристів вже подорожували з вами з моменту створення компанії?

— Близько 2,2 млн. А цього року плануємо відправити на відпочинок ще 1 млн туристів.