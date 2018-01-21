10 запитань Максиму Бахматову

В квітні виповниться рік, як ви прийшли до UNIT.City. Які зміни відбулися за цей час?

— Головне — це те, що за цей рік ми сформували керуючу компанію. Наразі в ній працюють 20 людей, які займаються як керуванням, так і розвитком, просуванням інноваційного парку UNIT.City. Проведено більш ніж 300 зустрічей, дві акселераційні програми разом з Radar Tech. Якщо говорити про “фізичні” результати, то ми відкрили 10 тис. кв.м нових будівель: спортзал, школу UNIT Factory, кафе, кампус, івент-зону, конференц-зал.

Наразі запускаються ще 5 тис.кв.м нової площі, а впродовж наступних двох місяців — ще 11 тис.кв.м для великих компаній-резидентів. Якщо говорити про Radar Tech, то ми провели дві акселераційні програми на UNIT.City. Це дуже важливо, адже інноваційний центр без інновацій — це просто офісна будівля. Тому головне — це контент, який ми генеруємо. Першим був проект з Київстар, далі — з агрохолдингом МХП та проектом Agrohub, зараз готуються подібні програми для пошуку нових енергетичних і фінансових рішень щодо розвитку даних галузей.

Що змінилося за цей рік у вашому світогляді?

— Прийшло розуміння, що у нас в Україні, як то кажуть, “поле не пахане”, що нікуди звідси їхати не потрібно, оскільки тут величезна кількість викликів, роботи, завдань для розвитку держави. У нас дуже мало спеціалістів і настільки незручно працювати, що будь-яка цікава річ автоматично стає успішною.

Зараз багато говорять про проблему від’їзду за кордон українсь­кої молоді. Як UNIT.City сприяє вирішенню цієї проблеми?

— Перш за все, ми заохочуємо своїм прикладом. Молодь бачить не якусь чергову дурню по телевізору, а реальний приклад, реальний об’єкт, який їх надихає. І коли потрапляєш на територію UNIT.City, розумієш, що це все правда і реальність. Тут можна навчатися, отримати безкоштовну підтримку як стартап — разом з Radar Tech, освіту — як студент UNIT Factory, стати резидентом. А в майбутньому тут ще можна бути жити! І це все створює такі умови, що молодь розуміє — а навіщо їхати в Польщу сортувати полуницю, якщо можна залишитись в Україні і працювати тут за спеціальністю? Друге — у нас є домовленість зі студентами UNIT Factory, згідно якої вони після закінчення безкоштовного навчання мають ще три роки працювати в Україні. Це наш внесок в екосистему держави.

Охарактеризуйте коротко проекти UNIT.City, ВДНГ і Comedy Club.

— По-перше, ці всі проекти — стартапи. Всі вони розвивались практично з нуля (не рахуючи державний актив ВДНГ). По-друге — це все про успішний розвиток. По-третє — це українські проекти.

Що ці проекти вам дали?

— Безперечно, я став мудрішим завдяки роботі в цих проектах. Тут у мене з’являлося більше можливостей, ставало ширшим коло друзів та партнерів. Але разом з цим я зрозумів: якщо ти щось робиш більш-менш професійно, то маєш дуже великий шанс на успіх. Всі ці проекти, повторюю, успішні.

Що цікавіше, шоу-бізнес чи інноваційний бізнес?

— В будь-якому бізнесі, яким я зай­маюсь, важливим є контент. Якщо ти створюєш цікавий контент, якщо ти робиш його професійно — ти молодець. Це стосується і ВДНГ, і Comedy Club, і UNIT.City.

Які плани відносно UNIT.City на нинішній рік?

— У 2018 р. ми відкриємо близько 20 тис.кв.м резидентських офісів. У нас будуть працювати приблизно 3 тис. людей, близько 5 тис. будуть нас щодня відвідувати. Що стосується Radar Tech, то ми проведемо на UNIT.City ще декілька акселераційних програм. Додатково залучимо до нас інвестфонд або створимо його самі.

З якою метою плануєте долучати інвесторів?

— Одна справа, коли ти навчаєш стартапи, друга — створюєш умови для їх розвитку, а третя — коли даєш їм змогу розвиватися — ресурси для розвитку. Тому в наших планах є створення свого інвестфонду або залучення декількох до партнерства.

Ви говорили про ще два проекти, реалізацію яких очікуєте в 2018 р. Про що йде мова?

— Один з проектів — “Супермер”. Це проект муніципального консалтингу, що займається розвитком міст. Ми допомагаємо мерам та їх містам вирішувати важливі завдання та створювати практичні success stories в коротко- і середньо­строковій перспективі. Ми вже дуже тісно працюємо з Маріуполем, підключаються ­Вінниця, Житомир, Миколаїв, Рівне. А другий проект нехай залишиться сюрпризом. Його ми анонсуємо в квітні-травні.

Які задачі особисто для себе ставите на 2018 р.?

— Я хочу вдруге взяти участь у Чемпіонаті Європи з плавання — Masters Swimming Championship. Планую плисти 200 м, 100 м і 50 м батерфляєм. Можу публічно заявити, що маю намір проплисти ці дистанції швидше ніж за 3 хв, 1,1 хв і 30 сек. відповідно. Ось такі особисті плани.