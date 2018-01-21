Бути на стилі

Для New Peugeot 3008 справжнє призначення — швидке, безпечне і ефектне переміщення на далекі відстані.

Грудень — той самий місяць, коли ми дістаємо з шафи важкі водонепроникні черевики і звикаємо до думки, що наступні півроку доведеться проходити в пальто і куртках в нашому сірому, мокрому і сніжному кліматі з усіма властивими йому девайсами. Новому Peugeot 3008 вдалося додати реальності яскравих фарб. Тому наш грудневий тест почався словами легендарного музиканта Девіда Боуї: “Я не знаю, куди я відправлюся, але це точно не буде нудно”. Інженери та дизайнери Peugeot дійсно спромоглися зібрати абсолютно ненудний харизматичний автомобіль з абсолютно новою архітектурою кузова і салону.

Хоча “новим” його можна назвати умовно, адже спочатку був концепт. Дивовижний Quartz, який став прообразом другого покоління Peugeot 3008. Він вийшов таким гармонійним і вражаючим, що його “родові” ознаки практично без змін затвердили для серійного виробництва. Спортивний силует із вивіреними пропорціями, чисті лінії кузова, короткі звіси і потужні крила, хижо примружені світлодіодні фари і масивна решітка радіатора, зроблена з елементів, розставлених в шаховому порядку, завдяки чому вона переливається на світлі при зміні кута зору. Величезні повітрозабірники і скляний дах, який плавно “перетікає” в задній спойлер, посилюючи аеродинамічність конструкції. Ефективність була наскрізною темою конструкції концепту Quartz і підкреслюється в усіх компонентах New Peugeot 3008. Без усякої скромності, його навіть всередині концерну вважають найзбалансованішим і найпривабливішим в своєму класі. До того ж від “Кварца” тестований нами New Peugeot 3008 в комплектації GT-Line отримав фірмове забарвлення: “корму” автомобіля контрастно підкреслює чорний відтінок

задньої частини.

Від колишнього дизайну, коли перше покоління авто більше нагадувало мінівен, ніж кросовер, не залишилося і сліду. Дивно, як буквально кількома штрихами можна так змінити образ машини: колись демократичний “народний” автомобіль, 3008-й серйоз­но став претендувати на більш високий статус. Причому це нарочито підкреслено як у деталях кузова, так і у підборі матеріалів. Численні хромовані вставки і окантовки, складна оптика фар, панорамний дах, широкі захисні накладки на бампері, колісних арках і дверних порогах, фігурні рейлінги з нержавіючої сталі на даху і автентичні задні ліхтарі, які дозволяють безпомилково ідентифікувати Peugeot в потоці машин. Три вертикальних смужки на кожному з задніх ліхтарів нагадують про “левове” поход­ження авто і замислювалися дизайнерами як “слід пазурів”. Але для молодого покоління “три смужки” ріднять кросовер більше з кросівками Adidas. Як би там не було, але Peugeot за рахунок дизайну вдалося істотно омолодити аудиторію 3008-го.

Але дизайн — це лише половина справи, коли йдеться про SUV, найдинамічніший і конкурентний зараз сегмент. Автомобіль для активного відпочинку передбачає універсальність і комфорт в будь-яких дорожніх умовах, тому завдання перед інженерами і конструкторами стояло нетривіальне: створити кросовер, який буде почуватися впевнено на будь-якому покритті у будь-яку погоду. Результат їхньої роботи вище всіляких похвал. Управляти 3008-м дуже приємно, за кермом почуваєшся впевнено практично в будь-якій ситуації. Електроніка робить все, щоб авто не зірвалося в занос, і скорочує гальмівний шлях. Peugeot оснащений безліччю електронних асистентів. Позашляховий функціонал забезпечують крім іншого системи Advanced Grip Control з п’ятьма режимами (звичайний, сніг, бруд, пісок, ESP OFF) і асистент допомоги при русі під ухил Hill Assist Descent Control (HADC). Збільшений дорожній просвіт у 22 см, висока посадка і піднятий центр ваги роблять керування автомобілем і так досить безпечним. Додайте до цього й інший сучасний арсенал електрон­них опцій: системи активного гальмування та оповіщення дистанції, система контролю смуги руху, система концентрації водія, автоматична адаптивна система перемикання ближнього і дальнього світла, моніторинг сліпих зон й інші системи, перераховувати які можна не одну годину.

Хоча перший рясний снігопад в столиці увійшов в конфлікт з електронікою. Низько розташовані датчики паркування і датчики відстеження ходу авто в снігопад підключили всю електроніку, що почала вимагати відвідати найближчу СТО. Причому авто саме запропонувало довгий список станцій з виведенням його на екран і прорахувало найкоротший маршрут до них. Але варто було очистити датчики від снігу, і автомобіль знову пірнув у стихію зимових вулиць.

Габаритні розміри нового покоління Peugeot 3008 збільшилися. Наприклад, довжина авто тепер становить 4,45 м, що є середнім показником в сегменті. Дане авто на 8 см довше, ніж представники попереднього покоління, що дозволило збільшити колісну базу до 2675 мм, це на 62 мм більше, ніж у старого 3008-го. Колісна база є однією з найдов­ших на ринку. Незважаючи на збільшені розміри, оптимізована будова кузова на модульній платформі серії EMP2 забезпечила Peugeot 3008 якісну зміну маси автомобіля. Споряд­жена маса нового Peugeot 3008 в дизельній версії складає лише 1375 кг. Тому в частині витрати палива 2-літровий двигун дуже “дружелюбний” до свого власника. У міському циклі витрати палива склали 5,5 л, за містом — 4,4 л. Щоправда, в період рясного снігопаду витрати палива збільшувалися, але критично від заявлених не відрізнялися. Але навіть не думайте, що за зовні спортивним дизайном і скромною витратою пального захований “французький дачник”. Виробник передбачив не лише вибір індивідуального профілю і режиму водіння — Boost або Relax, а й спортивний режим (кнопка Sport поруч з ручкою перемикання передач). Такий режим робить кермо гострішим, обороти вищими й активує звуковий супровід прискорення двигуна. І це вже аж ніяк не сімейний кросовер. Про “приховане” спортивне начало нагадують також чорна стеля і акуратна червона строчка по всьому салону.

Але головна родзинка авто, як запевняють інженери і дизайнери, які працювали над ним, — це унікальна концепція організації водійського простору, що отримала назву i-Cockpit. Французи вже давно експериментують зі своїм рульовим колесом, яке наразі і колесом назвати можна вже досить умовно — скоріше, це приплющений багатогранник або прямокутник. Але в новому кросовері експеримент став ще більш сміливим. Кермо тепер ще менше і має лише дві спиці. На презентації 3008-го інженери пояснили своє рішення тим, що саме така форма скорочує зайві рухи і розмах рук. Це дозволяє водієві швидше реагувати на дорожню ситуацію і водночас знижує напругу в дорозі за рахунок зручнішої посадки. Ну і найважливіше — обід керма тепер не перекриває приладову панель, що дає можливість бачити всю виведену на екран інформацію, не відволікаючись від дороги.

Іграшкове кермо — не єдине, чим дивує новий кросовер Peugeot 3008. Майбутній власник знайде тут такі приємні штуки, як футуристичну візуалізацію приладової дошки з металевими клавішами в стилі літакових тумблерів для управління клімат-контролем, мультимедіа, навігацією та іншими настройками. Французам навіть вдалося вивести управління всіма неавтомобільними функціями, а також частиною автомобільних, на 8-дюймовий тачскрін — сенсорний екран, розташований в середині центральної консолі, і на 12,3-дюймовий проекційний екран з високою роздільною здатністю. І в цьому вони пішли далі своїх конкурентів, які також просувають в автомобільні маси діджіталізацію. Тут же слід порадіти, що “наворочений” зовнішній вигляд не заважає прекрасній організації моніторів: все зрозуміло інтуїтивно, управляється легко і логічно, не дратує кольором і химерною анімацією. Потішить і бездротова (індукційна) підзарядка для мобільного телефону. Затишну атмосферу в салоні допомагають створити фонове підсвічування і три варіанти ароматизаторів. Втім було б дивно у французькому автомобілі не знайти парфумовані нотки. Тут їх створював всесвітньо відомий парфумер Ентоні Лі спільно з компанією Scentys. Причому одна з них — “Космічна шкіра” — згодом стала новим фірмовим запахом бренда.

Затримуватися на якості матеріалів навряд чи потрібно: дизайнери дуже нестандартно підійшли до комбінування шкіри, хромованих вставок, елементів з карбону і тканини. Причому тканина використана в оформленні дверних вставок, оббивці стелі, передніх стійок і торпедо. Особливу увагу приділено ковшоподібним переднім сидінням, що перфоровані гарним малюнком і оснащені системою багатоточкового масажу. Щоправда, електроналаштування має лише водійське крісло. Пасажирам другого ряду буде не менш комфортно і просторо. Багажник, до речі, один з найбільших в своєму класі — 520 л (1482 л зі складеними задніми сидіннями).

Особливо порадувала також інноваційна висувна підлога з двома позиціями, яка дозволяє легко використовувати багажне відділення і, навіть розмістившись на ньому, не забруднитися. Як і авто першого покоління, новий Peugeot 3008 має величезний відсік між передніми сидіннями. Він, до речі, охолод­жується, і можна використовувати його в якості мобільного, але місткого “холодильника”.

В Україні New Peugeot 3008 доступний в трьох комплектаціях і з двома варіантами двигунів — бензиновим THP 150 і дизельним HDi 150 з 6-ступінчастою АКПП останнього покоління. Ціна авто стартує з 700 тис.грн. Але найбільш збалансованим в категорії “ціна — опції” нам здається автомобіль починаючи з середньої комплектації, якому доступні всі спец­ефекти й інноваційні рішення, які зробили New Peugeot 3008 трендсетери марки і одним з найбільш продаваних автомобілів в сегменті С-SUV. До того ж саме 3008-й приніс Peugeot п’ятий трофей “Автомобіль року-2017” і перший — у сегменті SUV з 1964 р., тобто за всю історію існування нагороди.