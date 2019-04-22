Порахуйте, будь ласка: Що таке аутсорсинг фінансових процесів

Аутсорсинг фінансових процесів — це дійсно зручний сервіс, що допомагає оптимізувати низку важливих бізнес-процесів. І зараз він доступний як великим, так і малим підприємствам

Зазвичай послуги фінансового аутсорсингу акумулюють в собі бухгалтерський облік, юридичне забезпечення, аудит, як контроль якості двох попередніх пунктів, та аналіз господарської діяльності для планування беззбитковості й розвитку підприємства.

Тобто фінансовий аутсорсинг передбачає заміну власної фінансової служби компанії послугами кваліфікованого зовнішнього підрядника.

Окрім ведення управлінського обліку та звітності, отримання кредитів (лізингу), оптимізації оподаткування й оперативного управління рухом грошових коштів (планування надходжень і платежів на горизонтах “місяць”, “тиждень”, “день”) перелік фінансових функцій, які можуть бути успішно замінені аутсорсингом, включає оперативне та стратегічне планування діяльності компанії, бюджетування, взаємодію з фінансовими контрагентами, підготовку компанії до отримання інвестицій, а також розробку бізнес-планів і техніко-економічних обґрунтувань нових проектів компанії.

Плюс на мінус

Основними аргументами на користь штатного бухгалтера чи власної бухгалтерської служби є можливість особистого контролю за роботою працівників, розпорядження їхнім робочим часом. Та є ще один фактор, який досить часто стає вирішальним для керівників, — це бажання обмежити рух фінансової, кадрової та іншої інформації в межах власної компанії.

На іншій шальці терезів — бухгалтерська аутсорсингова компанія, яка завжди присутня на “робочому місці”, не потребує лікарняних, забезпечує безперервність сервісу та несе повну відповідальність за виконання функцій бухгалтерської служби.

Приймаючи рішення на користь власного штатного бухгалтера, власник чи керівник бізнесу має бути готовим витрачати значну кількість часу на організаційні питанням роботи бухгалтерії та кожного бухгалтера зокрема.

Фінансовий аутсорсинг в такому випадку дозволяє значно економити час на підборі та періодичній заміні штатних фахівців, ліквідує проблеми, пов’язані з низькою кваліфікацією і недостатнім досвідом співробітників фінансової служби. І ще одна невелика перевага — відсутність необхідності в обладнанні та утриманні додаткових робочих місць в офісі.

Інструмент для малих

На вітчизняному ринку зараз працює досить велика кількість компаній, що надають послуги фінансового аутсорсингу. До п’ятірки найбільших входять EBS, “Дмитрієва та Партнери”, “Група фінансових рішень”, Nota Group і “BDO Україна”.

Але відносно недавно з’явився гравець, який дійсно перевернув уявлення про ведення бухгалтерії саме для малих та середніх підприємств. Все, що потрібно керівнику для роботи з сервісом, — це смартфон чи комп’ютер.

Ідея створити сервіс аутсорсингу бухгалтерії, який був би ідеальним допоміжним інструментом для МСБ, з’явилася наприкінці 2016 р. у представників українського мережевого кластера Borsch Ventures та їхніх партнерів — польської IT-консалтингової компанії Edge One Solutions.

Польські розробники вже мали досвід, зокрема, у використанні сучасних технологій для полегшення бізнес-процесів для МСБ. Borsch Ventures активно досліджував європейський досвід та дійшов висновку, що саме час адаптувати ці технології до українських бізнес-реалій. Аутсорсинг бухгалтерських послуг — звичний інструмент для світового бізнесу, і в Україні підприємці вже також готові переводити бухгалтерію в онлайн.

Новостворену компанію очолив представник Borsch Ventures Володимир Баскаков, який і запустив новий сервіс онлайн-бухгалтерії mTAX.

Під час розробки сервісу компанія досліджувала український ринок онлайн-бухгалтерії та виявила, що бухгалтерські сервіси не зовсім відповідають попиту. Деякі обслуговували лише великі підприємства і не брали до уваги малий та середній бізнес, інші працювали у межах одного міста або регіону. Тому заснов­ники mTAX вирішили, що їхній проект має усунути цей дефіцит.

Наразі mTAX — це єдина в Україні комунікаційна платформа з мобільним додатком для iOS та Android, яка надає стандартизовані послуги онлайн-бухгалтерії для МСБ на всій території країни.

Уся бухгалтерська документація структурується та зберігається на сервері, і власник бізнесу може будь-коли звернутися до неї, використовуючи комп’ютер або смартфон. Кожен документ має історію змін та операцій, а за потреби можна повернутися до попереднього варіанта. За кожним клієнтом закріплений спеціаліст, який веде бухгалтерію та комунікує з ним.

Нині mTAX працює у напрямку b2b, його підтримують кілька великих українських банків, які пропонують сервіс своїм клієнтам з сегмента МСБ.

Розробники планують вдосконалювати платформу, використовуючи технології штучного інтелекту (застосування ботів для пошуку інформації, надання нескладних консультацій тощо) та системи електронного розпізнавання документів, щоб скоротити паперову рутину.

Тут також технології

Вагомим фактором, що підштовхує розвиток бухгалтерського аутсорсингу, є постійне покращення програмного забезпечення, яке стає щораз зрозумілішим та дешевшим.

Цей процес увійшов в активну стадію після відмови від “1С”, що відкрило низку нових можливостей для українських і міжнародних альтернативних пропозицій. І в майбутньому така тенденція лише посилюватиметеся, адже нові програмні рішення допомагають не лише бухгалтеру, надаючи йому баланси та потрібні форми, а й власнику, який може бачити важливі для нього дані в зручному та зрозумілому форматі, зокрема, на мобільних пристроях.

Чим більше представників бізнесу дізнаватимуться про подібні практики, тим більше розширюватиметься ринок користувачів такого ПЗ. І тим більше компаній доходитимуть висновку, що їм не потрібен весь традиційний бухгалтерський відділ.

Безсумнівно, за подібними сервісами — майбутнє бухгалтерії, адже компанії, які хочуть отримувати максимальний прибуток та мінімізувати зайві витрати, рано чи пізно усвідомлять переваги виведення всіх неключових процесів за межі підприємства.