Огляд фінтеху: Гроші у ритмі техно

Fintech почав розвиватися разом з самим інтернетом наприкінці 1990-х років. Знакові компанії цієї епохи — нині найбільші fintech-корпорації світу PayPal і Ant Financial.

Слово “fintech” (скорочення від “фінансові технології”) застосовується для опису технологій, спрямованих на покращення та автоматизацію доставки та використання фінансових послуг. За своєю суттю fintech — це інструмент, який допомагає компаніям, власникам бізнесу та споживачам краще керувати своїми фінансовими операціями, процесами та життям, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення та алгоритми, які встановлюються на комп’ютерах і все частіше на смартфонах.

Крім того, fintech — це основа різноманітних фінансових сервісів, таких як грошові перекази, внесення чека зі смартфону, оминаючи відділення банку для подання заявки на отримання кредиту, чи збирання грошей для запуску бізнесу без допомоги людини. Згідно з дослідженням компанії PwC 77% компаній планують впровадити у свої процеси рішення на базі технології розподіленого реєстру, а 82% мають намір найближчими роками співпрацювати з fintech-компаніями.

Разом з тим fintech охоплює розробку та використання криптовалют, таких як Bitcoin.

Глобальний рівень

2017 р. у сферу fintech було інвестовано $16,6 млрд. Інвестиції, що надходили у fintech-компанії, в тому числі ті, що займаються блокчейн-рішеннями, 2018 р. збільшились удвічі в світовому масштабі, перевищивши $55 млрд.

Причому 46% усіх угод припадають на Китай, де в цей швидкозростаючий сектор було інвестовано понад $25 млрд.

Так, минулого року найбільшою інвестиційною угодою в цьому секторі стало залучення Ant Financial, платіжним підрозділом китайського інтернет-гіганта Alibaba, $14 млрд. Крім блокчейн-рішень у сфері платежів інші перспективні напрямки діяльності Ant Financial охоплюють інтернет речей і штучний інтелект.

Проте великі гроші все ще лежать у традиційній світовій банківській системі та її багатомільярдній ринковій капіталізації.

Ще не вмерли України ні банки, ні фонди

За прогнозами Bank of England, до 2023 р. розвиток fintech може призвести до скорочення сукупного доходу британських банків на 1,1 млрд фунтів стерлінгів. З огляду на цю динаміку все­світньо відомі банки Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays і BNP Paribas почали активно інвестувати у fintech-стартапи. Останні допомагають банкам скорочувати витрати і надавати клієнтам нові сервіси.

Чи можливий в Україні такий сценарій і що в таких умовах робитимуть банки?

Почнімо з того, що Україна не відстає від прогресу і впевнено рухається у бік fintech-прогресу та cashless-економіки. У звіті “Fintech в Україні”, підготовленому у співпраці USAID та

UNIT.City, сказано, що 40% fintech-провайдерів були засновані до 2015 р., тоді як 60% з’явились лише за останні три роки. Близько 84% fintech-компаній вже почали пропонувати продукти та надавати послуги, а 16% знаходяться на етапі формування.

Нині в Україні вже існує понад 80 fintech-компаній різного ступеня зрілості. “У вас практично в кожному кафе чи магазині можна розрахуватися за допомогою картки чи навіть додатку на смартфоні. Це наочно демонструє присутність інновацій на фінансовому ринку України”, — наголошує Катерина Говіна, представник Центробанку Литви. Наразі ми маємо 22,5 млн осіб, які користуються фінпослугами. Поштовхами до розвитку fintech стали мобільний інтернет, поширення смартфонів і можливість залучити фінансові ресурси для різних стартапів без зайвих посередників. Яскравим прикладом є нещодавній запуск так званих NFC-гаманців.

Також останнім часом було оприлюднено багато державних ініціатив, націлених на підтримку fintech-індустрії, зокрема: прийняття Цифрової стратегії України 2020, перехід на цифровий документообіг, дозвіл на використання електродного підпису, впровадження універсальних цифрових ідентифікаторів Bank ID і Mobile ID.

У грудні український fintech-стартап залучив $8,4 млн інвестицій від Information Venture Partners, Birchmere, QED, Fifth Third Capital, Gaingels та 500 Fintech Fund, повідомляє інтернет-видання “TechCrunch”. Компанія допомагає бізнесу оптимізувати фінансові процеси, відстежує всі рахунки-фактури та їхні статуси, прогнозує рух коштів. У компанії також є сервіс, який допомагає створити нагадування для клієнта, щоб він не забув сплатити рахунок-фактуру.

Ба більше, Україна посіла 4-те місце в світі за кількістю безконтактних платежів з використанням мобільних телефонів, браслетів, смарт-годинників. Так, нам є ще куди рухатися, адже, як повідомляє генеральний директор компанії MasterCard Europe SA в Україні Інга Андреєва, “37% дорослого населення України досі не має банківських рахунків, лише 38% представників малого та середнього бізнесу готові та приймають безготівкові платежі до оплати, тоді як по Європі в цілому цей показник перевищує 60%”.

Чи можливо, щоб нова індустрія нівелювала вплив банків та скоротила їхні прибутки? Інна Тютюн, заступник голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, вважає, що подібний сценарій можливий. Але, за її словами, “реалістичнішим є сценарій сукупного доходу і fintech, і банків завдяки включенню в банківську систему обслуговування тієї частини населення, яка зараз не охоплена фінансовими послугами”.

В Україні ми маємо кілька потужних регуляторів, таких як НБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, Державна служба фінансового моніторингу, які створюють правила для гравців ринку. Далі у ланцюжку ми маємо традиційні фінустанови у вигляді банків, кредитних спілок, страхових компаній тощо, які тримають фінансові ресурси, розвинену інфраструктуру та клієнтську базу. І, нарешті, Україна вже має прошарок fintech-провайдерів, які за допомогою технологій покращують фінансові послуги та розширюють можливості для користувачів. Гравці українського фінансового ринку вважають екосистему fintech (стартапи, регулятори, банки, міжнародні платіжні системи, асоціації банкірів та фінансистів) достатньо сприятливою. Правове та регуляторне середовище наразі покращується для підтримки fintech-стартапів. Зокрема, серед важливих змін, які нещодавно відбулись в українському законодавстві, можна згадати зняття обмежень НБУ на репатріацію дивідендів — ліміт підвищено до $5 млн на одну юридичну особу на рік, чи 5% річних оподаткування IT-компаній.

У лютому набрало чинності нове валютне законодавство, яке дозволяє проводити операції фізосіб з обміну валют онлайн. Вже п’ять банків надають клієнтам цю послугу. А саме ПриватБанк, Monobank (підрозділ “Універсал Банку”, “Альфа-Банк Україна”, Altbank та Укрсиббанк BNP Paribas Group. Олег Гороховський, співзасновник проекту Monobank, повідомив, що в перший день уночі до 9.00 клієнти встигли спробувати продаж валюти 1500 разів на $170 тис. Клієнти ПриватБанку до 11.00 купили в “Приват24” понад $240 тис. та €55 тис.: середній чек склав $157 та €186.

Юрій Батхін, директор з розвитку бізнесу MasterCard Europe SA в Україні, говорить, що українське суспільство відкрите до впровадження fintech: “За даними The FinTech Index від ING Bank, серед 73 країн Україна опинилася в колі тих, хто створив сприятливу стартап-екосистему та інфраструктуру. В Україні порівняно молодий ринок фінансових послуг, споживач відкритіший до інновацій навіть у порівнянні з іншими європейськими країнами”.

Інна Тютюн погоджується з оцінкою екосистеми, проте вбачає непочатий край роботи на законодавчому рівні: “На цьому рівні багато важливих ініціатив просуває НБУ. Але, на жаль, дуже багато питань впирається в необхідність змінювати законодавство у Верховній Раді. Розвитку fintech сприяє фінансування, яке цього року набирає обертів. На ринок планують вийти два державних проекти — Український національний фонд стартапів і SFII. Також до фінансування активно долучаються венчурні фонди. Треба розвивати і культуру інвестування всередині України”.

Тренди fintech

Fintech має значну цінність для поширення фінансових послуг та продуктів у нові сфери та серед різних сегментів населення. Завдяки тому, що цей сектор ще не перенасичений, fintech-стартапи диктують нові правила гри.

БІЗНЕС поцікавився в Інни Тютюн про тенденції в українському fintech. “Серед трендів я можу виділити збільшення частки операцій у діджитал-каналах, збільшення частки цифрових банків. Також поширюється використання технології блокчейн у платіжних рішеннях. Все популярнішою стає інтеграція в платіжні рішення додаткових продуктів: страхових, з охорони здоров’я, орієнтованих на підприємства, керування активами тощо”, — зауважує пані Тютюн.