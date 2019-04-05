Методологія рейтингу: Як обирали кращих

Кожен актор мріє про “Оскар”, а кожен представник банківського, інвестиційного та страхового ринків України — про “Фінансовий Оскар”.

Щорічно впродовж більш ніж 23 років журнал БІЗНЕC визначає кращих представників фінансового сектора. Нагородження провідних фінансових установ країни, а також найшанованіших фінансистів стало традицією для ділового співтовариства та вже багато років є визначним іміджевим заходом. На церемонію вручення нагород щорічно збирається фінансова еліта країни: топ-менеджери банків, страхових і фондових компаній, фондових бірж, керівники банківських і страхових професійних асоціацій, представники НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, керівництво профільних комітетів Верховної Ради.

Традиційно головні номінації для фінустанов:

“Найпрофесійніший банк”

“Найпрофесійніша страхова компанія”

Персональні номінації:

“Банкір року”

“Особистість страхового ринку”

Також БІЗНЕС визначив переможців у номінаціях, присвячених окремим сегментам банківського і страхового ринків, таким як: кредитування; залучення депозитів; картковий бізнес; обслуговування малого та середнього бізнесу; корпоративне та роздрібне страхування; страхування автомобілів; добровільне медичне страхування та багатьом іншим. Наш проект щороку розвивається, тож до заснованих торік номінацій “Екобанк”, “Банк онлайн” і “Страховик онлайн” ми додали ще декілька актуальних “оскарів”.

Окремими номінаціями виділені досягнення гравців вітчизняного ринку у впровадженні та дотриманні високих стандартів обслуговування VIP-клієнтів — “Private banking”, у фінансуванні та стимулюванні експорту — “Підтримка експорту”, а також у впровадженні механізмів страхування в агропромисловому комплексі — “АГРОубезпечення”. Для інвестиційного ринку новою номінацією стала “Інвестиція року”.

І “Оскар” вручається…

У кожній номінації визначають трьох переможців, які отримують дипломи за перше, друге і третє місця.

Як і в найкращі часи Американської академії кіномистецтва, номінанти та “оскароносці” обираються у два етапи.

На першому етапі редакція відбирає претендентів, виходячи з показників діяльності фінустанов, динаміки їхнього розвитку та їхніх дій на ринку минулого року. У кожній номінації формується short list з Топ-10 претендентів.

На другому етапі фінальне оцінювання претендентів відбувається шляхом відкритого голосування читачів журналу БІЗНЕС: визнаних експертів фінансового ринку, представників банківської, страхової та фондової спільнот, профільних професійних організацій та регуляторних органів, а також керівників великих компаній, корпоративних клієнтів фінансового ринку.

Голосування за номінантів проводиться на сайті business.ua протягом місяця. Суму набраних компаніями голосів підраховує редакція. На підставі отриманих результатів визначаються переможці в номінаціях.