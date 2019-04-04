Огляд банківської системи: Швидше, вище, сильніше

За підсумками 2018 р. вітчизняний банківський сектор отримав рекордний прибуток після чотирьох поспіль збиткових років. Позитивний фінансовий результат склав 21,7 млрд грн. 2017 р. банки отримали понад 26 млрд грн збитків, а за кризовий період 2014-2017 рр. сукупний збиток склав 286 (!) млрд грн. Востаннє банківська система була прибутковою 2013 р., коли банки сукупно заробили 1,4 млрд грн прибутку.

Резерви мінус

У Нацбанку зазначили, що минулорічне збільшення прибутковості банківської системи обумовлене зменшенням відрахувань до резервів на тлі стабільного зростання процентного та комісійного доходів. Так, обсяг відрахувань у резерви скоротився більш ніж удвічі: з 49,2 млрд грн 2017 р. до 23,7 млрд грн 2018 р.

За даними регулятора, основ­ним джерелом процентних доходів продовжують бути доходи банків від кредитування юридичних осіб (46% загального обсягу процентних доходів), вкладень у цінні папери (27%) та кредитування фізичних осіб (26%). Водночас підвищення комісійних доходів обумовлене розвитком розрахунково-касових та інших супутніх кредитуванню платежів (до 25% у структурі всіх доходів).

Найприбутковішою фін­установою з великим відривом від конкурентів став державний ПриватБанк, який задекларував майже 12 млрд грн прибутку. Для довідки: за підсумками 2017 р. цей фінансовий гігант задекларував близько 23 млрд грн збитків, а 2016 р. — майже 135 млрд грн. Отже, сукупний збиток ПриватБанку в розмірі 157 млрд грн склав майже половину загальносистемних втрат у 2014-2017 рр.!

Інші держбанки торік особливою прибутковістю не вражали. Однак Укрексімбанк та Укргазбанк замикають Топ-10 найприбутковіших банків. Найбільше розчарував Ощадбанк, який скоротив прибуток у 4 рази — до чисто символічних 132 млн грн. Минулого року Ощадбанк закрив 460 відділень, ставши лідером серед українських банків за цим показником. До речі, ПриватБанк також закрив близько 200 офісів. Загалом 2018 р. кількість банківських підрозділів скоротилась на 250 відділень — до 8,5 тис. Найбільшими мережевими банками залишаються вищезгадані Ощадбанк та ПриватБанк. Тож не дивно, що саме цим установам найкраще вдається заробляти на обслуговуванні. Так, ПриватБанк торік заробив на комісійних майже стільки ж, скільки й на відсотках! Крім держбанків 2018 р. прибутково працювали переважно фінустанови з західним капіталом. Виключення становили ПУМБ Ріната Ахметова та “Альфа-Банк Україна”, підконтрольний російському капіталу. Щоправда, прибуток “Альфа-Банку Україна” у майже 1,3 млрд грн, мабуть, було б коректним зменшити на збиток Укрсоцбанку в розмірі близько 0,9 млрд грн. Ці банки наразі перебувають у стадії злиття з відповідними перетіканнями клієнтської бази. До речі, за підсумками 2018 р. у збиток працювали 13 банків. Сумарно вони задекларували збитків майже в 13 млрд грн. Левова їх частка — втрати банків з російським державним капіталом — Сбербанку та Промінвестбанку.

За прогнозами НБУ, поточного року сектор залишиться прибутковим унаслідок низьких відрахувань до резервів. Зазначається, що банки з російським капіталом останніми з-поміж інших груп закінчили резервування в звітному році й цьогоріч не повинні формувати резерви в суттєвому для сектора обсязі.

Разом з тим регулятор наголошує, що зберігається значний ризик для прибутковості банківської системи через низьку операційну ефективність державних банків. Тому важливо, щоб поточного року в держбанках були сформовані наглядові ради та покращилося їхнє корпоративне управління.

Кредити — наше все!

Хай там як, а банки заробляють здебільшого на кредитуванні. За словами Катерини Рожкової, першого заступника голови НБУ, рекордний прибуток став можливим завдяки активізації банківського кредитування, насамперед роздрібного гривневого — більш ніж на 30% у річному обчисленні! Як відомо, головним чинником збільшення портфеля є споживче кредитування (переважно cash-кредити), карткові позички та кредити у точках продажів (PoS-loans). Портфель кредитів фізособам за минулий рік найсуттєвіше збільшився у ПриватБанку — на 8,1 млрд грн (+26%). Також найактивніше нарощували роздрібний портфель “Альфа-Банк Україна” (+3,7 млрд грн, або +43%), ПУМБ (+2,7 млрд грн, або +47%), Універсал Банк (+1,7 млрд грн, або +83%), підконтрольний Сергію Тігіпку. До речі, інша фінустанова бізнесмена — ТАСКОМБАНК — збільшила портфель кредитів фізособам удвічі — майже до 1,6 млрд грн! Активно кредитували населення державний Ощадбанк (+1,6 млрд грн, або +41%), “західний” “ОТП Банк” (+1,2 млрд грн, або +25%) та державний Укргазбанк (+1 млрд грн, або +61%).

Таким чином, беззапереч­ним лідером ринку споживчого кредитування на початок поточного року був ПриватБанк, який контролював 27% відповідного портфеля. Найближчий переслідувач, тандем “Альфа-Банку Україна” та Укрсоцбанку, має вдвічі меншу частку. Загалом, Топ-10 гравців контролюють 70% кредитного портфеля.

У Нацбанку зазначають, що жвавий розвиток споживчого кредитування призвів до скорочення портфеля непрацюючих кредитів (NPL): за IV квартал частка таких кредитів зменшилась на 1,7 в.п. — до 52,8%. За останні два роки частка NPL у п’яти найбільших банках з іноземним капіталом зменшилась у 2,7 раза — до 13,9%. Утім, у банках з державним та російським капіталом прогресу щодо зменшення обсягу непрацюючих кредитів немає, а на них сукупно припадає 83% загального обсягу NPL. Покриття NPL резервами становить 95,5% — це прийнят­ний рівень відповідно до міжнародних стандартів.

За даними регулятора, портфель кредитів бізнесу за минулий рік збільшився порівняно з портфелем споживчого кредитування значно скромніше: на 6,3% — до 919 млрд грн. Відчутніше 2018 р. зростали гривневі кредити позичальникам, що не мали дефолтів, — на 25,8%. Якісні позичальники виявляють значну зацікавленість валютними кредитами. Хоча таке кредитування і є ризикованішим, обсяги портфеля валютних позик бізнесу зросли на 6% за квартал та на 2,6% у річному вимірі. Ключові позичальники у валюті — підприємства альтернативної енергетики, торгівлі та аграрні компанії-експортери.

Також активно нарощували кредитування юросіб найбільший вітчизняний банк з західним капіталом “Райффайзен Банк Аваль” (+9 млрд грн, або +27%), державні ПриватБанк (+5,4 млрд грн, або +70%) та Укрексімбанк (+4,9 млрд грн, або +7%), а також інші “західні” фінустанови — Укр­сиббанк (+3,8 млрд грн, або +21%), “ПроКредит Банк” (+3,7 млрд грн, або +29%), “ОТП Банк” (+3,2 млрд грн, або +25%), “Креді Агріколь Банк” (+1,64 млрд грн, або +10%), Сітібанк (+1,62 млрд грн, або +29%), “ІНГ Банк” (+1,4 млрд грн, або +20%).Найактивніше торік кредитування юросіб нарощував державний Укргазбанк. Приріст портфеля за рік склав 10,5 млрд грн (+33%).

Впродовж минулого року найсуттєвіше кредитний портфель юросіб скоротився у фінустановах із державним російським капіталом — Сбербанку (–14,3 млрд грн, або –42%) та Промінвестбанку (–3,32 млрд грн, або –27%). Це обумовлено списанням проблемних кредитів та відсутністю активності з видачі нових позичок. Як відомо, російські банки вже давно стоять на виході з українського банківського ринку. Також варто зазначити скорочення портфеля кредитів юрособам в Ощадбанку (–8,5 млрд грн, або –12%), Укрсоцбанку (–3,27 млрд грн, або –41%) та ПУМБу (–863 млн грн, або –4%).

За словами Андрія Пишного, голови правління Ощадбанку, скорочення портфеля пов’язане зі зменшенням питомої ваги великого корпоративного сегмента (на 8%) на тлі зростання двох стратегічних сегментів: роздрібного бізнесу (з 5% до 8%) і МСБ (з 0% до 5%). Крім того, за його словами, також вдалося істотно диверсифікувати портфель корпоративного бізнесу і значно скоротити частку держкомпаній в ньому — з 40% до 31%.

Без фондування — ніяк

Обсяг коштів фізичних осіб у банках торік збільшився на 6,2% (або +30 млрд грн) — до 508 млрд грн. Найбільше зросли депозитні портфелі фізосіб у великих банків, що активно розвивають роздріб. Зокрема, ПриватБанку (+9,3 млрд грн, або +6%), “Альфа-Банку Україна” (+8,4 млрд грн, або +36%), Ощадбанку (+8,25 млрд грн, або +10%), Укргазбанку (+4,3 млрд грн, або +26%), Укрсиббанку (+2,55 млрд грн, або +20%). Одним з ключових чинників, що сприяли збільшенню портфеля “Альфа-Банку Україна”, напевно, стало переведення клієнтами депозитів з Укрсоцбанку, обсяг вкладів фізосіб в якому 2018 р. скоротився у 10 разів, або на 9,9 млрд грн (найбільший показник відтоку на ринку). Торік суттєво скоротились депозитні портфелі населення у Сбербанку (–2,37 млрд грн, або –30%), Промінвестбанку (–984 млн грн, або –24%), “Місто Банку” (–374 млн грн, або –31%), “А-Банку” (–310 млн грн, або –9%).

Найбільшим гравцем роздрібного депозитного ринку залишається ПриватБанк, який контролює майже 35% відповідного портфеля — 177,4 млрд грн. До речі, наприкінці минулого року керівництво банку публічно заявило про намір звести до мінімуму частку валютних депозитів населення через відсутність потреби у валюті для кредитування. “Витискати” валютних вкладників з ПриватБанку планувалося заниженими відсотковими ставками. “Ми допускаємо, що піде близько $1 млрд з нинішніх $3 млрд. Але це буде нешвидкий процес”, — прогнозувала Галина Пахачук, заступник голови правління ПриватБанку, восени минулого року.

Найближчий переслідувач ПриватБанку на депозитному ринку — Ощадбанк — має майже удвічі менше внес­ків — близько 95 млрд грн. На третьому місці — “Альфа-Банк Україна” (32 млрд грн), далі — Укрексімбанк (26 млрд грн). Замикає Топ-5 “Райффайзен Банк Аваль” з портфелем у 23,4 млрд грн. Майже впритул до лідерів підібрався Укргазбанк з депозитним портфелем у 21 млрд грн.

На відміну від депозитів населення, обсяг коштів на банківських рахунках юридичних осіб (бізнесу), за даними НБУ, торік майже не збільшився, приріст склав усього 0,5% — до 406 млрд грн. Разом з тим масштаби міграції кош­тів між банками значніші. Найбільше депозитний портфель юросіб минулого року збільшився у державному ПриватБанку (+6,9 млрд грн, або +17%), Сітібанку (+5,3 млрд грн, або +32%), “Райффайзен Банку Аваль” (+4,1 млрд грн, або +14%), Укрсиббанку (+2,75 млрд грн, або +12%), “Альфа-Банку Україна” (+2,5 млрд грн, або +14%). Разом з тим за підсумками 2018 р. обсяг вкладів юросіб найсуттєвіше зменшився у державних Укр­ексімбанку (–9,7 млрд грн, або –17%), Ощадбанку (–4,9 млрд грн, або –11%), Укрсоцбанку (–7,3 млрд грн, або –87%), Промінвестбанку (–1,6 млрд грн, або –36%), а також у “ПроКредит Банку” (–921 млн грн, або –12%).

На відміну від ринку роздрібних депозитів, сегмент ресурсів бізнесу не такий концентрований на окремих гравцях, проте домінують на ньому державні банки. Так, на лідера ринку — ПриватБанк — станом на початок року припадало менше 12% (47,4 млрд грн). Не набагато менше в Укрексімбанку — 47,2 млрд грн. Майже 44 млрд грн мав Укргазбанк та 41,5 млрд грн — Ощадбанк. Отже, загалом держбанки контролювали 180 млрд грн коштів бізнесу, тобто 44% загального обсягу. Найближчий переслідувач держбанків “Райффайзен Банк Аваль” тримав 34,4 млрд грн коштів юридичних осіб.