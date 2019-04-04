Номінація "Private banking"

Класичний Private Banking — це комплекс фінансових та банківських послуг, пропонований обмеженому колу забезпечених клієнтів.

“Райффайзен Банк Аваль”, наприклад, відносить клієнтів до сегмента преміальних, керуючись одним з двох критеріїв: не менше 1 млн грн на рахунку або щомісячне зарахування на рахунок не менше 30 тис.грн протягом шести місяців. Торік дохід від послуг Private Banking збільшився в середньому на 18%, а кількість активних клієнтів — на 37%. Такі дані навела компанія EY у дослідженні Private Banking Survey 2018, в якому проаналізовано ринок послуг Private Banking в Україні.

А от віце-президент “Альфа-Банку Україна”, керівник приватного банкінгу “А-Клуб” Вікторія Півнева вважає, що гравців на ринку поменшало: “Головних гравців на ринку Private Banking не більше п’яти. Проте колись їх було набагато більше. Кількість учасників за останні кілька років скоротилась через те, що багато банків було переформатовано з класичного Private Banking в менш витратні формати VIP- та premium-сервіс”.

Фахівці EY також дослідили, як змінився портрет клієнта Private Banking. Більшість клієнтів є громадянами України (94%), власниками бізнесу (38%) або найманими керівниками (36%) та мають річний дохід понад 1 млн грн (71%). Більшість таких клієнтів — чоловіки віком 35-45 років.

До найпопулярніших послуг клієнти віднесли обслуговування депозитів та поточних рахунків (89%), елітні банківські картки (82%), консьєрж-сервіс (44%), міжбанківський валюто­обмін (35%), кредитування (29%), аналітичну та інформаційну підтримку (22%).

Впродовж 2018 р. з’явилась низка нових послуг, зокрема: видача електронних ліцензій, операції з облігаціями внутрішньої державної позики, програми кредитування, інвестиційні операції, преміальні пакети, неіменні депозитні сертифікати, партнерські програми, брокерські та страхові послуги. Такі нововведення пов’язані насамперед з прийняттям Закону “Про валюту і валютні операції”, що має забезпечити перехід України до нової моделі валютного регулювання, яка передбачає вільне проведення валютних операцій на території країни та вільний рух валютних коштів при здійсненні цих операцій між резидентами і нерезидентами.

Також банки створюють для своїх VIP-клієнтів найзручніші умови не лише користування послугами, а й перебування у банківських відділеннях. Зокрема, ТАСКОМБАНК торік створив мережу Рrivate-відділень закритого типу, обладнаних депозитарними сейфами, з переговорними залами як для обслуговування, так і для укладання угод. У преміальному пакеті “ТАС Еліт” передбачається надання VIP-клієнту можливості користуватися індивідуальними кредитними лімітами, консьєрж-сервісом, окремою лінією зв’язку з менеджерами банку, послугами страхування та іншими послугами, стати вкладником банку, розмістивши депозит на суму від $100 тис.

На думку представників банків, напрямок Private Banking в Україні є перспективним, адже 33% потенційних клієнтів ще не охоплено. Основними можливостями для розвитку в найближчі роки учасники дослід­ження назвали зняття валютних обмежень та відновлення роботи з фондовими ринками.